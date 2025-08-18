Boeingu německých aerolinek cestou z Korfu začal hořet motor, musel přistát v Itálii

Piloti ihned zahájili nouzové přistání a odklonili stroj na letiště v Brindisi, kde už čekaly hasičské a záchranné složky. Letadlo s 273 pasažéry a osmi členy posádky nakonec bezpečně dosedlo.
Podle jednoho z cestujících německá cestovní kancelář Aida, se kterou letěli, nechala pasažéry, aby si sami zajistili ubytování do pokračování cesty, a noc proto strávili téměř se všemi ostatními cestujícími přímo na letišti, napsal německý deník Berliner Morgenpost.
The pilots shut down engine 2, declared an emergency, climbed to 8,000 ft, and the crew decided to divert to #Brindisi Airport, Italy, where it landed safely 30 minutes later. No injuries were reported.— FlightMode (@FlightModeblog) August 17, 2025
🎥©️@GRHellasGR | Corfutvnews#Italy #Greece #Germany #Boeing #B757 #DE3665 pic.twitter.com/kworqKrXtM
Místní obyvatelé na Korfu potvrdili, že viděli plameny vycházející z motoru, a několik svědků incident sledovalo přímo ze země. Letadlo bezpečně přistálo a příslušné úřady spolu s aerolinkami nyní zkoumají příčinu požáru motoru.