Ekonomika

Musk ještě větším ultraboháčem. Prolomil dosud nevídanou hranici majetku

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů (10,3 bilionu Kč). Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Elon Musk.
Elon Musk. | Foto: Reuters

Uvedl to časopis Forbes s tím, že podle aktuálních dat Forbes Real-Time Billionaires hodnota Muskova majetku překročila 500 miliard dolarů ve 21:30 středoevroského letního času.

Loni v prosinci se Musk stal prvním člověkem s majetkem více než 400 miliard dolarů.

Akcie Tesly ve středu posílily o téměř čtyři procenta, což Muskovi přidalo odhadovaných 9,3 miliardy dolarů k jeho majetku. Investoři nadále oslavují vyhlídku na jeho soustředění se na Teslu, přičemž cena akcií firmy se od dubnového oznámení Muskova odchodu z role šéfa úřadu pro zefektivnění státní správy (DOGE) téměř zdvojnásobila. Muskův podíl 12 procent v Tesle nyní hodnotu 191 miliard dolarů.

Související

Musk chce vytvořit konkurenci pro internetovou encyklopedii Wikipedia

Elon Musk

A to nejsou do Muskova majetku započítány opce na akcie Tesly z Muskovy odměny za rok 2018, které by dnes měly hodnotu 133 miliard dolarů, pokud by je soud v Delaware v lednu 2024 nezrušil. Forbes snížil hodnotu těchto opcí o 50 procent s ohledem na očekávání výsledku Muskova odvolání proti rozhodnutí u Nejvyššího soudu státu Delaware. V září správní rada Tesly navrhla Muskovi nový rekordní balíček odměn, který by mu mohl přinést další akcie až za jeden bilion dolarů, pokud Tesla splní ambiciózní cíle, například osmkrát zvýšit tržní hodnotu během deseti let.

Tesla není jedinou firmou, které Musk vděčí za své jmění. Jeho vesmírná společnost SpaceX, kterou založil v roce 2002, má nyní hodnotu 400 miliard dolarů na základě soukromé nabídky ze srpna, což je nárůst oproti 350 miliardám dolarů v prosinci. Musk vlastní podle odhadu podíl 42 procent, který má hodnotu 168 miliard dolarů. Další část jeho majetku tvoří xAI Holdings, který Musk založil v březnu, když spojil svou novou společnost pro umělou inteligenci xAI se sociální sítí X, dříve Twitter, kterou získal v roce 2022. Hodnota sloučené společnosti byla odhadnuta na 113 miliard dolarů, přičemž Musk vlastní odhadovaný podíl 53 procent, což odpovídá hodnotě 60 miliard dolarů.

Související

"Buď bude Německo volit AfD, nebo skončí," podpořil stranu znovu Musk

Elon Musk

Hodnota majetku Elona Muska v březnu 2020 činila pouhých 24,6 miliardy dolarů, ale díky raketovému růstu akcií Tesly se už v srpnu 2020 stal pátým člověkem v historii s jměním 100 miliard dolarů. V lednu 2021 se stal nejbohatším člověkem světa s čistým jměním téměř 190 miliard dolarů. V září 2021 se pak stal třetím člověkem, jehož majetek překonal 200 miliard dolarů. V listopadu 2021 jeho majetek dosáhl 300 miliard dolarů a loni v prosinci 400 miliard dolarů. Pokud bude pokračovat tímto tempem, mohl by se Musk stát prvním bilionářem před březnem 2033.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Nejasnosti kolem jaderné superzakázky. Pavel kvůli ní jednal s korejským prezidentem

Polští pohraničníci se potýkají s balony z Běloruska, pašeráci jimi posílají zboží

Polští pohraničníci se potýkají s balony z Běloruska, pašeráci jimi posílají zboží

Stanjura "pustil chlup" dopravě. Schodek rozpočtu bude 286 miliard, kývla vláda

Stanjura "pustil chlup" dopravě. Schodek rozpočtu bude 286 miliard, kývla vláda

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Elon Musk bohatství peníze majetek tesla SpaceX

Právě se děje

před 15 minutami
Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Co si o průběhu debaty Petra Fialy a Andreje Babiše myslí autoři podcastu Aktuálně.cz Politická šikana Michaela Nováčková a Vratislav Dostál?
Aktualizováno před 19 minutami
Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Fotbalisté Barcelony v Lize mistrů prohráli s obhájcem trofeje Paris St.Germain 1:2. Brankář Matěj Kovář vychytal Eindhovenu remízu 1:1 v Leverkusenu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Musk ještě větším ultraboháčem. Prolomil dosud nevídanou hranici majetku

Musk ještě větším ultraboháčem. Prolomil dosud nevídanou hranici majetku

Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Superduel online: Fiala nečekaně zvyšoval hlas častěji než Babiš

ŽIVĚ
Superduel online: Fiala nečekaně zvyšoval hlas častěji než Babiš

Sledujte s námi klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem.
Aktualizováno před 2 hodinami
Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Britská bioložka Jane Goodallová se proslavila ochranou zvířat
Aktualizováno před 2 hodinami

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy
Prohlédnout si 10 fotografií
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
Další zprávy