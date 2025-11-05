Ekonomika

První kamenný obchod Sheinu v Paříži otevřel, zatímco vláda firmě stopla podnikání

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Paříž pozastavila právo společnosti Shein podnikat v zemi, dokud neuvede svoji internetovou platformu do souladu se zákonem. Ve středu to oznámila francouzská vláda. Firma v zemi čelí vyšetřování kvůli prodeji sexuálních panenek připomínajících děti.
Demonstranti drží transparenty s nápisy „Rychlá móda, pomalá spravedlnost. Svobodu Ujgurům, bojkotujte Shein.“ během otevření obchodu Shein v pařížském obchodním domě.
Demonstranti drží transparenty s nápisy „Rychlá móda, pomalá spravedlnost. Svobodu Ujgurům, bojkotujte Shein.“ během otevření obchodu Shein v pařížském obchodním domě. | Foto: Reuters

Právě tentýž den přitom společnost v pařížském obchodním domě BHV otevřela první kamennou prodejnu na světě. Kromě fronty desítek zákazníků byly před otevřením u obchodního domu pořádkoví policisté a demonstranti.

"Na pokyn předsedy vlády vláda zahajuje pozastavení činnosti společnosti Shein na dobu nezbytnou k tomu, aby platforma prokázala orgánům, že veškerý její obsah je konečně v souladu s našimi zákony a předpisy," uvedla vláda v prohlášení s tím, že první zprávu o pokroku v této věci ministři očekávají do 48 hodin.

Shein pozastavil online prodej

Shein v reakci oznámil, že v zemi pozastavuje prodej přes online tržiště, dokud nezajistí větší transparentnost u produktů třetích stran. Společnost dodala, že naléhavě usiluje o konzultace s příslušnými úřady a přerušení činnosti online obchodu plánovala už před oznámením vlády.

Společnost Shein byla založena v Číně, nyní sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky extrémně levnému oblečení, široké nabídce produktů a agresivnímu marketingu. Firma však čelí rostoucí kritice kvůli dopadům masové výroby na životní prostředí, pracovním podmínkám i údajným praktikám nekalé konkurence - evropské značky ji obviňují z obcházení pravidel Evropské unie a zneužívání celních výjimek pro zásilky s nízkou hodnotou. Proti jejímu příchodu do Francie se postavili politici, odbory i přední módní značky.

Protesty proti Sheinu

Demonstranti ve středu před obchodním domem rozdávali červené letáky, v nichž odsuzovali podezření z nucené práce, znečišťování životního prostředí a nadprodukci. Vyzývali také kolemjdoucí, aby podepsali petici proti přítomnosti Sheinu v pařížském obchodním domě.

Jen pár dní před plánovaným otevřením obchodu propukla nová kontroverze kvůli prodeji dětských sexuálních panenek na platformě Shein. Zjištění vedlo k politickému rozruchu a zahájení soudního vyšetřování. Pařížská prokuratura uvedla, že vedle Sheinu zahájila vyšetřování i konkurenčních internetových obchodů AliExpress, Temu a Wish kvůli distribuci "obsahu, který je násilný, pornografický nebo nevhodný a přístupný nezletilým".

Obchodní dům se potýká s poklesem návštěvnosti

Shein se do BHV dostal na základě nabídky od společnosti Société des Grands Magasins (SGM), která obchodní dům vlastní. SGM doufá, že otevřením obchodu přiláká do obchodního domu, který se potýká s poklesem návštěvnosti a prodejů, mladší zákazníky. Plánováno je také otevření poboček Shein v pěti dalších regionálních obchodních domech vlastněných SGM.

"Jsem velmi hrdý, že dnes mohu poprvé na světě dát této značce Shein fyzický rozměr," řekl ve středu televizi BFM TV majitel SGM Frédéric Merlin. Přiznal, že po posledním rozruchu kolem sexuálních panenek uvažoval o ukončení partnerství se Sheinem, ale pak si to rozmyslel. Dodal, že má důvěru v produkty firmy, které se budou prodávat v jeho obchodním domě, odsoudil "obecné pokrytectví" kolem firmy a upozornil, že ve Francii má 25 milionů zákazníků.

Výhodné poukazy

Shein se snaží ukázat, že může mít na francouzský maloobchod pozitivní vliv, místo aby jen přetahoval zákazníky. Plakáty v pařížském metru propagují akci k otevíracímu dni: kolik zákazníci utratí v obchodech Sheinu, tolik dostanou ve formě poukazu, který pak mohou utratit v ostatních obchodech BHV.

Rozsah podnikání firmy Shein ve Francii není znám a firma neodpověděla agentuře Reuters na dotaz ohledně tržeb v zemi. Podle své nejnovější zprávy o transparentnosti, kterou vyžaduje EU od velkých platforem, měla Shein mezi únorem a červencem ve Francii v průměru 27,3 milionu uživatelů měsíčně. Podle údajů mateřské firmy Roadget Business tržby Sheinu v roce 2024 činily 37 miliard dolarů (784,4 miliardy korun) a zisk 1,3 miliardy dolarů.

 
