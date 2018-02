FlixBus se přizpůsobuje Čechům, Jančuru neporazil. RegioJet vylepšil první autobus, posiluje i wi-fi

před 5 hodinami

Za zrušení nebo změnu jízdenky do zeleného autobusu už nepřijdete o peníze. Nově si budete moci i rezervovat konkrétní sedadlo.

Praha - Německý autobusový dopravce FlixBus se přizpůsobuje českému standardu. Od prosince zrušil u tuzemských spojů poplatek 25 korun, který strhával za zrušení nebo změnu rezervace. Nyní začíná v celé Evropě testovat možnost rezervace konkrétního sedadla - ta ovšem nebude zdarma.

Čistě vnitrostátní spoje z Prahy do Brna, Liberce, Plzně, Karlových Varů a na jih Čech spustil FlixBus v Česku před půl rokem. Navzdory silnému zázemí a velkým slevám jízdenek se mu ale zatím nepodařilo výrazněji omezit žluté autobusy značky RegioJet podnikatele Radima Jančury. Už delší dobu si obě firmy konkurují v mezinárodních linkách.

Panorama za čtyři eura navíc

FlixBus přišel na české vnitrostátní linky se zcela stejným systémem, s jakým do té doby bez problémů dobýval jednu evropskou zemi za druhou. V Česku však narazil na mnohem vyspělejší trh autobusové dopravy.

Zájemce o cestování překvapil třeba poplatkem 25 korun (odpovídajícím jednomu euru) nejen za zrušení rezervace do patnácti minut před odjezdem, ale dokonce i za výměnu jízdenky třeba za pozdější na stejné trase.

Od loňského prosince přestal FlixBus tuto částku u vnitrostátních linek v Česku strhávat. Za nevyužitou jízdenku lidé nedostanou zpět peníze (na účet karty, z níž ji platili), ale pouze poukaz v odpovídající částce - musí jej pak využít za další služby FlixBusu.

Oproti žlutým autobusům RegioJetu neumožňoval systém FlixBusu ani rezervaci konkrétního sedadla. Letos začal tuto novinku testovat na dvanácti vybraných linkách v Německu, Francii a Itálii. "Vyhodnocení by mělo přijít během jara, poté zvážíme zavedení do všech zemí na všechny trasy," říká mluvčí FlixBusu v Česku Martina Čmielová.

Za rezervaci konkrétního sedadla si ovšem zájemce zaplatí přinejmenším 1,50 eura - pokud jde o běžná místa v horní části patrových autobusů. Jestliže chce místo se stabilním (ne sklápěcím) stolkem - tedy jedno z míst naproti sobě s držáky na pití ve spodní části těchto autobusů - zaplatí dvě eura. A za "panoramatické místo" - v první řadě horní části, tedy přímo nad řidičem - si připlatí dokonce čtyři eura. Na trasách delších než 500 kilometrů se příplatky zvyšují na tři, čtyři nebo šest eur.

Rezervace konkrétní sedačky má zůstat nepovinná, přičemž jakýkoliv cestující s jízdenkou má samozřejmě garantováno místo k sezení. Za nejméně atraktivní považuje firma zřejmě místa v dolní části autobusu (kromě zmíněných stolků).

Levnější a prázdnější

Od spuštění pěti čistě vnitrostátních linek v srpnu a září 2017 zatím FlixBus další nepřidal, naopak je mírně omezil. A jak upozornil web Zdopravy.cz, zhoršila se i kvalita: Původně nasazené autobusy značky Setra, považované za to nejlepší, co po evropských silnicích jezdí, vystřídaly vozy Scania Touring vyráběné v Číně. Ty jsou méně pohodlné, protože mají například menší rozestupy mezi sedadly, která ani nejdou vysunout do uličky.

