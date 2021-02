Mouka prudce zdraží, varují mlynáři. Kvůli drahé pšenici mohou ceny vyrůst o čtvrtinu

"Úroveň obohacování uranu v Íránu nebude omezena na 20 procent. Zvýšíme ji na jakoukoli úroveň, kterou země potřebuje… Můžeme ji zvýšit na 60 procent," uvedl Chameneí. Íránský duchovní vůdce také řekl, že Teherán nikdy neusiloval o jadernou zbraň. Pokud by ji chtěl, nikdo mu v tom ale podle něj nemůže zabránit.

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí dnes řekl, že Írán může obohacovat uran na 60 procent, pokud to bude zapotřebí. Zdůraznil přitom, že Teherán nebude omezovat své jaderné aktivity pod tlakem Spojených států. S odkazem na íránskou státní televizi o tom informovala agentura Reuters.

před 1 hodinou