Češi patří v obchodu s bitcoiny k nejlepším. Vědí, jak trh funguje, říkají experti

Ačkoliv do bitcoinu investuje v Česku jen 2,2 procenta lidí, jejich zisky jsou podle studie společnosti Invezz vysoké. Za rok každý investor vydělal v průměru 1259 dolarů, tedy asi 29 tisíc korun. Je to jen o něco málo méně, než vydělali Švýcaři, kteří drží v kryptoměnovém investování prvenství. Odborníci přikládají bitcoinové úspěchy tomu, že Češi stáli u zrodu této nejznámější kryptoměny.

Společnost Invezz ve své studii použila údaje od společností Chainalysis, Worldometers a TripleA. Každá ze 23 sledovaných zemí dostala body za své umístění ve třech ukazatelích - výnosy na obyvatele, výnosy na investory a procento občanů, kteří v zemi do kryptoměny investují. Konečné pořadí bylo určeno celkovým průměrem.

Nejlepším obchodníkem s bitcoiny se tak stala Francie, Česko skončilo na druhém místě. "Francie byla nadprůměrná ve všech třech metrikách, tedy jak v procentu populace, které investuje do kryptoměn, tak v zisku z bitcoinů na investora a zisku z bitcoinů na občana," uvádí studie. Česko, i když mělo ve dvou ukazatelích lepší výsledky než Francie, skončilo druhé kvůli nižšímu počtu investorů. V tuzemsku investuje do bitcoinu jen 2,2 procenta populace, ve Francii 3,3 procenta.

Na rozdíl od Francie ale má výrazně vyšší výnosy z obchodů. Investoři zde vydělali na bitcoinu za rok 1259 dolarů (cca 29 tisíc korun), ve Francii v průměru jen 275 dolarů (6300 korun). První místo si v tomto ukazateli připsalo Švýcarsko, kde si investoři vydělali 1268 dolarů.

Podle celkově realizovaných výnosů z obchodů s bitcoiny jsou na prvním místě Spojené státy, kde celkové výnosy dosáhly 4,1 miliardy dolarů. Tento údaj je podle studie vysoký díky velkému počtu obyvatel v USA. V celkovém řebříčku skončily Spojené státy až na desátém místě.

V dílčím hodnocení srovnávajícím výnosy z obchodů s bitcoiny na jednoho obyvatele je Česko dokonce první s částkou 61 dolarů (téměř 1400 korun). Další země za Českem výrazně zaostávají. V Belgii, které patří druhá příčka, činí 17 dolarů. Švýcarsko je na pátém místě.

"Jedním z hlavních důvodů, proč je Česko jednou z nejlepších zemí v obchodování s bitcoiny, je fakt, že Češi byli mezi prvními na světě, kteří si začali bitcoin osvojovat. Díky tomu máme velkou znalost, jak tento trh funguje. Česká bitcoinová komunita sahá do úplného prvopočátku bitcoinu, právě proto je to u nás nejoblíbenější kryptoměna. Pro investory jde také zpravidla o první volbu v investicích do světa kryptoměn," říká Adam Neuberger, spoluzakladatel projektu Probinex.

Martin Kysela, analytik z portálu Trhy.cz to doplňuje: "Česko patří mezi lídry v oblasti kryptoměn. Řada inovací vzešla právě od nás a ze Slovenska. Za všechny jmenujme například koncept těžby kryptoměn v takzvaných těžebních poolech, dále pak kryptoměnové 'bankomaty' nebo první sériově vyráběnou hardwarovou peněženku Trezor. Máme zde mnoho technologických expertů, kteří pomohli celou sféru kryptoměn nastartovat a inovovat," říká Kysela.

Podle něj se dokonce spekuluje o tom, že tvůrcem bitcoinu, jehož skutečná identita je dosud neznámá, může být jeden významný český technologický expert a programátor.

Evropa - kryptoměn ráj

Studie Invezz potvrdila, že z kontinentů dominuje v obchodech s bitcoinem Evropa. Evropské země obsadily šest z prvních sedmi míst. Jedinou výjimkou mezi nimi je Kanada na čtvrtém místě.

Průměrný výnos na investora v Evropě činí 453 dolarů (zhruba 10 400 korun), zatímco v Severní Americe jen 240 dolarů. To znamená, že Evropané mají o 89 procent vyšší výnosy než jejich protějšky v USA a Kanadě. Evropské země také dominují v dílčím ukazateli výnosů na obyvatele, kde jim patří šest nejvyšších příček.

Největší procento kryptoinvestorů má Ukrajina, a to 12,7 procenta. Výnos je tam ale jen 72 dolarů na investora. "Ukrajina se oprávněně bála toho, co přijde. A tomu odpovídá i velké procento tamních kryptoinvestorů. Bitcoin navíc dobře zvládá svoji roli nástroje, který jednoduše umožní přenos majetku i mezi kontinenty," vysvětluje ředitel a zakladatel české společnosti Bit.plus Martin Stránský.

Doplňuje, že úspěch Čechů v bitcoinovém žebříčku je dán také tím, že Češi mají rádi technologie a technologické novinky, navíc ty, do kterých se dá investovat jednoduše a rychle.

"Bitcoin je totiž měna svobody. Čím svobodnější země, čím svobodnější kontinent, tím je větší pravděpodobnost, že dojde právě k větší adopci novinek, zejména technologických. Dokládá to i fakt, že investoři v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku zobchodovali kryptoměny za zhruba 1,1 miliardy korun. Je to sice zhruba o polovinu méně než ve stejném období loni, ale před rokem probíhalo období takzvané bitcoinové horečky," dodává Stránský, podle něhož je po bitcoinu druhou nejoblíbenější kryptoměnou u nás ethereum.