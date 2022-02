Blíží se cihlová krize. Češi mohutně zdí, největší výrobce už nebere nové objednávky

Firma Wienerberger, největší výrobce pálených cihel a střešních tašek v Česku, omezila objednávky na zdicí materiály. Přijímá jen objednávky na takzvané garantované stavby, kde je potvrzená dodávka zpravidla na delší čas dopředu. Situaci ovlivňuje obava, že stavebních materiálů bude nedostatek.

"Objednávky na tašky a dlažbu přijímáme bez omezení, s určitým omezením přijímáme objednávky na zdicí materiály. Zde je zájem tak velký, že v současné době potvrzujeme dodávky pouze na takzvané garantované stavby. Projekty mimo tento režim si na potvrzení musí počkat. Garantované stavby jsou stavby s potvrzenou dodávkou, zpravidla na delší čas dopředu. Jsme u nich vázáni termíny, stejně jako realizační firmy svým odběratelům, investorům," uvedl Jeřábek.

Doplnil, že do 14 dní chce firma předělat systém, aby mohla potvrzovat všechny objednávky.

"Pro zákazníky mimo garantované stavby bude znamenat možnost získat termín dodávky," uvedl ředitel. Pokud jde o čekací lhůty, u střešní krytiny potvrzuje teď firma dodávky na začátek května, zdicí materiály na duben. Kapacity výrobních závodů jsou vytížené na 100 procent. Firma zvyšuje efektivitu provozů a získává tak vyšší výrobní objemy, než původně plánovala.

"Myslím si, že situaci ovlivňuje obava, že stavebních materiálů bude nedostatek, a investoři se snaží zajistit si zboží dlouho dopředu. Poptávka například příštích devíti měsíců se koncentruje do krátkého časového období již na začátku roku. To jen umocňuje nadhodnocenou poptávku. Na trhu totiž chybí kapacity, které by toto enormní množství materiálu byly schopny zpracovat. Od nás vyvezený materiál tak často končí na zahradách, dvorech, skladech a čeká, až budou k dispozici ruce, které by ho zpracovaly," uvedl Jeřábek.

Firma Wienerberger měla v roce 2020 tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 3,47 miliardy korun a zisk po zdanění 600 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy. Za loňský rok čeká tržby meziročně o jednotky procent vyšší.

Kvůli rostoucím cenám energií a materiálů musela loni zdražit. Předpokládá, že letos přijde další zdražování stavebních materiálů. "Kvůli zvyšování cen energií a dalších vstupů jsme byli nuceni na konci roku 2021 navýšit ceníkové ceny a nelze to bohužel vyloučit ani v roce 2022," uvedla firma na svých webových stránkách.

Wienerberger má kolem 900 zaměstnanců. V roce 2019 dokončil fúzi se společností Tondach ČR, výrobcem střešních krytin. Je členem skupiny Wienerberger - největšího světového výrobce cihel, kotovaného na burze. V Česku má sedm cihelen a dva závody na výrobu střešní krytiny. Výrobní kapacita firmy Tondach ČR přesahuje 50 milionů pálených střešních tašek.