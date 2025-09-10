Inflace v srpnu zpomalila na 2,5 procenta. Nejvíc dražily potraviny

Růst cen podle statistiků ovlivnilo hlavně zdražení potravin, kdy třeba ceny vajec stouply oproti loňsku skoro o třetinu a ceny mléka a másla o desetinu. Některé potraviny - například cukr či brambory - ale naopak výrazně zlevnily. Klesly i ceny elektřiny či plynu.
Celkově potraviny a nealkoholické nápoje meziročně zdražily v srpnu o 4,7 procenta. Ceny vajec stouply o 31,3 procenta, ceny mléka o 11,2 procenta a ceny másla o 11,3 procenta. Zdražilo také mimo jiné hovězí a telecí maso o 23,8 procenta a drůbež o 15,5 procenta, ceny kávy vzrostly o 26,4 procenta a ceny čokolády a čokoládových výrobků o 10,3 procenta.
"U některých sledovaných položek byl však oproti loňskému srpnu zaznamenán výrazný cenový pokles. Například ceny cukru byly nižší zhruba o 25 procent, olivového oleje o necelých 18 procent a brambor o téměř 19 procent. Srpnová průměrná cena brambor 15 korun za kilogram byla nejnižší hodnotou od října 2022," sdělila vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny lihovin stouply o 1,1 procenta. Ceny vína po červencovém růstu o 0,5 procenta v srpnu poklesly o 2,6 procenta. Také pivo zlevnilo, ceny se snížily o 1,8 procenta.
Významný vliv na růst cenové hladiny měly podle statistiků v srpnu i ceny tepla, vody nebo nájemného. Celkově vzrostly ceny související s bydlením meziročně o dvě procenta. Nájemné z bytu zdražilo o 5,7 procenta, vodné o 4,2 procenta, stočné o 3,7 procenta a teplo a teplá voda o 3,3 procenta. Náklady vlastnického bydlení, tzv. imputované nájemné - hypotetická částka nájemného u lidí žijících ve vlastní nemovitosti, meziročně vzrostly o 4,9 procenta, a to zejména v důsledku růstu cen nových nemovitostí. Cena elektřiny ale naopak meziročně klesla o 4,1 procenta a cena zemního plynu o osm procent.
Ceny rekreačních a kulturních služeb stouply o 5,6 procenta a ceny dovolených s komplexními službami o 5,3 procenta. Ve stravování a ubytování zdražily stravovací služby o 4,6 procenta a ubytovací služby o 6,6 procenta.
Meziročně klesly ceny v dopravě, kde zlevnily pohonné hmoty a oleje o 7,6 procenta. Snížily se také ceny oděvů a obuvi o 1,9 procenta.
Meziměsíčně vzrostly v srpnu spotřebitelské ceny celkově o 0,1 procenta. Stouply například ceny nájemného z bytu o 0,4 procenta nebo ceny vepřového masa o 5,9 procenta. Poklesly ceny pohonných hmot a olejů o 0,9 procenta a automobilů o 0,4 procenta, ceny piva o 1,1 procenta, ceny brambor o 14,3 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 7,3 procenta a vajec o 5,4 procenta.