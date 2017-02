Plastové tašky v obchodech nebudou zdarma, poslanci změnili zákon o obalech

před 4 minutami

Sněmovna schválila omezení, které navazuje na předpisy EU. V Česku nebude mít výraznější dopad, protože plastové tašky se už nyní v řetězcích prodávají minimálně za korunu. V některých obchodech s textilem či obuví se však zboží stále do běžných plastových tašek dává bezplatně. Po roce 2018 by by mohly zůstat bezplatné jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky.

Praha - Lidé zřejmě nebudou moci od příštího roku získat v obchodech zadarmo žádné plastové tašky, v nichž by si mohli odnést zboží. Bezplatné by mohly zůstat jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky. Sněmovna to dnes schválila v rámci novely o obalech, která má v návaznosti na předpisy EU omezit objem plastového odpadu.

Sněmovna se souhlasem ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zpoplatnila všechny plastové tašky bez ohledu na tloušťku jejich stěn. Vládní předloha původně měla v souladu s unijní směrnicí zpoplatnit jen lehké tašky vzhledem k tomu, že silnější tašky většina obchodníků sama zpoplatňuje. Přijatá úprava Robina Böhnische (ČSSD) má zamezit tomu, aby byl zákaz plastových tašek obcházen.

Novela, kterou nyní dostane k projednání Senát, cenu plastových tašek přímo nestanovuje. Určuje pouze, že musí minimálně odpovídat nákladům na jejich pořízení.

Poslanci také mírně upravili ve vládním návrhu míru recyklace a využití obalového odpadu do roku 2020. Recyklace by se měla podle vládní předlohy zvýšit ze 60 na 70 procent, přičemž celkově se mělo využít 80 procent obalů. Sněmovna na návrh svého výboru pro životní prostředí ale celkové využití snížila na 75 procent. I tak to bude více, než požaduje unijní směrnice.

Brabec také tuto změnu podpořil, úspěšně se naopak postavil proti razantnějšímu snížení, které navrhovali někteří poslanci. Milan Urban (ČSSD) navrhoval snížit povinnou recyklaci skleněných obalů z vládou navrhovaných 75 procent do roku 2020 na 73 procent. Jan Zahradník (ODS) chtěl stejné snížení i u papírových a lepenkových obalů.

V ČR se podle studie Evropské komise z roku 2011 pohybuje spotřeba všech plastových tašek, tedy včetně silnostěnných i tenkých sáčků, kolem 300 kusů na osobu a rok. Cílem opatření je trvale snížit jejich roční spotřebu do konce roku 2019 na 90 kusů na osobu a do konce roku 2025 na 40 kusů.

autor: ČTK