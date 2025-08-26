Ekonomika

Injekce pro Boeing: Korean Air kupuje 103 letadel za v přepočtu bilion korun

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Jihokorejská společnost Korean Air nakoupí 103 letadel od amerického výrobce Boeing a 19 náhradních motorů plus servis od firmy GE Aerospace. Celková hodnota transakce činí téměř 70 bilionů wonů (cca bilion korun), uvedly aerolinky v úterý. Oznámení patrně souvisí s pondělní návštěvou jihokorejského prezidenta I Če-mjonga ve Washingtonu, kde se setkal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.
Největší objednávka v historii Korean Air v podobě 103 letadel za v přepočtu bilion korun zahrnuje modely Boeing 787, 777 a 737 (na snímku z výroby v továrně v Rentonu).
| Foto: Reuters

"Tato dohoda je strategickým krokem k posílení partnerství společnosti Korean Air s americkým leteckým průmyslem. Korean Air v současné době úzce spolupracuje s celou řadou amerických leteckých společností, včetně Pratt & Whitney, General Electric (GE), Hamilton Sundstrand a Honeywell," uvedla jihokorejská společnost.

Největší objednávka v historii Korean Air zahrnuje modely Boeing 787, 777 a 737. Společnost si od objednávky slibuje rozšíření do více destinací v USA, Latinské Americe a Jižní Americe, sdělil agentuře Reuters generální ředitel společnosti.

Zhruba 50 bilionů wonů zaplatí aerolinky za letadla, další asi bilion wonů za 19 náhradních motorů a zbylých více než 18 bilionů wonů za 20letou smlouvu o údržbě motorů.

Přibližně 80 procent nových boeingů nahradí stávající letadla ve flotile. Boeing uvedl, že smlouva pomůže Korean Air plně integrovat provoz s dceřinou společností Asiana Airlines, kterou loni získala.

Boeing je také podle agentury Bloomberg blízko uzavření dohody s Čínou o prodeji až 500 letadel. Bude to první velký kontrakt od roku 2017, kdy se naposledy uskutečnil významný obchod při návštěvě prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Obě strany stále řeší detaily, například konkrétní typy letadel, jejich počet i dodací harmonogram. Uzavření dohody ale závisí na uvolnění obchodního napětí mezi Washingtonem a Pekingem a stále hrozí, že jednání ztroskotají.

Boeing se potýká s problémy od dvou tragických havárií letadla 737 MAX, při nichž v letech 2018 a 2019 zahynulo dohromady 346 lidí. Model byl v důsledku nehod dočasně odstaven z provozu. Boeing následně upravil software řídicího systému a zhruba po roce získal první povolení pro opětovné uvedení do provozu. V některých částech světa čekal na povolení déle.

Letos Boeing rovněž uzavřel dohodu s americkým ministerstvem spravedlnosti, která mu umožnila vyhnout se trestnímu stíhání v souvislosti s těmito nehodami. Přes vyrovnání s několika rodinami obětí nadále čelí dalším žalobám.

Loňský audit výroby 737 MAX u Boeingu a dodavatele Spirit AeroSystems podle amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) zjistil několik případů, kdy firmy nedodržely požadavky na kontrolu kvality výroby. Při vyšetřování informátoři z Boeingu v dubnu 2024 americkému Senátu sdělili, že modely 737 MAX, 787 Dreamliner a 777 měly vážné výrobní problémy.

 
