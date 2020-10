Růst inflace v září zpomalil. Zlevnily dovolené a některé potraviny, alkohol zdražil

Spotřebitelské ceny v Česku v září zpomalily meziroční růst na 3,2 procenta ze srpnových 3,3 procenta. Ceny tlačil nahoru zejména dražší alkohol a tabák a zdražily i některé potraviny jako uzeniny nebo cukr. Vyšší ceny byly také za vodné, stočné a elektřinu. Naopak opět klesly ceny poštovních služeb a telekomunikací. V pondělí o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Z potravin byla levnější zelenina. "Například ceny zeleniny meziročně klesly zhruba o čtyři procenta, přičemž ceny brambor byly nižší o přibližně devět procent a dosáhly hodnoty 13,44 Kč/kg. Byla to nejnižší hodnota od září 2018," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Vedle toho například za uzeniny lidé zaplatili proti loňskému září o 7,5 procenta více a za cukr o 17,4 procenta. Zdražování masa v září podle statistiků zpomalilo na 5,6 procenta ze srpnových šesti procent a ovoce zdražilo o 20,6 procenta z předchozích 22,4 procenta. Zlevnilo meziročně polotučné trvanlivé mléko nebo vejce.

Ceny alkoholických nápojů stouply proti loňskému září o 5,7 procenta a tabákových výrobků o 14,2 procenta. Ve spojení s bydlením zdražilo vodné o 1,7 procenta, stočné o 1,5 procenta a elektřina o 7,6 procenta. Zároveň o 5,4 procenta byly vyšší ceny stravovacích služeb. Naopak o 3,5 procenta zlevnily poštovní a telekomunikační služby.

Proti srpnu spotřebitelské ceny klesly o 0,6 procenta. Podepsalo se na tom zejména zlevnění rekreace a kultury, kde byly o téměř 22 procent levnější dovolené s komplexními službami. Zlevnění proti srpnu mohli lidé pocítit také u potravin, meziměsíčně byly nižší ceny zeleniny o 4,1 procenta, ovoce o 3,5 procenta, nealkoholických nápojů o 2,6 procenta nebo vajec o 5,2 procenta. Naopak zdražilo o 3,5 procenta víno a o dvě procenta pivo. Máslo bylo proti srpnu o téměř pět procent dražší a cukr o téměř čtyři procenta.

"Za meziměsíčním poklesem celkové inflace stály v září primárně levnější dovolené, což je pravidelný sezónní jev v závěru letního období. Bez levnějších dovolených by byla meziměsíční cena spotřebitelských cen de facto nulová," řekl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Na vývoji inflace se odrazil i začátek nového školního roku, v jeho souvislosti proti srpnu stouply ceny v oddíle vzdělávání o 2,5 procenta. Zdražily poplatky za mateřské školy, školné na středních soukromých školách i veřejných vysokých školách, poplatky za výuku jazyků a za školní družiny. Po skončení letních výprodejů mírně, zhruba o 1,5 procenta, zdražilo oblečení a obuv.

Podle Tomáše Volfa ze společnosti Citfin sice pondělní výsledek inflace ukázal nižší růst než v srpnu a také na nižší, než jaký čekaly trhy, tempo 3,2 procenta je ale podle něj na českou ekonomiku stále vysoké.

Inflace bude podle analytiků dál klesat

Co se týče výhledů na zbývající měsíce tohoto roku, hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler se domnívá, že inflace bude ještě dále mírně zpomalovat a v závěru roku by se měla pohybovat mírně pod hranicí tří procent. "Česká národní banka očekává za celý letošní rok inflaci ve výši 3,4 procenta, což by představovalo nejvyšší celoroční inflaci od roku 2008. Po dnešní datech je však pravděpodobné, že inflace bude mírně nižší, bude ale nad tři procenta, a tudíž nejvyšší od roku 2012," doplnil Seidler.

Zpomalování očekává i ekonom Komerční banky Michal Brožka. "Ve směru nižší inflace bude působit i plánované snížení cen elektrické energie. Ve směru vyšší inflace nyní působí slabší oslabení koruny či, pokud by na to došlo, opětovné narušení v odběratelsko-dodavatelských vztazích. V souhrnu tak počítáme s pokračujícím zpomalením inflace, která koncem roku zamíří pod tři meziročně a v průběhu příštího roku pod dvě procenta," uvedl.

Statistici v pondělí zveřejnili také bilanci vývozních a dovozních cen za srpen. Ceny v exportu klesly meziročně o 0,5 procenta, především v důsledku zlevnění železa, oceli a ropných produktů. "Dovozní ceny, které meziročně klesly o 2,9 procenta, byly ovlivněny setrvávajícími nízkými cenami ropy a ropných výrobků," uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

