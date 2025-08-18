Zahraničí

Boeingu německých aerolinek cestou z Korfu začal hořet motor, musel přistát v Itálii

Anastasija Antonova Anastasija Antonova
před 47 minutami
Letadlo Boeing 757 německé společnosti Condor se zhruba 273 cestujícími muselo v sobotu nouzově přistát v Brindisi v Itálii. Krátce po startu z řeckého ostrova Korfu došlo u pravého motoru k požáru, který způsobil paniku na palubě.
Motor letadla vzplál krátce po startu z řeckého Korfu. | Video: Reuters

Piloti ihned zahájili nouzové přistání a odklonili stroj na letiště v Brindisi, kde už čekaly hasičské a záchranné složky. Letadlo s 273 pasažéry a osmi členy posádky nakonec bezpečně dosedlo.

Podle jednoho z cestujících německá cestovní kancelář Aida, se kterou letěli, nechala pasažéry, aby si sami zajistili ubytování do pokračování cesty, a noc proto strávili téměř se všemi ostatními cestujícími přímo na letišti, napsal německý deník Berliner Morgenpost. 

Místní obyvatelé na Korfu potvrdili, že viděli plameny vycházející z motoru, a několik svědků incident sledovalo přímo ze země. Letadlo bezpečně přistálo a příslušné úřady spolu s aerolinkami nyní zkoumají příčinu požáru motoru.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah letadlo motor Německo Řecko Korfu

