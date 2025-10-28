Češi zhasínají světla a snižují teplotu v místnostech. Přitom se dá ušetřit i jinak

Foto: E.ON
Češi zhasínají světla, šetří vodou, investují do úsporných spotřebičů nebo uvažují o zateplení domů. Na první pohled jde o praktická opatření, jejichž cílem je hlavně úspora peněz. Ve skutečnosti však odrážejí i rostoucí povědomí o širších souvislostech. Průzkum společnosti E.ON ukazuje, že většina domácností se snaží udělat alespoň něco, i když převládají spíše menší a jednodušší kroky. Češi zároveň hledají rovnováhu mezi pohodlím, finančními možnostmi a odpovědností za prostředí, ve kterém žijí.
Češi se v přístupu k udržitelnosti rozdělují do několika skupin. Největší část tvoří takzvaná pohodlná většina, tedy lidé, kteří souhlasí s potřebou žít šetrněji, ale jen pokud to neomezí jejich komfort ani rodinný rozpočet. Menší, ale výrazná skupina jsou nadšenci. Ti jsou ochotni investovat čas i peníze, ať už do moderních technologií, nebo do snižování spotřeby energie.
Na opačné straně spektra stojí lidé, kteří udržitelnost odmítají a téma vůbec neřeší. Mezi oběma póly pak najdeme i pragmatickou část společnosti, která by změny podporovala spíše teoreticky, ale nevěří, že v praxi dokáže něco zásadního změnit.
„Snažíme se dlouhodobě upozorňovat na důsledky klimatické změny a potřeby změn nejen v oblasti energetiky, ale celkově přístupu společnosti, protože změny na cestě k udržitelnosti jsou o spolupráci nás všech. I proto jsme si nechali zpracovat průzkum o postojích Čechů k tomu tomuto tématu. Ten ukazuje že Češi vnímají udržitelnost poměrně pozitivně a racionálně. Máme skupinu 12 procent nadšenců, kteří jsou připraveni investovat finančně nebo snížit svůj komfort, aby žili udržitelně. Pohodlnou většinu 56 procent tvoří lidé, kteří se snaží žít udržitelně, ale bez výrazných kompromisů. 16 procent udržitelnost považuje za životní styl, který je sice smysluplný, ale nepraktický, a šest procent ji zásadně odmítá,“ upozorňuje Claudie Viohl, generální ředitelka E.ON v České republice.
To ovšem není nic neobvyklého. Změna dává smysl jen tehdy, když lidé vidí, že se jim skutečně vyplatí a že jim někdo srozumitelně vysvětlí její přínosy. Pokud se to nestane, mohou ji vnímat spíš jako krok zpět.
Obavy spojené se změnou klimatu se u většiny lidí promítají především do energií. Nejčastěji jde o rostoucí ceny elektřiny a vody, které domácnosti pociťují okamžitě ve svých rozpočtech.
Velkou roli hrají i obavy z počasí. Češi stále častěji zmiňují sucha, dlouhá horka nebo prudké bouřky, které vnímají jako přímý důsledek klimatické změny. Tyto jevy se dotýkají nejen komfortu, ale i praktických věcí, od vyšších nákladů na klimatizaci až po škody na majetku.
Po červencovém výpadku také lidé považují za jednu z největších hrozeb současné energetiky takzvané blackouty. Ten poslední ukázal, jak silné emoce podobné události vyvolávají. Zhruba třetina lidí si myslela, že souvisel s obnovitelnými zdroji. S největší pravděpodobností však šlo o technickou závadu, která ukazuje spíše na nutnost modernizace a digitalizace sítí než na rizika čisté energie. „Je to důkaz, že musíme investovat nejen do stabilizace sítě, ale i do komunikace výhod transformace. Lidé potřebují vědět, že obnovitelné zdroje jsou bezpečné, spolehlivé a že jejich rozvoj neohrožuje stabilitu systému,“ vysvětluje Tomáš Bělohoubek ze společnosti E.ON.
Budoucnost české energetiky vidí lidé v čistých zdrojích. Podporu mají především obnovitelné zdroje a jádro. Vodní, solární a větrná energie jsou vnímány jako nejpřirozenější cesta k čistší budoucnosti, zatímco jádro lidé oceňují pro jeho stabilitu a schopnost pokrýt spotřebu i v obdobích, kdy nesvítí slunce nebo nefouká vítr.
„Snažíme se lidem vysvětlovat výhody obnovitelných zdrojů energie. Ty totiž nespočívají jen v ekologických aspektech, ale i v těch ekonomických. Čisté zdroje energie jsou extrémně levné při výrobě elektřiny nebo tepla. Nepotřebují totiž nic spalovat,“ připomíná Tomáš Bělohoubek.
To potvrzuje i trend zájmu o fotovoltaické elektrárny a další energetická řešení. Aktuálně je v česku již přes 200 tisíc FVE, z čehož většina je na střechách rodinných domů. Stejně tak roste zájem o tepelná čerpadla, kterých ročně přibývá zhruba 40 000.
Na opačné straně stojí uhlí, které patří mezi nejméně oblíbené zdroje. Negativní postoj veřejnosti odráží jak environmentální dopady, tak rostoucí náklady na jeho využívání. Biomasa, jako jeden z obnovitelných zdrojů, má podporu spíše menší. Část veřejnosti ji totiž vnímá jako nejasný nebo obtížně představitelný zdroj.
Domácnosti často ví, které kroky přinášejí největší úspory. Za nejúčinnější opatření považují především zateplení budov, výměnu oken a dveří nebo izolaci střechy. V praxi ale tato řešení volí spíše menší část domácností, protože vyžadují vyšší investice a delší návratnost.
Proto v běžném životě převažují kroky, které jsou snadno dostupné a nevyžadují velké náklady, jako zhasínání světel, snížení teploty v domácnosti nebo vypínání spotřebičů. Tyto menší kroky sice nepřinášejí tak výrazné úspory jako velké investice, ale právě díky své jednoduchosti a dostupnosti se stávají nejrozšířenější cestou k úsporám energie. Mezi nejběžnější opatření v českých domácnostech patří úspory, které jsou snadno proveditelné a okamžitě viditelné. Až devadesát procent lidí buď zhasíná světla, nebo o tom přemýšlí.
U snižování teploty topení je to více než sedm z deseti domácností a podobný podíl úplně vypíná spotřebiče s vyšší energetickou spotřebou. I u větších investic, jako je výměna oken a dveří, se ukazuje poměrně silný zájem. Již 49 procent domácností výměnu realizovalo a dalších 21 procent to zvažuje. U zateplení jsou ta čísla jen nepatrně nižší. To ukazuje, že lidé jsou ochotni dělat konkrétní kroky, pokud jim dávají smysl a jsou dostupné. „Energetické úspory v domácnostech je třeba vnímat komplexně. Zateplení budov, výměna oken a další stavební úpravy představují základní krok, který by měl předcházet instalaci technologií, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla. Správně zvolená kombinace opatření pak může domácnostem výrazně snížit náklady na energie,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.