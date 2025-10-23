Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Výrobní linky ve Wolfsburgu, hlavním závodě Volkswagenu, se zastaví už tento pátek, hlásí německý oborový časopis Automobilwoche. Automobilka to vysvětluje "plánovaným opatřením týkajícím se zásob na výrobních linkách modelů Golf a Tiguan". Zda se ale Volkswagen bude držet svého plánu a výrobu znovu obnoví začátkem 44. kalendářního týdne, se podle Automobilwoche teprve uvidí.
Jeho zdroje totiž mluví o tom, že továrně začínají docházet čipy, bez kterých žádné z moderních aut nemůže fungovat. A míní, že zbývající zásoby koncern raději přesune na výrobu dražších modelů, ze kterých má vyšší marže.
Spouštěčem současné čipové krize byl krok nizozemské vlády, která na nátlak Spojených států převzala kontrolu nad výrobcem čipů Nexperia se sídlem Nijmegenu. Společnost je od roku 2019 součástí čínské technologické společnosti Wingtech, které se postup nizozemských úřadů nelíbil. A odveta na sebe nedala dlouho čekat - Peking reagoval zákazem vývozu dílů z Číny.
Od té doby je výroba čipů v Nexperii utlumena, přičemž jakožto jejich hlavní dodavatel pro automobilky jich za normálních okolností vyrábí miliardy kusů ročně.
"Nexperia nevyrábí technologicky špičkové čipy, ale spíše levné, masové zboží. Tohle není Nvidia ani Qualcomm, její čipy se používají například pro otevírání a zavírání dveří," vysvětluje automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer v deníku Bild.
Podle Německé automobilové asociace (VDA) obdržely automobilky i jejich dodavatelé oznámení od výrobce čipů Nexperia již 10. října. Uvádělo se v něm, že společnost nadále nemůže plně zaručit dodávky svých čipů do automobilového dodavatelského řetězce.
"Situace by mohla v blízké budoucnosti vést k výrazným omezením výroby, možná i k jejímu zastavení, pokud se narušení dodávek čipů Nexperia nepodaří v krátkodobém horizontu vyřešit," varuje šéfka VDA Hildegard Müllerová. Deník Bild k tomu dodává, že podle jeho informací to automobilový průmysl ovlivní "už během deseti až dvaceti dnů". Návrat k normálu by přitom podle Bildu mohl trvat i měsíce.
"Jen v závodě ve Wolfsburgu pracuje na výrobě vozidel přibližně 13 tisíc lidí. Jako preventivní opatření výrobce údajně již zaregistroval zkrácenou pracovní dobu u úřadu práce," uvádí Automobilwoche a cituje z vyjádření IG Metal, ve kterém si společnost posteskla nad "nedostatečným ponaučením z pandemie koronaviru", kdy byli výrobci aut rovněž konfrontováni s nedostatkem čínských součástek.
Čipová krize se nevyhýbá ani mladoboleslavské automobilce. Nikola Franková z tiskového oddělení Škoda Auto však uvádí, že v tuto chvíli nemá situace na výrobu přímý dopad. "S ohledem na další vývoj jsme v úzkém kontaktu se všemi relevantními partnery, abychom případná rizika včas identifikovali a mohli přijmout odpovídající opatření. Vzhledem k měnícím se okolnostem však krátkodobé dopady na výrobu nelze vyloučit," uzavírá Franková.