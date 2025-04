Trump nutí české pivovary zdražit. I Budvar počítá, že v USA prodá míň

Pivovary v Česku vypravily loni za oceán na americký trh piva v hodnotě téměř 200 milionů korun. Od nynějška si konzumenti v USA v důsledku nových cel, jež ve středu ohlásil šéf Bílého domu Donald Trump, za pivo z Česka připlatí. Pivovary z toho radost nemají. Znamená to, že jim za "velkou louží" klesne odbyt.

Cla, jež nově budou muset dovozci do USA za zlatavý mok hradit na úrovni 20 procent, dělají dodavatelům doslova těžkou hlavu. Horečně přepočítávají ceníky a kalkulují, nakolik se vyšší cena promítne do prodávaného množství.

Podle Tomáše Maiera, který na České zemědělské univerzitě Praha přednáší o ekonomice pivovarnictví, bude v Americe logickou reakcí zdražení nejen dovážených, ale vlivem neklesající inflace i tamních piv.

"Cla jsou neštěstím pro celý mezinárodní obchod. Ze strany prezidenta Trumpa v tom vidím spíš politické rozhodnutí a nástroj ekonomického nacionalismu. Problémy to způsobí řadě evropských exportérů z mnoha oborů, v tom pivním byznysu se to samozřejmě nevyhne ani pivovarům u nás. Větší problém ale nyní řeší ty evropské pivovary, které mají v USA větší podíl než my," uvedl Maier pro Aktuálně.cz.

O kolik budou muset obecně čeští dovozci v USA podražit, ještě nikdo přesně neví, tedy v tuto chvíli ani samotné pivovary. Už teď vychází pivo za mořem dráž než v Česku. Server chcidoameriky.cz vypočítal, že průměrná cena lahvového piva v USA na začátku letoška byla na úrovni 2,05 dolaru (přes 46 korun); čepovaný půllitr v hospodě vyjde v přepočtu na 133 korun.

Podle Maiera se však nově ohlášené clo nepromítne do ceny v plné výši. Dražší prémiová piva z Evropy tak mohou za oceánem podražit o nižší jednotky procent, zatímco levnější možná až o deset procent. Mnozí dovozci si část nákladů na clo uberou částečně z marže.

"Dovozci do USA nemají vysoké marže, v případě piva bývá do deseti procent, takže kdyby chtěli do výsledné ceny promítnout celé dvacetiprocentní clo, prodávali by se ztrátou," přidává se hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček, poradce premiéra Petra Fialy (ODS).

Samotné pivovary situaci zatím nijak zvlášť ochotně nekomentují. Co přesně bude, nevědí. Analyzují a kalkulují. Největší český exportér Plzeňský Prazdroj vyváží svou prémiovou značku Pilsner Urquell do 50 zemí. "Nyní se nedokážeme blíže vyjádřit k dopadu rozhodnutí na zavedení cel na zboží z EU do USA," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Do Ameriky vyváží své pivo mimo jiné i Budějovický Budvar. Kvůli globálním známkoprávním sporům s místním gigantem Anheuser - Busch Inbev nemohou Budějovičtí na trhu v USA prodávat pod svou značkou Budweiser, ale používají tam značku Czechvar. Nevaří ji tam v licenci, ale také ji dovážejí přes oceán.

"Zavedení cel tak pravděpodobně ovlivní naše exporty do USA, což se může projevit mírným poklesem prodejů. Spojené státy ale nepatří mezi naše klíčové exportní trhy, takže celkový dopad na firmu bude spíše marginální. Nasmlouvané kontrakty a jejich cenové podmínky budeme řešit individuálně podle konkrétní situace a dopadů nového celního nastavení," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí Budvaru Barbora Povišerová.

Z pohledu celého českého exportu do zahraničí náleží vývozu do USA s podílem 1,1 procenta až desáté místo. Seznam zemí, do kterých se z Česka pivo vyváží, dosahuje v databázi Českého statistického úřadu osmi desítek.