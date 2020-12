Čína podnikla další čistku internetu, zakázala TripAdvisor a dalších 104 aplikací

Peking nechal z internetových obchodů odstranit 105 aplikací. Vysvětluje to tažením proti obsahu, který má co do činění s pornografii, prostitucí, hazardem a násilím. Většina zakázaných aplikací je čínských, ale ocitla se mezi nimi i americká cestovní aplikace TripAdvisor. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Podle čínského úřadu, který dohlíží na kyberprostor, všechny dotyčné aplikace porušovaly jeden z tří kybernetických zákonů. Jsou podle regulačního úřadu prvními z mnoha aplikací, které čeká zákaz. "Čistka" čínského internetu začala minulý měsíc. Čínští uživatelé internetu žijí dlouhé roky za takzvaným velkým čínským firewallem, jak se označuje tamní systém cenzury. Ten znemožňuje nebo značně omezuje přístup na mnohé zahraniční weby. Například přístup na americké sociální sítě Facebook či Twitter je v Číně zablokovaný. Washington a Peking se stran technologie dlouhodobě sváří. Od léta se například táhne spor administrativy dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa s čínskou společností ByteDance kvůli aplikaci pro sdílení krátkých videí TikTok. Související Jen tři hodiny videoher, "správné" filmy a žádné parodie. Tak Čína usměrňuje zábavu Přehled Peking také proslul tvrdými zásahy proti internetovému obsahu, i když je jeho původce z Číny a těší se velké popularitě. V roce 2018 stáhly čínské regulační orgány z internetových obchodů agregátor zpráv Toutiao, který byl tehdy největším hitem společnosti ByteDance, kvůli pornografickému a vulgárnímu obsahu. Den nato Peking firmě ByteDance nakázal natrvalo zavřít kvůli "vulgaritě" sociální síť Neihan Duanzi, jejíž uživatelé mezi sebou sdíleli vtipy, memy a humorná videa. Ve stejném roce Čína zablokovala na týden web i aplikaci sítě hotelů Marriott kvůli tomu, že společnost na svých platformách označovala Hongkong a Macao jako samostatné země, což se příčí politice jedné Číně, kterou razí Peking.