Hlavní zbraní FlixBusu tak zůstává hlavně cena. Například jízdenku z Plzně do Prahy lze běžně koupit za 49 korun, zatímco u RegioJetu začíná na 69 korunách. Cena přitom roste s obsazeností vozu. FlixBus nenabízí kávu ani obsluhu během jízdy, obtížnější je v praxi i řešení problémů například s wi-fi připojením. Díky většímu rozestupu sedaček ale vyhovuje lidem s vyšší postavou, dost místa v něm - kvůli menšímu zájmu cestujících - najdou i lidé, kteří nechtějí mít nikoho na sousední sedačce nebo si rádi vyberou místo až podle situace uvnitř.

"S vývojem vnitrostátních spojení jsme spokojeni. V porovnání obsazenosti za měsíce září a prosinec loňského roku jsme zaznamenali téměř dvojnásobný nárůst cestujících. Konkrétní čísla o obsazenosti v tuzemsku ale kvůli vysoce konkurenčnímu prostředí nesdělujeme," říká mluvčí Čmielová.

Firma nezveřejňuje ani hospodářské výsledky za Česko - ke stejnému kroku proto loni nově přistoupil i RegioJet. FlixBus se nicméně pochlubil, že loni celkově v Evropě přepravil 40 milionů pasažérů a dostal se do zisku.

Po pěti letech od deregulace dálkové autobusové dopravy v Německu ovládl FlixBus více než 90 procent tamního trhu, nyní působí ve 26 zemích. Nejúspěšnější jsou nyní trasy Berlín-Hamburk a Vídeň-Bratislava, každá s padesáti spoji denně. Firma chce vstoupit také do USA a na západním pobřeží konkurovat tamnímu největšímu autobusovému dopravci Greyhound.

RegioJet skončil s Hradcem

Majitel RegioJetu Radim Jančura reagoval na vstup FlixBusu oznámením, že předělá žluté autobusy, aby i v nich bylo více místa na nohy. Výsledkem je zatím jediný autobus Irizar i8, který má místo původních 63 míst jen 59. "Aktuálně jej nasazujeme na trasu Praha - Brno - Bratislava a zpět," upřesňuje mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Původní rozestup sedaček - 78 centimetrů - zůstal jen mezi výstupními dveřmi a zadní částí autobusu. Na straně řidiče se v celé délce zvětšil na 85,5 centimetru. Největší rozteč je pak mezi místem stevarda a výstupními dveřmi - 93 centimetrů. "Budeme vyhodnocovat zkušenosti z provozu a případné úpravy dalších autobusů," říká Ondrůj k dalším plánům.

RegioJet začal i s avizovaným vylepšením wi-fi připojení. "Nová technologie pro příjem internetu v autobusech poskytuje vysoce silný a stabilní příjem signálu v průběhu celé cesty. Skládá příjem datového signálu od více operátorů - podobně, jak je tomu v případě vlakových spojů RegioJet," uvádí Ondrůj.

Do konce února bude nová technologie dostupná ve 40 autobusech, už nyní se objevuje na liberecké lince. Rozšiřování má postupně pokračovat do dalších autobusů na dalších linkách.

RegioJet od prosince přidal nové vlakové spoje mezi Prahou a Brnem, část jezdí nově do Vídně. V lednu spustil také autobusovou linku Vídeň - Budapešť a letos chystá vstup na německý trh vnitrostátních linek. Na druhou stranu ale od března ukončí linku z Prahy do Hradce Králové, Náchoda či Trutnova, stejně jako spoj mezi Brnem a Českými Budějovicemi. Zdražuje také spojení z Brna do Ostravy či Zlína.

Na linkách, kde od loňska konkuruje FlixBus, nezaznamenal RegioJet úbytek cestujících ani neomezuje rozsah spojení. "Výjimkou je linka Praha - Brno, kde to ale souvisí s přesunem do našich nových vlaků," uvádí Ondrůj. Česká republika se podle něj stala patrně první zemí v Evropě, kde se Flixbusu nepodařilo zlikvidovat domácího dopravce.