ČT3 hlásí spuštěno. Podívejte se, jak naladit televizi pro seniory v nelehké době

Rekordně krátký čas, v jakém se České televizi podařilo spustit nový kanál ČT3, by podle jejího generálního ředitele Petra Dvořáka byl hoden zápisu do Guinnessovy knihy rekordů. Stanici určenou převážně pro starší publikum, které by teď mělo kvůli pandemii koronaviru trávit většinu času doma, dali tvůrci dohromady zhruba během jednoho týdne. Vysílání odstartovalo toto pondělí v 9:00.

"Poté, co se nám povedlo v rekordně krátké době obsloužit jednu velkou cílovou skupinu, která je pro nás důležitá - rodiče, děti a učitelé, jsme si řekli, že budeme hledat cestu, jakým způsobem obsloužit druhou skupinu, která je dneska vlastně nejzranitelnější," uvedl k nové stanici Dvořák a připomněl vzdělávací pořad UčíTelka. Ten ČT přidala do programu minulý týden pro žáky, kteří zůstali doma po uzavření základních škol. Související Česká televize spustí vzdělávací pořady pro děti, které nemohou chodit do školy Nový kanál přezdívaný televize třetího věku poběží každý den od 9:00 do 17:25. Na výrobě nového kanálu se budou podílet hlavně regionální redakce Brna a Ostravy. V 9:00, 15:00 a 17:00 poběží informační bloky, v poledne stanice podle Dvořáka zřejmě nabídne standardní zprávy. Program ČT3 se bude opírat o výběr z archivu, tematické magazíny i základní informační servis. Diváci se mohou těšit například na seniory oblíbené seriály jako Nemocnice na kraji města nebo Byli jednou dva písaři. Na obrazovky se vrátí také pořad Televarieté nebo soutěžní cyklus O poklad Anežky České. Vysíláním budou jako za dřívějších časů provázet hlasatelky. Ty ale nebudou k divákům promlouvat standardně z hlasatelny, nýbrž ze studia pořadu Sama doma a jejich role se ujmou právě moderátorky tohoto pořadu. @CzechTV spouští v pondělí 23. března nový program ČT3. Důvodem je především snaha pomoci nejohroženější skupině - starším lidem, kteří jsou v této době nuceni zůstávat doma. Stanice bude svým laděním klidnější a podávání všech informací bude přizpůsobené seniorům. — Česká televize (@CzechTV) March 18, 2020 Program poběží po dobu nouzového stavu Senioři se podle Dvořáka v současné době nachází v nelehké situaci, protože jsou to právě oni, koho koronavirus ohrožuje nejvíce. "Jde o skupinu, která musí sedět doma, nemůže ani přijímat návštěvy a která se jednak potřebuje zabavit a zároveň zlepšit náladu, protože při zprávách, které přicházejí, to není úplně snadné," doplnil šéf ČT. Související Tisíce TV obrazovek o půlnoci zhasly. Vše o přechodu k DVB-T2 v otázkách a odpovědích Přehled Ten již dříve avizoval, že stejně jako pořad UčíTelka představuje i ČT3 prozatím provizorní vysílání. S oběma formáty televize počítá minimálně po dobu nouzového stavu a po čas, kdy se lidé musí primárně zdržovat doma. V případě potřeby ale ČT nová vysílání protáhne o další měsíc i dva. "Projekt archivního kanálu je v České televizi už několik let, akorát jsme neměli prostor a popravdě řečeno ani finanční prostředky na to, abychom mohli stanici spustit. Díky tomu, že jsme teď spoustu výroby zrušili, jsme dostali šanci zafinancovat vznik tohoto kanálu a aspoň po dočasnou dobu chceme seniorům přinášet trochu zábavy, pobavení a nostalgie," řekl Dvořák. Změny ve vysílání ČT se dotýkají veškeré výroby. Zastavila se nebo přerušila většina výroby pořadů. Jak stanici naladit Kanál ČT3 je dostupný v pozemním vysílání, v satelitu i kabelovém vysílání. V satelitním a kabelovém vysílání bude program možné naladit na některé z pozic podle toho, o jakého jde operátora. Související Domácí pekárny i herní konzole. Přípravu na krizi Češi dotahují nákupem spotřebičů V případě terestrického (pozemního) vysílání ale diváci najdou program pouze v novém standardu DVB-T2. Stanice byla zařazena do DVB-T2 Multiplexu 21, což je stejná síť, v níž se nachází i ostatní programy ČT. Síť pokrývá celou republiku, lidé ale musí vlastnit televizor nebo set-top-box vhodný pro příjem vysílání v kódování DVB-T2/HEVC. V pozemním příjmu se program objeví v nabídce buď automaticky, nebo bude nutné ručně spustit ladění nových kanálů. V současnosti už fungují přechodové sítě v DVB-T2, které pokrývají celou republiku. Finální sítě DVB-T2 se v řadě případů spustí spolu s ukončením sítí DVB-T. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale minulý týden rozhodlo, že přechod na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2 bude na neurčito pozastaven kvůli šíření koronaviru. Důvodem opatření je zajištění informovanosti obyvatel, kteří by jinak museli ladit televize na nový typ příjmu. Související Zbývá týden, připravena je už polovina lidí. Ověřte, zda vaše televize zvládne DVB-T2 Infografika Přerušení přechodu se netýká jednoho konkrétního vysílače, a to vysílače Jihlava-Javořice na 30. kanálu, který bude z důvodu mezinárodních koordinačních dohod vypnutý do konce května. Celý přechod na DVB-T2 měl původně skončit letos v červnu, uvolněné kmitočty mají získat mobilní operátoři pro rychlé sítě 5G. Ministerstvo uvedlo, že návrh zohledňuje celoevropský záměr dát kmitočty včas k dispozici operátorům. Platformu pozemního vysílání využívá pro příjem televize v Česku téměř 60 procent domácností. Video: Bude mi blbě a možná umřu, ale nedělejme z koronaviru jediný problém Česka, říká Šmucler 36:54 Je potřeba chránit starší lidi a mýt si ruce, ale život se nemůže úplně zastavit, míní prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. | Video: Daniela Drtinová