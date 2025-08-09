Ekonomika

Češi vydělávají přes Airbnb miliardy. Někteří našli trik, jak neplatit žádné daně

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 6 minutami
Češi si díky pronájmům přijdou ročně na víc než sto miliard korun. Ukazují to data finanční správy. Z nich lze také nově vyčíst, jak vydělávají krátkodobé pronájmy přes platformu Airbnb.
Celkovým pronájmům se v Česku daří, každý rok celkový přiznaný příjem roste o několik miliard korun.
Celkovým pronájmům se v Česku daří, každý rok celkový přiznaný příjem roste o několik miliard korun. | Foto: Žena.cz

Za rok 2023 eviduje finanční správa přiznané příjmy přes rezervace Airbnb ve výši 2,9 miliardy korun. Data za rok 2024 zatím úřady nemají. Celkem si pak lidé a firmy ze všech pronájmů, tedy i těch dlouhodobých, přišli za rok na víc než 117,1 miliardy korun.

Finanční správa přiznává, že celková suma bude vyšší, protože někteří zdaňují pronájmy jako součásti jiných příjmů.

Rok 2023 je vůbec první, kdy mají úřady přesnější data o tom, jaké příjmy plynou Čechům z Airbnb. "Za roky 2021 a 2022 tyto souhrnné údaje k dispozici nemáme, protože v tomto období ještě neprobíhala automatická výměna informací podle směrnice Rady Evropské unie," upřesnil mluvčí finančního ředitelství Patrik Madle. 

Data totiž zahrnují nejen majitele, kteří mají v Česku bydliště nebo sídlo, ale i Čechy žijící v zahraničí.

Příjmy z pronájmů
2021 93 mld. Kč
2022 104 mld. Kč
2023 117 mld. Kč
Zdroj: Generální finanční ředitelství

Údaje také ukazují, že celkovým pronájmům se v Česku daří, každý rok celkový přiznaný příjem roste o několik miliard korun.

Jak ušetřit na daních

Někteří z těch, kteří vlastní nemovitosti déle než pět let a pronajímají je, využívají "fígl", který umožňuje zákon, a neplatí tak žádné daně.

Nejčastěji se daň počítá dvěma způsoby. "Buď uplatníte skutečné výdaje, nebo uplatníte paušální náklad ve výši 30 procent ze získaných příjmů," vysvětluje daňový poradce Martin Kopecký.

Jinými slovy z příjmu za pronájem se odečte třicet procent coby paušální náklady, anebo se odečítají všechny skutečné a uznatelné výdaje spojené s pronájmem. A z toho, co zůstane, se vypočítá patnáctiprocentní daň z příjmu.

Související

Stovka Čechů nevysvětlitelně zbohatla. Berňák jim už sebral desítky milionů

peníze, česká koruna, půjčka, měna

"Ještě existuje takový trik, když máte byt déle než pět let a začnete ho pronajímat," radí Kopecký. Právě tenhle "trik" může vést k tomu, že majitel neplatí daně žádné.

Jako náklad lze totiž uplatnit jednu třicetinu bytu v podobě takzvaných odpisů, které umožňuje zákon u nemovitostí vlastněných déle než pět let.

Například u nemovitosti za deset milionů mohou vycházet roční náklady v podobě zmíněných odpisů, které lze uplatnit jako náklady, na víc než tři sta tisíc.

"Cenu nemovitosti, ze které se uplatňují odpisy, ale musí určit znalec," upozorňuje daňový poradce Martin Kopecký.

A pokud příjmy z pronájmu nepřesáhnou veškeré náklady včetně zmíněných odpisů, neplatí dotyčný žádné daně. Kolik je takových poplatníků, co nakonec žádné daně neplatili, protože využili tuhle možnost v zákoně, zjistit nelze.

Noc přes Aibnb stojí třikrát tolik

Krátkodobé pronájmy, jako je Airbnb anebo třeba Booking.com, bývají prezentovány jako způsob, jak si vydělat víc než z běžných pronájmů. Z dat, která loni zveřejnila datová společnost hlavního města Prahy Golemio, se nejčastěji pronajímala jedna noc přes Airbnb v centru Prahy za 2428 korun. U dlouhodobého pronájmu to je zhruba třikrát méně.

Na první pohled slušný rozdíl, má ale svá úskalí. "Srovnávat krátkodobý pronájem s dlouhodobým je jako porovnávat podnikání s pasivní investicí," uvedl Matěj Koutný, předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí pro Hospodářské noviny.

