Zahradní elektrokolečko má nástupce: České Motúčko Rescue chce v armádě vozit raněné

Společnost Isolit-Bravo vyvinula nový model elektrického vozítka pro armádu. Vychází z osvědčeného vynálezu firmy, motorizovaného zahradního kolečka zvaného Motúčko, a mělo by sloužit pro přepravu raněných lidí v terénu. Zatím je ve stadiu zkoušek, řekl majitel společnosti Kvido Štěpánek.

Vozítko by mělo sloužit pro přepravu raněných lidí v terénu. | Foto: Isolit-Bravo

"Takzvané Motúčko Rescue může přepravovat jednoho až dva raněné v těžkých podmínkách, kam není přístup džípem nebo jiným vozidlem. Jinak by je museli transportovat na nosítkách ručně, což je při větší vzdálenosti velmi obtížné," uvedl Štěpánek.

Vozítko má pohon na každé ze čtyř kol a dá se složit, aby se zkrátilo asi o třetinu. Vejde se tak například do nákladového prostoru Tatry. Dokáže se brodit, uveze přes 200 kilogramů, a to i do svahu 50 stupňů. Ovládá je pomocí dvou rukojetí jeden člověk.

Společnost již Motúčka úspěšně prodává deset let, dosud dodala přes 30 000 kusů, asi třetinu do zahraničí. Jejich podíl na tržbách činí asi deset procent. Vyrábí se v mnoha variantách, kromě standardních koleček například s přepravními plošinami typ na vození klád, čtyřkolová Japonka s vyklápěním, jako tahač přívěsů a letadel a také v polopásovém provedení.

Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí měla loni podle předběžných výsledků obrat 1,004 miliardy korun, což je o osm procent méně než rok předtím. Také zisk bude výrazně nižší než v roce 2019, kdy po zdanění dosáhl 106 milionů korun. Výrobce plastových výlisků, forem pro plastové díly pro automobily a kuchyňských spotřebičů pro domácnost poškodila epidemie koronaviru a její dopad hlavně na automobilový průmysl.