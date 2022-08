Teplárny budou moci topit i jinými palivy než plynem. Umožní to ministerská vyhláška

Ministerstvo průmyslu a obchodu od 5. září vyhlásí takzvané předcházení stavu nouze v teplárenství. Na tiskové konferenci po středečním jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Umožní teplárnám topit za využití jiných paliv, než je zemní plyn, aniž budou čelit sankcím či zdlouhavým povolovacím procesům. Resort chce také zavést program kompenzací pro firmy ze zpracovatelského průmyslu.

"Teplárny se mohou už nyní začít zásobovat uhlím, lehkými topnými oleji a dalším palivem a budou mít jistotu, že ho v zimě využijí," řekl Fiala. Tato paliva podle něj nesplňují aktuální emisní standardy, ale dostatek plynu a elektřiny je nyní prioritou.

"Opatření má také podstatný význam pro naše úspory plynu, kterého není v Evropě kvůli ruské politice nazbyt," dodal premiér.

Vyhláška počítající s vytápěním budov na nižší teploty nevstupuje v platnost s vyhlášením předcházení stavu nouze v teplárenství, řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Co se týče zmíněné vyhlášky, ministerstvo průmyslu vypořádává připomínky vzešlé z meziresortního řízení.

Podle původního návrhu by vyhláška o pravidlech pro vytápění začala platit právě v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Například v obývacích pokojích by podle ní lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů Celsia.

Síkela také ve středu po jednání kabinetu oznámil, že chce zavést program kompenzací pro firmy ze zpracovatelského průmyslu. Náklady odhaduje na 25 až 28 miliard korun. První návrh pomoci chce vládě předložit v září.

Náhrady si budou moci podle Síkely nárokovat podniky, které prokážou provozní ztrátu kvůli vysokým cenám energií. "Budeme kompenzovat až 30 procent způsobilých nákladů u normálních firem, až do 50 procent u energeticky náročných a do 70 procent způsobilých nákladů u zvláště energeticky náročných provozů," uvedl Síkela.

Zavést pomoc umožňuje dočasný krizový rámec, který Evropská komise představila na konci března. Síkela uvedl, že maximální výše podpory bude podle něj dva miliony eur (asi 49,1 milionu korun).

Síkela dále uvedl, že jeho úřad připravil několik variant kompenzací. Ministerstvo podle něj uvažovalo například o náhradách za plyn pouze pro sklářský a keramický průmyslu. Nakonec ale Síkela zvolil širší okruh příjemců a kompenzace za elektřinu i plyn.

Profesní organizace dlouhodobě vládu vyzývaly k využití dočasného krizového rámce. Hospodářská komora dnes uvedla, že do konce roku plánuje kvůli drahým energiím propouštět 18 procent firem, v případě velkých podniků nad 500 zaměstnanců rozdá výpovědi až 27 procent společností. Jedná se přitom především o firmy ze zpracovatelského průmyslu a stavebnictví.