Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Ceny elektřiny v Česku v pololetí podle Eurostatu činily 39,16 PPS za 100 kilowatthodin. Následovaly Polsko s 34,96 PPS a Itálie s 34,40 PPS. Nejnižší cena byla naopak na Maltě, a to 13,68 PPS. V Maďarsku pak elektřina domácnosti stála 15,01 PPS a ve Finsku 18,70 PPS.
Eurostat v samostatné zprávě informoval také o cenách zemního plynu pro domácnosti. Ty byly v prvním pololetí podle standardu kupní síly nejvyšší ve Švédsku, kde činily 17,55 PPS za 100 kilowatthodin. Nejnižší úrovně naopak dosahovaly v Maďarsku, a to 4,43 PPS. V Česku činily 11,91 PPS.
Při vyjádření v eurech se průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v celé EU v letošním prvním pololetí oproti druhé polovině loňského roku snížily o 0,5 procenta na 28,72 eura (zhruba 700 Kč) za 100 kilowatthodin. Ceny plynu pro domácnosti se propadly o 8,1 procenta na 11,43 eura (zhruba 280 Kč) za 100 kilowatthodin, píše Eurostat.