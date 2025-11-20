Colt CZ hlásí rekordní zisk, munice táhne skupinu navzdory propadu prodejů zbraní

Ekonomika

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní tři čtvrtletí výnosy 16,071 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 7,3 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za devět měsíců roku 1,327 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 87,3 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které Colt CZ zveřejnil ve čtvrtek.
Ke zvýšení výnosů holdingu přispěly podle jeho zástupců růst dodávek munice a rovněž konsolidace společnosti Sellier & Bellot. Výnosy z prodeje munice skupině za tři kvartály meziročně vzrostly o 94,2 procenta zhruba na 7,7 miliardy korun. Holdingu naopak za tři čtvrtletí meziročně klesly o 24 procent výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 8,4 miliardy korun.

Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem silné ziskovosti. Ukazatel EBITDA za prvních devět měsíců roku 2025 skupině meziročně vzrostl o 52,5 procenta téměř na 3,424 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

"S výsledky dosaženými v prvních devíti měsících roku jsme spokojeni, zaznamenali jsme růst ve všech klíčových finančních ukazatelích. Těší nás zejména zlepšení celkových marží díky silné profitabilitě segmentu munice a pokračující růst na klíčových trzích, zejména v Evropě. Nepříznivý vývoj na americkém trhu dopadl nejen na naši společnost, ale i na naše konkurenty, nicméně věříme, že opatření přijatá během roku nám pomohou naši tržní pozici postupně zlepšovat," uvedl generální ředitel Colt CZ Group Radek Musil.

Zisk roste navzdory propadu prodeje zbraní

Za tři kvartály Colt CZ prodal 415 146 zbraní, meziročně o 10,4 procenta méně. Prodeje skupině klesly u dlouhých palných i krátkých zbraní. V prodeji krátkých zbraní si holding vedl lépe než v případě prodeje dlouhých zbraní, a to především u výrobků značky CZ. Prodeje výrobků značky Colt meziročně klesaly z důvodu oslabení amerického komerčního trhu.

Na celkových výnosech Colt CZ za tři čtvrtletí se z 33,2 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 35,9 procenta, v ČR dosáhly 13,2 procenta. Podíl Kanady byl 6,9 procenta, Asie 6,5 procenta, Latinské Ameriky 2,6 procenta a Afriky 1,1 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Na investice skupina od letošního ledna do září uvolnila 586 milionů korun, meziročně o 10,6 procenta méně. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 23 až 24,5 miliardy korun.

Armádní kontrakty a expanze drží skupinu nahoře

V září uzavřely Česká zbrojovka, která je součástí holdingu, a ministerstvo obrany novou rámcovou smlouvu na dodávky ručních palných zbraní a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. Na základě smlouvy bude armáda pokračovat v nakupování pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C a podvěsných granátometů CZ GL. Dodávky budou zahrnovat i rozsáhlé příslušenství. V srpnu podepsala dceřiná společnost Colt Canada významný kontrakt s Dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku na dodávku 26 tisíc karabin C8 MRR.

K 7. listopadu vydal holding 600 tisíc dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho kusu 10 tisíc korun a celkové jmenovité hodnotě emise šest miliard korun. Dluhopisy nesou pevný roční úrokový výnos 6,1 procenta vyplácený pololetně zpětně.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 4000 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

 
