Dohodnutá cena neplatí, všechno zdražilo. Nové stavby komplikují přirážky stavbařů

Stavební materiály, mezi nimi ocel, betonové výztuže nebo tepelné izolace, zdražují o desítky až stovky procent. Růst cen dolehl i na stát. Například Správa železnic počítá s tím, že zhotovitelé staveb budou uplatňovat inflační přirážku. Podražení zakázek řeší i jednotlivá města. Ministerstvo dopravy ale ujišťuje, že výstavba silnic a dálnic, s kterými pro letošek počítá, není v ohrožení.

"Nemáme žádné náznaky toho, že by byly ohroženy konkrétní stavby, žádné avízo odstoupení od smlouvy jsme nedostali," uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka na dotaz Aktuálně.cz, zda je možné, že stát letos kvůli zdražování a nedostatku stavebních materiálů odloží zahájení některých dopravních staveb.

Také mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl sdělil, že zdražování výstavbu neochromí. "Určitě ne," řekl. Ředitelství silnic a dálnic, které je příspěvkovou organizací ministerstva dopravy, počítá pro tento rok se zahájením čtyř desítek silnic a dálnic.

Jemelka doplnil, že ministerstvo jedná se zhotoviteli a snaží se s nimi najít cesty, jak i přes růst cen stavebních materiálů v plánovaných investicích pokračovat. "Správa železnic i Ředitelství silnic a dálnic prodloužily lhůtu pro podání nabídek zpravidla do 20. dubna tak, aby potenciální dodavatelé mohli předložit nabídku, která bude odpovídat stávající hospodářské situaci," řekl.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda uvedl, že nárůst cen ve stavebnictví bude tato státní organizace řešit inflačními přirážkami. "Firmy je jistě na základě smluvních podmínek uplatňovat budou. Problematika inflačních přirážek se aktuálně řeší v pracovní skupině vedené ministerstvem dopravy, v níž je zastoupena jak Správa železnic, tak Ředitelství silnic a dálnic," sdělil.

I ministr dopravy Martin Kupka (ODS) minulý týden uvedl, že stát chce častěji využívat zmíněných inflačních doložek, kterými by mohl stavebním firmám pomáhat se zvýšenými náklady už během roku. Inflace by se tak do úhrad započítávala hned a ne až na konci roku, jak je u většiny smluv běžné.

Zdražuje všechno

Stavební materiály zdražují již od loňského roku. V novém roce pak některé z nich sice začaly zlevňovat, v posledních týdnech ale vrátila do hry další růst cen válka na Ukrajině. Firmy trápí i nedostatek materiálů. Upozorňují například na chybějící ocel, která se do Evropy z pětiny dováží právě z Ukrajiny a Ruska.

Podle Petra Svobody ze Sdružení pro výstavbu silnic se zvýšení cen u jednotlivých komodit liší. Například u cen asfaltů je nárůst asi z 10 tisíc korun za tunu z loňského podzimu až k 16 tisícům za tunu nyní, tedy až o 60 procent. Kamenivo pak zdražilo o více než pětinu. Cenu prací podle Svobody ovlivňují i dražší plyn nebo hliník.

Analytik BH Securities Štěpán Křeček doplnil, že největší zdražení se týká betonových výztuží, OSB desek, cihel a kovových materiálů. "Zdražují však v podstatě všechny běžně využívané stavební produkty. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se meziročně zvýšily o 20,3 procenta," řekl s tím, že růst cen ovlivní i průběh staveb.

"V některých případech se může stát, že investoři už nenajdou dodatečné finanční prostředky, což může vést k nedokončení rozestavěných projektů," dodal.

Zdražování už ovlivnilo například soutěž na zhotovitele jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Vítěz tendru, firma Metrostav Infrastructure, na začátku dubna oznámila, že ze soutěže, v níž podala nejnižší nabídku, odstupuje. Zdůvodnila to mimo jiné právě konfliktem na Ukrajině, v důsledku kterého se ve stavebnictví zvýšily náklady a některé materiály se těžko shání.

"Naše nabídka se podávala minulý rok v červnu a v souvislosti s válkou došlo k opravdu skokovým a naprosto radikálním změnám v cenách stavebních komodit, za které nemůžeme nést jako firma odpovědnost," uvedl mluvčí společnosti Michal Jurman. Jihlava se snaží vybrat stavební firmu na první část silničního obchvatu už od loňského jara.

Města se obávají nedodržení termínů

Růst stavebních materiálů sledují i další města. Mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá přiznala, že město kvůli tomu počítá s možnými komplikacemi. "V souvislosti s krizí na Ukrajině a odlivem stavebních dělníků může dojít ke změnám v termínů realizace investic," uvedla. Dodala, že nejde jen o zdražování, ale například i o nedostupnost některého zboží.

"Projevilo se to třeba už při loňské opravě střechy zimního stadionu, kdy výrazně zdražila cena za železo, a potýkala se s tím tehdy i probíhající výstavba tramvajové trati na Nové Sady v Olomouci," popsala Štědrá.

Město podle ní ale už při návrhu rozpočtu zohlednilo trend zdražování. "Předpokládané ceny jsme navýšili tak, aby to výstavbu ohrozilo co nejméně. Ve smlouvách máme nastaveny ceny staveb jako konečné a tak s tím i dodavatelé od začátku pracují a počítají," řekla.

Ostravská náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO) uvedla, že ve městě dosud u žádné ze zakázek nedošlo k prodloužení termínu nebo změně ceny v důsledku situace na trhu. "U řady projektů tento problém ale aktivně řešíme," přiznala.