Kdo neleští šéfovi kliku, má smůlu. Nový web pomůže lidi varovat před peklem v práci

Změna práce patří mezi velmi stresové životní události. Na rozhodování, kam nastoupit, totiž mají lidé často minimum času a informací a krok do prázdna je obvykle děsí. Proto vznikl webový projekt Atmoskop, který má podle jeho autorů pomoci s výběrem vhodného zaměstnavatele. A to podle hodnocení jeho bývalých, či dokonce současných zaměstnanců.

Atmoskop má podle jednoho z autorů projektu Adama Hazdry pomoci lidem v rozhodování, do jaké firmy se hodí, když chtějí změnit práci. "Dnes těch vodítek moc není. Je to inzerát, pak webová stránka firmy, ale chybějí důležité informace typu, jaká je atmosféra ve firmě, jaké jsou skutečné benefity, jací jsou tam nadřízení nebo třeba jaké jsou platové podmínky. Takové odpovědi nabízíme v recenzích zaměstnanců," říká Hazdra v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kolik máte v současnosti uživatelů?

Dostáváme zhruba patnáct set hodnocení týdně a zájem neustále roste. Projekt funguje rok a už má u nás přes dvanáct tisíc firem recenzi. Od malých po velké, ze všech oborů podnikání a napříč regiony.

Takže Češi chtějí hodnotit?

Rozhodně, jsme v době, kdy se všechno hodnotí. Než uděláme nějaké rozhodnutí, tak si seženeme recenze, porovnáme věci. A když to funguje u fénu nebo televize, tak proč to neudělat u práce. Navíc v takovém případě děláme závažné rozhodnutí a na dlouho. V průměru v jedné firmě strávíme osm až deset let.

Jak hodnocení získáváte?

Projekt patří společnosti LMC, která provozuje portály Jobs.cz nebo Práce.cz, a ty jsou jedním z velkých zdrojů. Oslovujeme na nich lidi, kteří hledají práci, zda by nám ohodnotili bývalého nebo stávajícího zaměstnavatele. Druhý velký zdroj jsou interní průzkumy ve firmách. Těm, které mají o hodnocení zájem, vygenerujeme speciální odkaz a ony ho předají svým zaměstnancům, aby se vyjádřili, jak se jim ve firmě žije.

Dozví se takový "snaživý" zaměstnavatel, jak jsem hodnotila?

Jde samozřejmě o anonymní hodnocení. Maximálně se firma dozví, že hlasoval zaměstnanec, který je ve firmě určitý počet let a pracuje například v marketingovém oddělení. Víc nic.

Některá zajímavá hodnocení největších zaměstnavatelů Plusy: Vážím si zkušených starších pracovníků a jejich znalosti.

Svoboda pohybu.

Možnost cestovat, používat angličtinu, vzdělávání.

Skvěla parta kolegů.

Pravidelný příjem i když osekaný za neplnění produktů o výkonnostní mzdu cca 1/3 platu, stravenky a 5týdnů dovolené.

Jistotu dlouhodobého zaměstnání ve velké firmě, poměrně dobré finanční finanční ohodnocení. Minusy: Odstranění mlamojů a frikulín ze středního managementu

Kdo neleští kliku šéfovi, má smůlu.

Slušnější zacházení s lidmi. Nejedná se o otroky, kteří jsou povinni vyplňovat nejrozmarnější přání svých šéfů a vedoucích.

Zachází s námi jako s číslem z 35 tisíc zaměstnanců, ne s člověkem jako takovým.

Zrušil bych klientelismus, napojení na firmy odsávající finance a na politiku.

Za posledních 6 let má společnost 5 generálních ředitelů. Tahle společnost nemůže mít dlouhodobou vizi.

Lidštější přístup. Nehrát si na mistry světa co všechno ví.

Rozpustil bych tento státní podnik a založil nový, který by plnil to, co má v popisu práce.

Nespokojenost s naprosto mizernou mzdou, přepážkový pracovník má 13 500 korun čistého.

Velká očista firmy od lidí, kteří nejsou odborně způsobilí, svou neodbornost si pak léčí na podřízených tím, že zadávají úkoly tak, že je nikdo nepochopí.

Vedení se vůči svým zaměstnancům chová odporně a nehumánně. Potápí je například při stížnostech, místo, aby to pořádně prošetřili a podpořili zaměstnance. Hrubý příjem je špatný, z toho budeme jako důchodci hrabat hlínu.

Co k hodnocení lidi vede?

Jednou z motivací je snaha pomoct ostatním. Ta druhá je trochu sobečtější, říkáme si, že jednou budeme ve stejné situaci a hodnocení nám pak může pomoci. Je to přece jenom nástroj, který si vytváříme kolektivně.

Jak řešíte případné negativní hodnocení?

Chceme vědět, jakou lidé, kteří pracovali nebo pracují v dané firmě, mají zkušenost. A nevyhýbáme se žádnému hodnocení. Každé prochází ruční kontrolou, máme na to specialistku, která denně prochází došlá hodnocení.

Řídí se přísným kodexem, který mimo jiné stanovuje, že pokud se v popisu objeví vulgární slovo, tak to ven nepustí. Stejný postup volíme v případě, kdy se objeví nařčení konkrétní osoby. To už zasahuje do osobnostních práv. Ale ještě dotyčného pisatele oslovíme, zda nechce své hodnocení upravit. Zakládáme si na tom, aby prezentace byla kultivovaná.

Jak poznáte, že ve firmě, kterou hodnotím, skutečně pracuji nebo jsem pracovala?

Drtivá většina hodnocení je z firemního e-mailu. To je pro nás důkaz. Lidé, kteří firemní e-mail nemají, využijí svůj soukromý, musí počítat s tím, že jejich hodnocení bude zobrazené až dole. Navíc je možné tyto autory nahlásit, například kvůli podezření na falešnou recenzi nebo útok. Pokud se něco takového stane, tak to řešíme. Chceme pak doložit, že dotyčný skutečně ve firmě pracoval. Někteří lidé nám dokonce sami posílají získané certifikáty nebo i výplatní pásky, aby zaměstnání doložili.

Co jste třeba řešili za problém?

Firma se například ohradila proti tvrzení jednoho z autorů recenze, že nabízí čtyři týdny dovolené. Doložila nám, že nabízí o týden víc. Někdy také firmy nesouhlasně reagují na uvedenou výši mzdy. Hodnocení ale jen tak nestahujeme, nechceme, aby si firmy vylepšovaly image. Má to být skutečně objektivní hodnocení.

Je služba nějak placená?

V tuto chvíli nikdo nic neplatí, není v tom žádný byznys model. Nicméně uvažujeme o zavedení určité placené služby pro firmy. Může jim pomáhat při výběrovém řízení. Podle našeho interního průzkumu totiž uchazeči, kteří využili informace z naší stránky, přicházejí na pohovor připravenější a víc o práci v dané firmě stojí.

Kolik mi hodnocení zabere času?

Samotné hodnocení je dvacet otázek. Buď je můžete rychle proletět a jenom dát srdíčka od jednoho do pěti, nebo si s tím dáte více práce a doplníte i komentáře. Taková hodnocení jsou výrazně zajímavější. Občas se i doptáváme na konkrétní uvedenou věc, aby informace byly co nejkonkrétnější. Chceme, aby se služba stala co nejběžnějším nástrojem při hledání práce - takovým pomocníkem v hledání naší budoucnosti.