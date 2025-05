Sázení s Pastrňákem, pivo u hokeje? Politici řeší omezeni reklamy

Radost ze hry se sázkovkami Tipsport nebo SazkaBet, chuť vítězství s Prazdrojem nebo led, který patří nám – Jägermeisteru. Právě skončené mistrovství světa v hokeji se tradičně stalo rájem hazardní a alkoholové reklamy. Je to legální. Ale pro adiktology už na hraně rizika pro mladistvé.

Skoro tři miliardy korun od sázkařů přijaly u nás sázkové kanceláře v rámci právě skončeného mistrovství světa v hokeji. Z toho největší část, téměř 1,68 miliardy, připadla podle zjištění agentury ČTK na oficiálního partnera mistrovství Tipsport. Suma vyplacených výher také nebude nízká, ta ovšem zveřejněna nebyla.

Loni sázkařský lídr sklidil zejména na Slovensku při televizních přenosech tehdejšího mistrovství světa v hokeji vlnu kritiky za reklamní spot s Davidem Pastrňákem "Stačí jen začít". Slogan měl prý motivovat ke sportu, k radosti ze hry či sportovním zážitkům, ale podle kritiků spíš evokoval návykovost.

Sešel se rok s rokem a reklamní spot s "Pastou" tu byl opět, byť už bez kontroverzního sloganu. A také tu byly zpět prezentace dalších sázkových firem nebo plzeňského piva - partnera národního hokejového týmu a také dubnového hokejového mistrovství světa žen.

"Méně agresivnější než loni"

"Spojovat hazard či alkohol s úspěchem či pozitivními výsledky je dost na hraně, zvlášť když jsou takové reklamě vystaveni při hojně sledovaných zápasech i mladiství. Myslím ale, že letos jsou reklamy Tipsportu alespoň méně agresivní než loni," vyjádřil se pro Aktuálně.cz odborník na problematiku závislostí a někdejší dlouholetý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Vobořil připouští, že bez peněz, rozdělovaných z daní a výdělků těchto firem, by se dnes těžko obešli mnohé sportovní kluby i pořadatelé tak velkých akcí jako hokejové mistrovství. Ale na druhé straně už i ve skupině mladistvých mezi 16 a 18 lety závratně roste podíl těch, kteří v hazardu prohráli větší či menší sumu peněz - z necelého jednoho procenta před pár lety na současných 12 procent. A to zejména vlivem bujícího online hazardu.

Na rozdíl od tabákových výrobků a částečně alkoholu není hazard v české legislativě ještě tak přísně regulovaný. Ministerstvo průmyslu a obchodu v připravované novele zákona o regulaci reklamy - kterou by měli v takzvaném prvním čtení začít projednávat poslanci na v úterý začínající schůzi -, přišlo spíš jen ze změnami v reklamě na potraviny a léky. Nezavádí žádné striktní omezení, jakým by bylo například časové omezení reklam v televizním vysílání během dne.

Konkrétnější návrhy vznikají na půdě pracovní skupiny rady vlády, zabývající se závislostmi. Diskutuje se už o regulaci zapojení influencerů, sociálních sítí i o časovém vymezení, ve kterém by bylo možné reklamy na hazard a alkohol vysílat. V nynějším volebním období už to ovšem nikdo nestihne projednat ani schválit. Bude to spíš podnět pro příští vládu, jež vzejde z říjnových sněmovních voleb.

"Debata je o určitých hodinách vysílání a sportovních utkáních, ale naráží se na to, že výrobci alkoholu jsou spolu s hazardním průmyslem největší inzerenti a sponzoři největších sportovních utkání," reaguje Jindřich Vobořil.

Seberegulace i hrozba odebrání licence

Omezení reklamy však Vobořil nevnímá jako nejpodstatnější opatření k regulaci hazardu a alkoholu. Připomíná, že velké a legálně fungující firmy, v první řadě z pivovarnického oboru, si už pro tuto oblast vytvořily vlastní etické kodexy.

Mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář uvádí příklad. "V našich reklamách na alkoholické nápoje hrají pouze herci starší 25 let, kteří tak i působí. Naši reklamu a komerční komunikaci umísťujeme pouze tam, kde víme, že víc než 75 procent publika je starší 18 let. To samé platí při výběrů akcí, kde promujeme naše produkty, stejně tak při jakékoli formě sponzorství," uvedl Kovář.

Tipsport má být na základě uzavřené smlouvy oficiálním partnerem hokejových mistrovství světa až do roku 2029. "Prostřednictvím profesních organizací jsme aktivními členy Rady pro reklamu (zájmové sdružení dohlížející na regulérnost reklamy; pozn. red.). Obsah našich reklamních sdělení se snažíme připravovat tak, aby byl v souladu s principy zodpovědného přístupu," vyjádřil se Václav Sochor, mluvčí Tipsportu.

Spíš než zavedení striktní regulace by podle Vobořila bylo k omezení důsledků hazardu a alkoholu vhodnější výrazné zpřísnění postihu za nedodržování současných paragrafů. Například řetězce a další prodejci by místo pokuty přišli o licenci v případě, že u nich kontroly zjistí opakované porušení zákazu prodeje či poskytování služby mladistvým.