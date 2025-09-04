Ekonomika

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 16 minutami
Pivovar, benzinky, cukrárna a teď i moderní posilovna. Zdá se, že paleta činností státu se vylepšuje. Více než tisícovka pracovníků České národní banky bude mít už brzy k dispozici kompletně nové fitness centrum.
Guvernér České národní banky Aleš Michl.
Guvernér České národní banky Aleš Michl. | Foto: ČTK

Zbrusu nové sportovní a relaxační prostory se rozhodl pro své zaměstnance vybudovat guvernér centrální banky Aleš Michl.

"Když jsem poprvé přišel do České národní banky, měli jsme starou místnost se saunou a pár zastaralými posilovacími stroji," rozepsal se tuto středu na síti X Michl. "Pár zaměstnancům se to líbilo, ale nebylo to nic, na co bychom mohli být hrdí," dodal.

"Od nového roku čeká naše kolegy překvapení. Moderní, útulná posilovna v klasickém stylu. Dvě patra, nahoře fitness, dole judo a sportovní hala. Jsem hrdý na to, že pracuji v České národní bance," pochlubil se Michl a připojil fotku ještě nevybalených posilovacích strojů.

Celkové náklady se prý vyšplhají na necelých dvanáct milionů korun.

Do České národní banky se kvůli výstavbě nového sportovního zázemí pustil ekonom Petr Bartoň. Na svou sociální síť X dal mapu s vyznačením hned několika fitness center, která jsou v docházkové vzdálenosti od sídla centrální banky v srdci Prahy.

Mapku doplnil popiskem: Už 249 let víme, že naše bohatství pramení ze specializace. Centrálních bank na peněžní oběh. A fitness center na fitness. "Proč jim ČNB leze do zelí nákupem fitka a ještě se tím chlubí? Mají teď fitka tisknout peníze?" zeptal se ironicky Bartoň.

Mluvčí banky Petra Vlčková zdůraznila, že dosavadní prostory i stroje už byly na hranici životnosti.

"Proto vzniká nový koncept, který nabídne nejen moderní sportovní zázemí pro rehabilitaci, ale také část pro relaxaci, odbourávání stresu a výcvik bankovní policie," uvedla Vlčková na dotaz deníku Aktuálně.cz s tím, že impulz k modernizaci dal sám guvernér.

Vládu Michl kritizoval za rozhazování

Michl přitom v minulosti několikrát káral současnou vládu za to, že utrácí víc, než je nutné.

Třeba v nedávném pořadu Partie Terezie Tománkové na televizi Prima uvedl, že má vláda dost peněz k tomu, aby byly vyrovnané rozpočty. A její argumenty, že většina výdajů je mandatorních, tedy zákonem daná, a manévrovací prostor je omezený, označil ve zmíněném rozhovoru za výmluvy.

"Když jsem nastoupil do bankovní rady, tak jsem propustil pět procent lidí, nebylo to příjemné, ale dalo se šetřit. A stejně tak jde změnit řada výdajů, jde změnit zákon, jde škrtnout vyhláška," tvrdil Michl.

Loni se navíc guvernér obrátil na šéfa státní kasy Zbyňka Stanjuru s prosbou, že centrální banka potřebuje na provoz víc peněz, ale zároveň chce do budoucna zvýšit příjmy.

Například poplatek za oprávnění poskytovat spotřební úvěry navrhuje banka zvednout z padesáti tisíc na sedmdesát, tedy o čtyřicet procent. A o padesát procent - z deseti na patnáct tisíc korun - chce navýšit poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

Související

Michl píše Stanjurovi. Chce víc peněz pro ČNB. Řešte to s příští vládou, řekl resort

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

Takovou změnu lze provést pouze novelou zákona. A ten spadá pod ministerstvo financí - proto Michl potřebuje Stanjurův souhlas.

Případné zvýšení poplatku prý podle zástupců banky ani tak nepokryje veškeré náklady. Jen přispěje "k symbolickému snížení mezery mezi skutečnými náklady a zpoplatněným úkonem".

Stanjurovo ministerstvo Michla odmítlo s tím, že se blíží volby a ať se obrátí na příští vládu.

Poplatky se neměnily od roku 2016, tvrdí ČNB. Vzhledem k vysoké inflaci je takový požadavek oprávněný, myslí si ekonom Bartoň, výstavbu nového fitness centra ale považuje za nevhodnou.

 
Mohlo by vás zajímat

Důchody od ledna vzrostou. Jurečka prozradil, o kolik si senioři polepší

Důchody od ledna vzrostou. Jurečka prozradil, o kolik si senioři polepší

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Google sbíral data i od uživatelů, kteří sledování vypli. Dostal pokutu devět miliard

Google sbíral data i od uživatelů, kteří sledování vypli. Dostal pokutu devět miliard

"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence

"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence
1:00
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Česká národní banka Aleš Michl fitness centrum domácí ekonomika domácí

Právě se děje

před 16 minutami
Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Bude to moderní, útulná posilovna v klasickém stylu, říká šéf ČNB Aleš Michl. Vyjde na bezmála dvanáct milionů korun.
Aktualizováno před 30 minutami
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 31 minutami
„Ve správné komedii, je vždycky i trochu smutku,“ říkal režisér Jiří Menzel

„Ve správné komedii, je vždycky i trochu smutku,“ říkal režisér Jiří Menzel

V pátek 5. září to bude pět let, co odešel muž, který získal za snímek Ostře sledované vlaky Oscara a poetika jeho filmů byla nezaměnitelná.
Aktualizováno před 38 minutami
V Lisabonu se zřítila slavná lanovka, zahynulo 17 lidí. Svědkyně popsala, co se stalo
0:55

V Lisabonu se zřítila slavná lanovka, zahynulo 17 lidí. Svědkyně popsala, co se stalo

Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce, vykolejila a následně havarovala. Několik lidí v ní zůstalo zaklíněno.
před 1 hodinou
Nejlepší ruce světa, loučí se New York s Muchovou. Naomi si užívá komickou "pomstu"

Nejlepší ruce světa, loučí se New York s Muchovou. Naomi si užívá komickou "pomstu"

Jízda mezi osm nejlepších hráček US Open vyvolala navzdory porážce s Japonkou Naomi Ósakaovou další vlnu obdivu k tenisu Karolíny Muchové.
před 1 hodinou
Vymazat DNA z povrchu zemského. Po hovoru s Putinem nastoupila Kimova četa
0:54

Vymazat DNA z povrchu zemského. Po hovoru s Putinem nastoupila Kimova četa

"Odnesli sklenici, ze které pil, otřeli čalounění židle, na které seděl, a všechny části nábytku, kterých se dotýkal," popsal novinář.
Aktualizováno před 1 hodinou
KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?
Infografika

KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?

Zkuste si vybavit filmové scény, v nichž konkrétní pokrm či drink zažily svých pověstných pět minut slávy.
Další zprávy