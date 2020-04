Nezaměstnanost brzy ochromí celý svět. V USA je rychlý nárůst lidí bez práce rekordní

Odborníci sice zatím jen odhadují, jak moc budou restriktivní opatření kolem pandemie koronaviru bolet světovou ekonomiku, z některých zemí už ale zaznívají konkrétní čísla o nezaměstnanosti. Například ve Španělsku ztratilo minulý měsíc práci asi 900 000 lidí. Nejhůře zasažený je cestovní ruch a stavebnictví.

Březen přitom bývá z pohledu zaměstnanosti ve Španělsku dobrým měsícem, protože začíná sezona a mnoho zaměstnanců si najde práci v hotelech a pohostinství. Tato odvětví jsou však nyní paralyzována.

"Je to naprosto bezprecedentní situace," konstatovala ministryně práce Yolanda Díazová. V absolutních číslech jde podle ní o největší meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných, jaký kdy Španělsko zaznamenalo.

Růst nezaměstnanosti za březen hlásí také třeba Rakousko, osob bez práce přibylo zhruba 200 000 a celkem jich je tak rekordních více než půl milionu. Také zde jde hlavně o lidi, kteří ještě donedávna působili v turistickém ruchu.

Právě v březnu začala většina zemí zavádět tvrdá opatření proti šíření nákazy včetně karantény nebo uzavření většiny restaurací či obchodů. Český úřad práce ještě data o nezaměstnanosti za uplynulý měsíc nezveřejnil, očekává se však, že dlouhodobě velmi nízké hodnoty také prudce stoupnou.

V delší recesi nepomůžou ani vládní programy

Nehezkých čísel ohledně nezaměstnanosti se obávají i analytici ve Spojených státech. Podle Davida Kellyho z americké bankovní společnost JPMorgan Chase by k čtvrtému dubnu mohl počet lidí bez práce v USA snadno překročit deset milionů.

Analytici také předpokládají, že míra nezaměstnanosti za březen vzrostla na 3,8 procenta z únorových 3,5 procenta, což byla nejnižší úroveň za půl století. - Minulý týden požádalo o podporu v nezaměstnanosti zhruba 6,65 milionu lidí, jak ve čtvrtek informovalo tamní ministerstvo práce. Jde o zhruba dvojnásobek počtu z předchozího týdne.

Podle americké centrální banky (Fed) by mohlo ve Spojených státech zaniknout 47 milionů pracovních míst. Sněmovna reprezentantů USA minulý týden schválila rekordní soubor opatření na podporu amerického hospodářství ve výši 2,2 bilionu dolarů (přes 54 bilionů korun), část peněz poputuje právě na podporu v nezaměstnanosti.

"USA pravděpodobně zažijí největší nárůst nezaměstnanosti mezi jednotlivými měsíci. Rychlost nárůstu je úměrná velké pružnosti tamního trhu práce. Ze stejného důvodu pak může jít počet nezaměstnaných opět velmi rychle dolů, jakmile poleví restriktivní opatření proti šíření viru," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Zda bude nejen pro USA, ale i pro celý svět situace kolem pandemie z hlediska nezaměstnanosti horší, než tomu bylo v době ekonomické krize v roce 2009, záleží podle Sobíška na době, po kterou bude ekonomika v nucené hibernaci.

"Pokud půjde o pár měsíců, programy na udržení pracovních míst, které dává řada - především evropských - států dohromady, pomohou růst nezaměstnanosti brzdit. Při dlouhodobější recesi by programy pomoci přestaly být účinné nebo financovatelné," doplnil Sobíšek.

Problémům neunikne žádná země

Navíc, i když si některá z evropských zemí poradí s ekonomickými peripetiemi pandemie výrazně lépe, hospodářský útlum jiných států na ni i tak dolehne. Jak tedy podotýká například hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk, i kdyby Česko nebo Slovensko svou politikou zabránilo takovým škodám na ekonomice jako jihoevropské státy, stejně na ně dolehne útlum poptávky v Německu a zbytku EU, potažmo i problémy v Číně a USA.

"Aby některá země vysloveně unikla dopadu, musela by jednak dobře zvládnout boj s virem, ale zároveň být velká a uzavřená, aby tolik nepociťovala vliv zvenčí. Taková ekonomika v našem okolí není," dodal Vlk.

Například německá ekonomika - největší ekonomika Evropy a zároveň největší obchodní partner Česka - by podle expertů mohla letos klesnout zhruba o pět procent. Tím by víceméně kopírovala tempo roku 2009, kdy ji zasáhla globální finanční krize. Průměrná míra nezaměstnanosti by se mohla zvýšit o půl procentního bodu na 5,6 procenta.

"Asi nejdéle se ze současné krize bude vzpamatovávat Itálie jako země nejvíce postižená nákazou. Naproti tomu Německo, které si sice zatím vede ve zvládání problému docela dobře, bude postižené zase slabou zahraniční poptávkou, na které jsou němečtí výrobci bytostně závislí. A podobně to bude i u nás, neboť jako malá exportní ekonomika se bez exportu (zejména automobilů) krátkodobě neobejdeme," uvedl k výhledům analytik ČSOB Petr Dufek.