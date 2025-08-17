Celní dohodu mezi USA a EU brzdí směrnice o digitálních službách, píše FT

Evropská unie se podle zdrojů snaží zabránit Spojeným státům v tom, aby se zaměřily právě na pravidla poskytování digitálních služeb na unijním trhu. Tato pravidla se týkají i velkých amerických internetových podniků.
Spojené státy jsou přesvědčeny, že unijní nařízení o digitálních službách obsahuje netarifní překážky, o které se právě vede spor. Agentura Reuters kontaktovala s žádostí o komentář Evropskou komisi (EK), Bílý dům i ministerstvo zahraničí USA, odpověď ale bezprostředně nedostala.
Konečné znění textu obchodní dohody mezi EU a USA se původně očekávalo několik dní po červencovém oznámení předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové a amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše Financial Times.
Červencová dohoda zavádí 15procentní clo na dovoz většiny zboží z EU, původně hrozilo clo 30 procent a v jednu chvíli Trump hrozil i 50procentním clem. Dohoda z července pomohla odvrátit širší obchodní válku mezi oběma spojenci, kteří dohromady tvoří téměř třetinu světového obchodu.
Spojené státy chtěly ponechat otevřené dveře pro případné ústupky v nařízení DSA, které podle Washingtonu potlačuje svobodu projevu a které znamená další náklady pro americké technologické firmy, píše FT. Evropská komise podle serveru uvedla, že uvolnění těchto pravidel by znamenalo překročení červené čáry.
Unijní nařízení o digitálních službách je přelomový zákon, jehož cílem je učinit online prostředí bezpečnější a spravedlivější. Brusel toho chce dosáhnout tím, že velké technologické firmy donutí, aby se více zaměřily na boj proti nelegálnímu obsahu, včetně nenávistných projevů a materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí.
Evropská komise očekávala, že Trump do 15. srpna podepíše exekutivní nařízení o snížení cel na vývoz automobilů z EU do USA z dosavadních 27,5 procenta na 15 procent. Server FT s odkazem na nejmenovaného amerického činitele ale napsal, že toto snížení bude odloženo do doby, než bude finalizován text společného prohlášení.
Obě strany zároveň podle dřívějších zpráv dokončují seznam produktů, u kterých by clo kleslo na obou stranách na nulu, například u letadel, zatímco jiné položky by se vrátily na podstatně nižší sazbu v režimu doložky nejvyšších výhod. Jednání o clech na lihoviny a víno se zřejmě protáhnou do podzimu.
Evropská unie zatím stále čelí 50procentním clům při dovozu oceli a hliníku do USA. Podle dohody by ale měly být na toto zboží zavedeny kvóty. Unie i Spojené státy chtějí vytvořit alianci, která by měla chránit jejich trh s ocelí, hliníkem, mědí a dalšími kovy před levnou nadprodukcí z Číny a zároveň nahradit vysoká cla příznivějšími kvótami pro vzájemný obchod.