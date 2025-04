"Tajný export" českého piva do Ruska roste. Nikdo se k němu nehlásí

Válka a zabíjení na Ukrajině není překážkou. Český export piva do Ruska, vyčíslený v penězích, loni vzrostl o více než třetinu na 991 milionů korun. Podle Českého statistického úřadu vyváží do Ruska 27 společností, z toho zhruba polovina jsou přímo pivovary.

Rusko tak bylo v peněžní hodnotě loni po Německu a Slovensku třetím největším odbytištěm českého piva a z hlediska vyvezeného objemu čtvrtým. Skoro 400 tisíc exportovaných hektolitrů (tento údaj vykazuje Generální ředitelství cel) odpovídá přibližně roční produkci humpoleckého Bernarda.

Objem piva rostl o něco pomaleji než rekordně vysoká hodnota v korunách, to znamená, že Češi prodávají pivo v Rusku za vyšší cenu. K dodávkám do země, se kterou řada firem po vpádu ruských vojáků na Ukrajinu v roce 2022 zastavila obchodní spolupráci, se žádný z pivovarů nehlásí.

A nebude jich přitom málo. Český statistický úřad (ČSÚ) pro Aktuálně.cz uvedl, že z loňských v pivu exportovaných 991 milionů korun připadlo na vývoz pivovarů 74 procent, zbylých 26 procent tvořil vývoz od "ostatních subjektů". Nejedná se přitom o takzvaný reexport, tedy situaci, kdy vývozce dodá zboží do jiné země a až z ní pak putuje například právě do Ruska.

"Co se týká konkrétně vývozu piva do Ruska a zmíněných údajů, tak tyto údaje jsou sebrány od ekonomických subjektů celní správou a tyto jednotky uvedly jako zemi určení Rusko, to znamená jako první zemi v pořadí, kam je zboží vyvezeno. Jde tedy o přímý vývoz do Ruska," vyjádřila se Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ. Konkrétní příklady exportérů ale neuvedla, zákon neumožňuje statistickému úřadu prezentovat individuální údaje o ekonomických subjektech.

Vyvážet pivo do Ruska není zakázané, Putinův režim a celý ruský trh se však stal okupací Ukrajiny pro obchodní společnosti toxický a z morálního hlediska nežádoucí. Redakcí oslovené pivovary export do Ruska jednoznačně popírají.

"Vývoz do Ruska a také do Běloruska jsme přerušili ihned po začátku války na Ukrajině, tedy začátkem roku 2022. Od té doby do Ruska a Běloruska nevyvážíme vůbec nic," uvedl Zdeněk Kovář, mluvčí lídra trhu Plzeňského Prazdroje, který je i největším exportérem piva z Česka.

Podobně se od ruského exportu distancují i další velcí výrobci a vývozci, včetně Budějovického Budvaru, Pivovarů Staropramen nebo Heinekenu.

Tvrzení velkých společností se zdá věrohodné. "Myslím, že velké pivovary do Ruska opravdu pivo nevozí, že se to může týkat spíš těch středních a menších. Do Ruska jde sedm až osm procent celkového exportu piva, po invazi to prudce spadlo, teď to zase roste. Zdá se, že se tu mnozí obchodníci holt řídí heslem, že byznys je byznys a peníze nesmrdí," komentuje pivovarnické aktivity v Rusku ekonom z České zemědělské univerzity Praha Tomáš Maier.

Ruský export zastavil i například Rodinný pivovar Bernard. A ani o obnovení neuvažuje. "Od počátku války zaznamenáváme zvýšený zájem o pivo ze zemí sousedících s Ruskem, které před začátkem konfliktu o naše pivo zájem neměly. Předpokládáme, že by šlo o přeprodej do Ruska, tyto nabídky odmítáme," vyjádřil se mluvčí Bernarda Radek Tulis.

K exportérům do Ruska patří například rakovnický Bakalář, který ale má ruské vlastníky a nikdy netajil, že část produkce směřuje právě do Ruska. Na tamní trh však putuje z Rakovníka jen malá část z celkového českého vývozu.

Překupníci a privátní značky

Naprostou většinu tak tvoří skrytý export, například prostřednictvím překupníků, no-name velkoobchodních firem, které u nás nakoupí piva zdejších známých značek a do Ruska je pak samy vyvážejí. "Pivovar to prodá některé zdejší české společnosti a ta pivo vyveze. Jsou řádně odvedeny daně, clo, je to legální. Neumíte si představit, kolik podobných nabídek jsme dostali," svěřil se pod podmínkou anonymity manažer jednoho z větších pivovarů u nás.

Mimo záznam komentují ruský export i další oslovení lidé z branže. "Domnívám se, že největší část tohoto exportu tvoří takzvané privátní značky, které si různí obchodníci nechávají v českých pivovarech vyrobit a pak je prodávají, především právě do Ruska," popsal situaci jeden z pivovarnických odborníků.

Tomáš Slunečko, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven, připomíná, že členské pivovary, které už dříve deklarovaly, že ukončují export do Ruska, svůj závazek nadále dodržují. "Pro české pivovarnictví je klíčová tuzemská spotřeba, tvořící 75 až 80 % celkového výstavu piva, a export do zemí Evropské unie. Exportní politika je nicméně čistě záležitostí konkrétních pivovarů," uvedl Slunečko.

Exportu českého piva dlouhodobě dominuje Slovensko a Německo. Rusko nebývalo, co se týče žebříčku největších odběratelů piva z Česka, na top pozicích. V roce 2015 činil jeho podíl na celkovém českém exportu tři procenta. Ale postupně zájem rostl. V roce 2021 před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu se do Ruska vyvezlo 513 tisíc hektolitrů, tedy skoro 10 procent z celkového českého objemu pivního exportu. Hodnota exportu byla tehdy 883 milionů korun, což je o 108 milionů nižší suma než loni.