Kolik peněz dávají na obranu? Nové porovnání států v EU

před 54 minutami

Členské státy Evropské unie vydaly v roce 2015 na obranu v průměru 1,4 procenta HDP. To je výrazně méně, než kolik v rámci EU míří do sociální sféry, zdravotnictví či vzdělávání.

Lucemburk/Brusel - Státy Evropské unie daly v roce 2015 ze svých veřejných rozpočtů na obranu celkem 200 miliard eur. To odpovídá 1,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Nová čísla dnes zveřejnil Eurostat..

Vládní výdaje na obranu jsou tak nižší, než kolik v rámci EU míří do sociální sféry (19,2 procenta HDP), zdravotnictví (7,2 procenta) nebo vzdělávání (4,9 procenta). Naopak ještě méně než do obrany posílají členské země na oblast kultury a náboženství (1,0 procenta) nebo na ochranu životního prostředí (0,8 procenta).

Vyjádřeno podílem HDP dávají nejméně do obrany Lucembursko (0,3 procenta), Irsko, Maďarsko a Rakousko. Výdaje České republiky za rok 2015 činily 0,9 procenta HDP.

Naopak nejvíce na obranu vynaložily Řecko (2,1 procenta HDP), Velká Británie, Estonsko a Francie. To je ale pořád výrazně méně než USA. Spojené státy americké vydaly podle údajů NATO ve stejném roce na obranu přes 3,5 procenta HDP.

V absolutních číslech dali v roce 2015 do obrany z členských zemí EU nejvíce Britové - celkem 55 miliard eur, což je více než čtvrtina celkových veřejných výdajů na obranu v EU. Následovali je Francouzi s 38 miliardami, dále Němci s 30 miliardami a Italové s 20 miliardami eur. Tyto čtyři státy tak spolu vytvořily dohromady 72 procent celkových veřejných výdajů na obranu v rámci EU.

Členské země NATO, kam patří i Česká republika, se v roce 2014 zavázaly zvýšit do deseti let své výdaje na obranu alespoň na dvě procenta HDP. Zatím to však plní jen pět zemí - vedle zmíněného Řecka, Velké Británie a USA to jsou pode údajů NATO také Estonsko a Polsko. Nový americký prezident Donald Trump teď na spojence tlačí, aby svůj slib naplnili.



Ministr obrany Martin Stropnický v únoru uvedl, že Česká republika podle něj může zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP do roku 2025. Stropnický si myslí, že s ročním růstem výdajů na obranu o devět až deset procent máme nakročeno dobrým směrem. "Já jsem pevně přesvědčen, že jsme schopni splnit to, co jsme slíbili na začátku působení této vlády, to znamená 1,4 procenta v roce 2020. Postupné navyšování do roku 2025 na dvě procenta je reálné a je reálné i v tom smyslu, že se rozpočet dá efektivně vstřebávat," uvedl letos Stropnický.