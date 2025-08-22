Ekonomika

Německá i francouzská pošta kvůli clům přestávají posílat balíky do USA

před 2 hodinami
Německá pošta zastaví přijímání balíků do Spojených států. Oznámila to v pátek firma DHL, provozovatel služby Deutsche Post. Stejně jako už ve čtvrtek Česká pošta zdůvodnila DHL své rozhodnutí nařízením prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky v ceně do 800 dolarů (16 900 korun). Pozastavení přepravy zásilek pro podniky do USA oznámila i francouzská státní pošta La Poste.
Česká pošta už ve čtvrtek oznámila, že ode dneška zastavuje přijímání balíků do USA. V pátek stejný krok oznámily i pošty ve Francii a v Německu. Snímek je ilustrační.
Česká pošta už ve čtvrtek oznámila, že ode dneška zastavuje přijímání balíků do USA. V pátek stejný krok oznámily i pošty ve Francii a v Německu. Snímek je ilustrační. | Foto: Ondřej Besperát

Německá pošta pozastaví přijímání balíků do Spojených států. Oznámila to v pátek společnost DHL, která provozuje poštovní firmu Deutsche Post. Stejně jako už ve čtvrtek Česká pošta zdůvodnila DHL své rozhodnutí nařízením amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů (zhruba 16 900 korun). Pozastavení přepravy zásilek pro podniky do USA podle agentury Reuters oznámila také francouzská státní poštovní společnost La Poste.

"Po 22. srpnu musejí Deutsche Post a DHL Paket na přechodnou dobu přestat přijímat a převážet balíky a zboží do USA," uvedla v prohlášení skupina DHL. Důvodem jsou podle ní "nové procesy vyžadované americkými úřady pro poštovní služby, které se liší od současných pravidel".

Francouzská La Poste uvedla, že nadále bude přepravovat pouze dárkové zásilky mezi jednotlivci v hodnotě nižší než 100 dolarů.

Česká pošta už ve čtvrtek oznámila, že ode dneška zastavuje přijímání balíků do USA. Nadále je možné posílat jen zásilky obsahující výhradně písemná sdělení a mezi fyzickými osobami zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 dolarů. Podle zástupců České pošty americká strana dosud nevymezila zásadní otázky a postupy, zejména v oblasti výběru celních poplatků, specifikace shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce s americkými celními orgány.

Hranice 100 dolarů platí také pro poštu z Německa. "Velká část balíků soukromých zákazníků je beztak pod hranicí 100 dolarů, proto jsou soukromí zákazníci tímto nařízením poměrně málo zasaženi," uvedl mluvčí DHL. Zároveň zdůraznil, že omezení bude platit pouze na přechodnou dobu. Jak dlouhá bude, ale není jasné.

Podobné kroky jako pošty v Německu, Francii a Česku učinily například i poštovní společnosti v Rakousku, Dánsku a Švédsku, upozornila agentura DPA. Podle Trumpova nařízení bude s platností od 29. srpna zrušen bezcelní režim pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů.

 
