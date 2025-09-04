Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Zbrusu nové sportovní a relaxační prostory se rozhodl pro své zaměstnance vybudovat guvernér centrální banky Aleš Michl.
"Když jsem poprvé přišel do České národní banky, měli jsme starou místnost se saunou a pár zastaralými posilovacími stroji," rozepsal se tuto středu na síti X Michl. "Pár zaměstnancům se to líbilo, ale nebylo to nic, na co bychom mohli být hrdí," dodal.
"Od nového roku čeká naše kolegy překvapení. Moderní, útulná posilovna v klasickém stylu. Dvě patra, nahoře fitness, dole judo a sportovní hala. Jsem hrdý na to, že pracuji v České národní bance," pochlubil se Michl a připojil fotku ještě nevybalených posilovacích strojů.
Celkové náklady se prý vyšplhají na necelých dvanáct milionů korun.
Do České národní banky se kvůli výstavbě nového sportovního zázemí pustil ekonom Petr Bartoň. Na svou sociální síť X dal mapu s vyznačením hned několika fitness center, která jsou v docházkové vzdálenosti od sídla centrální banky v srdci Prahy.
Mapku doplnil popiskem: Už 249 let víme, že naše bohatství pramení ze specializace. Centrálních bank na peněžní oběh. A fitness center na fitness. "Proč jim ČNB leze do zelí nákupem fitka a ještě se tím chlubí? Mají teď fitka tisknout peníze?" zeptal se ironicky Bartoň.
Mluvčí banky Petra Vlčková zdůraznila, že dosavadní prostory i stroje už byly na hranici životnosti.
"Proto vzniká nový koncept, který nabídne nejen moderní sportovní zázemí pro rehabilitaci, ale také část pro relaxaci, odbourávání stresu a výcvik bankovní policie," uvedla Vlčková na dotaz deníku Aktuálně.cz s tím, že impulz k modernizaci dal sám guvernér.
Vládu Michl kritizoval za rozhazování
Michl přitom v minulosti několikrát káral současnou vládu za to, že utrácí víc, než je nutné.
Třeba v nedávném pořadu Partie Terezie Tománkové na televizi Prima uvedl, že má vláda dost peněz k tomu, aby byly vyrovnané rozpočty. A její argumenty, že většina výdajů je mandatorních, tedy zákonem daná, a manévrovací prostor je omezený, označil ve zmíněném rozhovoru za výmluvy.
"Když jsem nastoupil do bankovní rady, tak jsem propustil pět procent lidí, nebylo to příjemné, ale dalo se šetřit. A stejně tak jde změnit řada výdajů, jde změnit zákon, jde škrtnout vyhláška," tvrdil Michl.
Loni se navíc guvernér obrátil na šéfa státní kasy Zbyňka Stanjuru s prosbou, že centrální banka potřebuje na provoz víc peněz, ale zároveň chce do budoucna zvýšit příjmy.
Například poplatek za oprávnění poskytovat spotřební úvěry navrhuje banka zvednout z padesáti tisíc na sedmdesát, tedy o čtyřicet procent. A o padesát procent - z deseti na patnáct tisíc korun - chce navýšit poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele.
Takovou změnu lze provést pouze novelou zákona. A ten spadá pod ministerstvo financí - proto Michl potřebuje Stanjurův souhlas.
Případné zvýšení poplatku prý podle zástupců banky ani tak nepokryje veškeré náklady. Jen přispěje "k symbolickému snížení mezery mezi skutečnými náklady a zpoplatněným úkonem".
Stanjurovo ministerstvo Michla odmítlo s tím, že se blíží volby a ať se obrátí na příští vládu.
Poplatky se neměnily od roku 2016, tvrdí ČNB. Vzhledem k vysoké inflaci je takový požadavek oprávněný, myslí si ekonom Bartoň, výstavbu nového fitness centra ale považuje za nevhodnou.