Související

Nahé fotky Čechům slušně vynášejí. Na OnlyFans si přijdou na miliardu ročně

OnlyFans, modelka, focení, sexy

"V ideálním případě může krátkodobý pronájem generovat až trojnásobek příjmů oproti dlouhodobému, avšak většina ubytovatelů se k tomuto výsledku ani nepřiblíží. Po zohlednění času věnovaného správě, komunikaci s hosty a řešení provozních záležitostí může být čistý výnos nižší, než se na první pohled zdá," dodává Koutný.

Náklady mohou spolknou i polovinu příjmů. Podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy se v hlavním městě pronajímá přes Airbnb jedno procento bytového fondu. 

"Airbnb má v Praze vysoce komerční povahu, kdy na jednoho hostitele připadá pronájem 2,8 jednotek. Téměř 80 procent jednotek zároveň nabízejí hostitelé, kteří v Praze pronajímají dvě a více jednotek," napsal Jan Sýkora v loňské Analýze stavu a vývoje krátkodobého ubytování.

Právě ve velkých městech je koncentrace těchto druhů pronájmů největší.

 
Mohlo by vás zajímat

Lidí bez práce v létě opět přibylo, nezaměstnanost se drží nad čtyřmi procenty

Lidí bez práce v létě opět přibylo, nezaměstnanost se drží nad čtyřmi procenty

Další úder do peněženek. Obce kvůli vládě sahají na poplatky. Co zdraží?

Další úder do peněženek. Obce kvůli vládě sahají na poplatky. Co zdraží?

V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

Česká televize porušila pořadem Sama doma ze soukromé kliniky zákon, rozhodla rada

Česká televize porušila pořadem Sama doma ze soukromé kliniky zákon, rozhodla rada
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Airbnb pronájem Daně finanční úřad domácí Praha

Právě se děje

před 6 minutami
Češi vydělávají přes Airbnb miliardy. Někteří našli trik, jak neplatit žádné daně

Češi vydělávají přes Airbnb miliardy. Někteří našli trik, jak neplatit žádné daně

Za rok 2023 eviduje finanční správa přiznané příjmy přes rezervace Airbnb ve výši 2,9 miliardy korun.
Aktualizováno před 6 hodinami
Zemřel astronaut James Lovell, kapitán letu Apollo 13, jemuž hrozila katastrofa

Zemřel astronaut James Lovell, kapitán letu Apollo 13, jemuž hrozila katastrofa

V roce 1970 se měl stát pátým člověkem, který se projde po povrchu Měsíce, ale Apollu 13 zhruba 320 000 kilometrů od Země explodovala nádrž kyslíku.
Aktualizováno před 7 hodinami
Bloomberg: Dohoda USA a Ruska stvrdí ruské územní zisky. Spekulace, reaguje Bílý dům

ŽIVĚ
Bloomberg: Dohoda USA a Ruska stvrdí ruské územní zisky. Spekulace, reaguje Bílý dům

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 7 hodinami
Čech po boku hvězd NHL zářil, soupeři zatrhl pokus o Michigan. Fiala byl unešený

Čech po boku hvězd NHL zářil, soupeři zatrhl pokus o Michigan. Fiala byl unešený

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si v Curychu zachytal na hvězdné hokejové exhibici, kam ho pozval Kevin Fiala.
před 8 hodinami
Povedený návrat Vadlejcha. V Banské Bystrici vyhrál a splnil limit pro MS

Povedený návrat Vadlejcha. V Banské Bystrici vyhrál a splnil limit pro MS

Stříbrný olympijský medailista z Tokia nezávodil od poloviny května, kdy ho skolila viróza a měl i pohybové problémy.
před 8 hodinami
Postavili si nádraží, ale nemají na koleje. Evropská "trať století" míří do problémů

Postavili si nádraží, ale nemají na koleje. Evropská "trať století" míří do problémů

"Infrastrukturní projekt století" Rail Baltica má Estonsko, Lotyšsko a Litvu propojit s evropskou železnicí. Jenže má potíže a jeho dokončení vázne.
před 8 hodinami
Meindlschmid je juniorským mistrem Evropy. Jako první český dálkař v historii

Meindlschmid je juniorským mistrem Evropy. Jako první český dálkař v historii

Petr Meindlschmid navázal na ME v Tampere na juniorské tituly Jarmily Nygrýnové a Denisy Helceletové z let 1970 a 2004.
Další zprávy