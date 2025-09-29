ČNB získá větší kontrolu nad trhy s komoditními deriváty

Vláda ji poslancům předložila v polovině letošního května a poslanci ji o dva týdny později schválili zrychleně již v prvním čtení. Na některé nově zavedené povinnosti vyplývající z evropského nařízení však platí dvouměsíční přechodná lhůta.
Podle dřívějšího vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zavádí do českého práva revizi evropské směrnice o trzích finančních nástrojů MiFID II. Je to součást širší iniciativy rozvoje unie kapitálových trhů, jejímž cílem je podpořit investování na kapitálových trzích v Evropské unii, popsal.
Zpřísnění pravidel pro komoditní deriváty, mezi které zákon řadí i deriváty odvozené od emisních povolenek, je reakcí na energetickou krizi z roku 2022. Tehdy se podle důvodové zprávy k zákonu ukázalo, že současná pravidla nebyla využívána efektivně. Novela proto ukládá organizátorům příslušných finančních trhů povinnost zastavit obchodování v případě mimořádné situace, kdy se výrazně mění ceny. V případě nečinnosti těchto organizátorů by měla mít právo zastavit obchodování ČNB.
Provozovatelé obchodních systémů s komoditními deriváty také budou muset pravidelně informovat ČNB o dodržování pozic všech obchodníků v systému. Informace by měly umožnit ČNB dostatečný dohled nad trhem a dát jí možnost včas zasáhnout, pokud bude nutné obchodování pozastavit.
Zákon rovněž ruší povinnost zveřejňovat předobchodní informace u dluhopisů a derivátů. Podle důvodové zprávy k zákonu se tyto informace ukázaly jako nevyužívané, zrušení povinnosti proto sníží administrativní zátěž. Návrh dále vypouští ze zákona ustanovení o synchronizaci obchodních hodin.