Jen tři hodiny videoher, "správné" filmy a žádné parodie. Tak Čína usměrňuje zábavu

Videohry

Nejnovější omezení se dotklo počítačových her oblíbených u čínských teenagerů. Ti od úterý smí hrát on-line hry pouze 90 minut denně ve všední dny a tři hodiny o víkendech, a to jen ve vymezenou dobu - od osmé hodiny ranní do desíti večer. Podle vládního nařízení hry poškozují zdraví dětí a zároveň způsobují závislost.

Nařízení omezuje i částky, které smějí v on-line hrách utratit. Děti mladší 16 let mají hranici na 200 jüanech měsíčně (kolem 650 korun) a ty, kterým je mezi 16 a 18 roky, smí utratit až dvojnásobek, informovala britská stanice BBC.

Poslední tři roky byla Čína největším videoherním trhem na světě, její občané utratili přes 30 miliard dolarů ročně (v přepočtu 700 miliard korun). Letos Čína o prvenství přišla, když ji předběhly Spojené státy s tržbami téměř 37 miliard dolarů. Oslabení čínského videoherního průmyslu podle ekonomického webu Business Insider začalo už loni, kdy se na něj začala vláda zaměřovat.

Po devět měsíců nedostala žádná hra licenci potřebnou k uvedení na trh a po uplynutí této doby vláda zveřejnila pravidla pro videoherní studia. Hry nesmějí být v rozporu s čínskou ústavou, národní bezpečností a politikou, nesmějí zobrazovat historická témata, rasismus, náboženské kulty, užívání drog nebo extrémní násilí. Hráči neuvidí ani mrtvoly a krev. Co je naopak povolené, jsou střelné a jiné zbraně.