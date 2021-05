Odboráři Liberty Ostrava svolali protestní mítink. Varují před vyváděním povolenek

Odboráři hutního podniku Liberty Ostrava (LO) svolali na středu protestní mítink u hlavní brány. Chtějí vyzvat zaměstnance ke společnému postupu na obranu ostravské huti a proti vyvádění finančních prostředků, které podnik generuje, na pokrytí závazků majitele, oznámili v pondělí odboráři. Podle ministra kultury a ostravského politika Lubomíra Zaorálka má ve středu zasedat také dozorčí rada firmy.

"Mítink odboráři svolávají poté, co vyhlášená stávková pohotovost nezabránila Sanjeevovi Guptovi, aby v rozporu se všemi předešlými sliby vyvedl část emisních povolenek do své rumunské huti," sdělily základní odborové organizace působící v podniku.

Ve středu by se také měla sejít dozorčí rada této firmy. Zástupce státu by na ní měl kvůli případnému dalšímu postupu zjistit co nejvíce informací o situaci ostravského podniku po převedení emisních povolenek do ciziny. Na tiskové konferenci vládní ČSSD to v pondělí řekl ministr kultury a ostravský politik Lubomír Zaorálek.

Místopředsedkyně strany a ministryně práce Jana Maláčová navrhuje, aby o stavu ve firmě toto pondělí jednala vláda. Kabinet by podle šéfky resortu práce měl využít všech možností, aby přiměl majitele do podniku investovat. Zaorálek a Maláčová zmínili i finanční kontrolu.

"Ve středu bude dozorčí rada, která bude zasedat. Máme tam zástupce státu, kteří by měli položit otázky a kteří by se měli snažit na radě zjistit maximum. Měli bychom hledat nástroje, které nám zákon poskytuje na to, abychom zjistili, co se s finančními prostředky společnosti děje," uvedl Zaorálek. Obává se toho, že by vyvádění peněz z ostravské firmy mohlo pokračovat a mohlo by vést k její "řízené likvidaci".

Dodal, že stát by měl zjistit, jaké má možnosti, aby se podnik do úpadku nedostal. Už v pátek zmínil i případné zestátnění.

Dozorčí rada má podle webu společnosti šest členů. Dva z nich si volí zaměstnanci. V radě zasedá předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová a předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Stát zastupuje náměstek ministerstva průmyslu Eduard Muřický.

LO patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z Guptova globálního koncernu GFG Alliance. GFG, třetí největší výrobce oceli v Británi, se dostal do problémů, když v insolvenci skončila společnost Greensill Capital, která koncern donedávna financovala. Gupta se snaží najít zdroj financování na zajištění provozu, neúspěšně žádal britskou vládu o podporu 170 milionů liber (5,2 miliardy Kč).

Spory o povolenky

V pátek odboráři oznámili, že Gupta vyvedl do sesterské firmy v Galati v Rumunsku podstatnou část emisních povolenek patřících ostravské huti. LO na to reagovala prohlášením, že společnosti Liberty Galati milion emisních povolenek prodala za tržní cenu za hotové peníze, které použije v Ostravě.

LO disponovala povolenkami v hodnotě 5,6 miliardy korun. Premiér Andrej Babiš (ANO), který se v polovině dubna s vedením ostravské společnosti sešel, v pátek uvedl, že vedení firmy obešlo dozorčí radu a navzdory dohodě prodalo povolenky za miliardu. Babiš uvedl, že stát dává podnět k zahájení finanční kontroly v LO a bude po firmě žádat, aby příjem z prodeje emisních povolenek využila ke svému rozvoji.

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina uvedl, že Guptovo tvrzení, že za povolenky rumunská huť uhradí tržní cenu, a dokonce ještě něco navíc, se odborářům jeví jako velmi nepravděpodobné i proto, že takový postup postrádá logiku. Podnik v Galati by se totiž mohl z povinnosti pokrýt své emise povolenkami, které mu chybí, přímo vyplatit.

"Opakované porušení všech předchozích slibů, kterých se Sanjeev Gupta v posledních týdnech dopustil, nás opravňuje k nedůvěře vůči jeho prohlášením a obavám o další osud ostravské huti," uvedl Slanina. Podle odborářů by mohla huť takto přijít i o zbytek svých povolenek za čtyři miliardy korun, případně o další zdroje, které vytváří.

Huti se podle odborářů sice daří, ale určitě nemá takovou finanční sílu, aby ustála opakované vyvádění svých prostředků na jiné projekty. "Už v této chvíli musí huť hradit úroky z nedávné dvoumiliardové covidové půjčky určené na provoz ostravské huti, ze které ale na účet podniku v Ostravě nepřišla ani koruna," uvedly odbory.

Vyzvaly také Evropskou komisi (EK), která před prodejem huti z majetku Lakšmího Mittala schválila skupinu GFG jako vhodného kupce, aby své rozhodnutí revidovala. EK by podle nich měla neprodleně přijmout všechna dostupná opatření k záchraně ostravské huti, aby tak kompenzovala negativní důsledky svého rozhodnutí.

LO vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců.