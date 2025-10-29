Ekonomika

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly (PPS) nejvyšší z celé Evropské unie. Oznámil to unijní statistický úřad Eurostat. PPS je uměle vytvořená měna, která zohledňuje rozdíly v kupní síle v jednotlivých zemích.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Jakub Plíhal

Ceny elektřiny v Česku v pololetí podle Eurostatu činily 39,16 PPS za 100 kilowatthodin. Následovaly Polsko s 34,96 PPS a Itálie s 34,40 PPS. Nejnižší cena byla naopak na Maltě, a to 13,68 PPS. V Maďarsku pak elektřina domácnosti stála 15,01 PPS a ve Finsku 18,70 PPS.

Eurostat v samostatné zprávě informoval také o cenách zemního plynu pro domácnosti. Ty byly v prvním pololetí podle standardu kupní síly nejvyšší ve Švédsku, kde činily 17,55 PPS za 100 kilowatthodin. Nejnižší úrovně naopak dosahovaly v Maďarsku, a to 4,43 PPS. V Česku činily 11,91 PPS.

Při vyjádření v eurech se průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v celé EU v letošním prvním pololetí oproti druhé polovině loňského roku snížily o 0,5 procenta na 28,72 eura (zhruba 700 Kč) za 100 kilowatthodin. Ceny plynu pro domácnosti se propadly o 8,1 procenta na 11,43 eura (zhruba 280 Kč) za 100 kilowatthodin, píše Eurostat.

 
