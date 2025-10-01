Musk chce vytvořit konkurenci pro internetovou encyklopedii Wikipedia

Články na Wikipedii vytvářejí a upravují sami uživatelé. Musk dlouhodobě tvrdí, že tato encyklopedie není objektivní a má levicové politické zaměření. Musk je známý svými jasně pravicovými názory, napsala agentura DPA.
"Bude to obrovské zlepšení ve srovnání s Wikipedií," napsal o nové encyklopedii Musk. "Upřímně řečeno, je to nezbytný krok k dosažení cíle xAI porozumět vesmíru," dodal.
Název plánované encyklopedie je odvozen od chatovacího systému Grok společnosti xAI. Musk říká, že tento systém by měl být politicky neutrální a hledat pravdu. V posledních měsících ale Grok vzbudil kontroverze antisemitskými výroky. Firma to zdůvodnila chybou v naprogramování.
Wikipedia vznikla v roce 2001 a stala se jednou z nejnavštěvovanějších internetových stránek na světě. Její česká verze byla spuštěna v roce 2002.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 459 miliard dolarů (asi 9,5 bilionu Kč).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
We are building Grokipedia @xAI.— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
Will be a massive improvement over Wikipedia.
Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy