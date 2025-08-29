Domácí

Ať to bouchá. Česká zbrojovka Colt kupuje chemičku v Pardubicích

před 1 hodinou
Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE uzavřela smlouvu o koupi 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose. Zbylý podíl získá Colt CZ za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu. Celková cena transakce činí 22 miliard korun, uvedla zbrojovka v pátek. Colt CZ zároveň oznámil, že se dohodl na koupi energetické divize Synthesie za 1,4 miliardy korun.
V Uherském Brodě se pod záštitou Colt CZ vyrábí střelné zbraně pro komerční využití i ozbrojené složky na celém světě.
V Uherském Brodě se pod záštitou Colt CZ vyrábí střelné zbraně pro komerční využití i ozbrojené složky na celém světě. | Foto: Jakub Plíhal

Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci a byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.

Synthesia je jedním z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe. Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.

"Akvizice SNC zapadá do naší strategie rozšiřování aktivit skupiny o oblasti středně a velkorážové munice a zároveň posiluje naši pozici v naprosto klíčovém prvku našeho dodavatelského řetězce. Hodláme pokračovat v další vertikální integraci výroby střeliva a munice," řekl předseda představenstva Colt CZ Jan Drahota.

Pardubická chemička Synthesia je v současné době rozdělená do čtyř obchodních jednotek. Kromě firmy Synthesia Nitrocellulose je to energetická divize, podnik vyrábějící pigmenty a barviva a firma zabývající se organickou chemií, například výrobou vitaminu D2 nebo účinných látek pro herbicidy.

Divize energetiky chemičky Synthesia zajišťuje výrobu a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví. Colt CZ za ni zaplatí formou nových kmenových akcií. "Dokončení této části transakce se očekává v první polovině roku 2026 a proběhne nejprve nabytím 51procentního akciového podílu, přičemž zbývajících 49 procent Colt CZ získá za již dohodnutých podmínek ve střednědobém horizontu," uvedla zbrojovka v tiskové zprávě.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice.

Ve svých výrobních závodech v Česku, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává přibližně 4 tisíce lidí. Od roku 2020 je skupina kótovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

Kaprain je česká investiční skupina, kterou Karel Pražák založil v roce 2013. Soustřeďuje se na šest základních oblastí: průmysl, nemovitosti, sport a zábava, finance, retail a média. V současnosti má přes 6 tisíc zaměstnanců, obhospodařuje majetek v hodnotě přes 50 miliard korun.

Průmyslová divize skupiny Kaprain se zaměřuje především na chemický průmysl. Tvoří ji ústecká Spolchemie, pardubická Synthesia, slovenský Fortischem a gumárenské závody Rubena a Trelleborg Bohemia.

V minulých dnech se Kaprain stal také většinovým vlastníkem fotbalových Pardubic, v klubu získal přibližně sedmdesátiprocentní podíl od většiny akcionářů klubu. Skupina dále vlastní hokejovou Spartu Praha a v minulých měsících byla jedním ze zájemců o fotbalovou Sigmu Olomouc. Hanácký klub ale nakonec převzala společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu.

 
