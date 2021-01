Boeing 737 MAX se pět let po své premiéře vrací. Postupně je zprovozní i Smartwings

Letadla Boeing 737 MAX se mohou po téměř dvou letech vrátit do evropského vzdušného prostoru. Ve středu to schválila agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA). Činnost těchto letadel v celém světě v minulosti přerušily dvě tragické nehody. Připomeňte si ve fotogalerii problémovou historii "maxů", jejichž první let se uskutečnil přesně před pěti lety, 29. ledna 2016.