Domácí

Stanjura předpokládá, že vládě navrhne deficit rozpočtu zhruba 280 miliard korun

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předpokládá, že vládě předloží návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem kolem 280 miliard korun. Stanjura to řekl novinářům ve čtvrtek při představení makroekonomické predikce ministerstva financí. Pro letošní rok je schválený rozpočet s deficitem 241 miliard korun.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) .
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) . | Foto: Radek Bartoníček

Součástí návrhu budou výdaje na obranu ve výši minimálně 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) i návratná půjčka společnosti EDU II na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. 

Stanjura připomněl, že zákon o rozpočtové odpovědnosti umožňuje pro příští rok schodek zhruba 230 miliard korun. Zákon se ale nevztahuje na výdaje na obranu, které přesáhnou dvě procenta HDP, a nepodléhají mu ani jednorázové výdaje, mezi které stavba jaderných bloků patří. Přesnou výši navrženého deficitu ministerstvo sdělí vládě 31. srpna.

Rozpočtové příjmy by se v příštím roce měly díky hospodářskému růstu zvýšit zhruba o dvě procenta, což odpovídá vyšším desítkám miliard korun, řekl Stanjura. Podle něj ale tento růst téměř zcela pokryjí automatické valorizace výdajů.

 
Mohlo by vás zajímat

Návštěvnost webů z Googlu po nasazení umělé inteligence klesla až o 40 procent

Návštěvnost webů z Googlu po nasazení umělé inteligence klesla až o 40 procent

"Jsem rozpačitý." Vláda by do voleb měla vysvětlit bitcoinovou kauzu, míní Pavel

"Jsem rozpačitý." Vláda by do voleb měla vysvětlit bitcoinovou kauzu, míní Pavel

Pavel: Územní ústupky na Ukrajině odráží realitu na bojišti, nejspíš k nim dojde

Pavel: Územní ústupky na Ukrajině odráží realitu na bojišti, nejspíš k nim dojde

Sovětský tank v Ralsku rozpáral karosu, cestující zachránil důležitý detail

Sovětský tank v Ralsku rozpáral karosu, cestující zachránil důležitý detail
domácí Aktuálně.cz Obsah Zbyněk Stanjura státní rozpočet

Právě se děje

před 19 minutami
V Itálii zadrželi Ukrajince podezřelého z odpálení plynovodů Nord Stream

V Itálii zadrželi Ukrajince podezřelého z odpálení plynovodů Nord Stream

Muž označovaný jako Serhij K. byl podle něj na lodi, kterou před třemi lety ukrajinské komando použilo k poškození plynovodů Nord Stream.
před 28 minutami
Krejčí si zahraje Premier League. Reprezentační obránce po roce opouští Gironu

Krejčí si zahraje Premier League. Reprezentační obránce po roce opouští Gironu

Fotbalový reprezentační obránce Ladislav Krejčí podle médií míří z Girony do Wolverhamptonu. V klubu Premier League se už údajně dohodl na smlouvě.
před 51 minutami

Zkáza na západě Ukrajiny. Ruský nálet zasáhl americkou továrnu i civilní čtvrť

Zkáza na západě Ukrajiny. Ruský nálet zasáhl americkou továrnu i civilní čtvrť
Prohlédnout si 12 fotografií
Šknyliv u Lvova, hasiči likvidují následky ruského raketového úderu na vesnici u města, kde exploze způsobily škody i zranění v sousedství. Radnice místní varovala, aby neotvírali okna a zbytečně se nezdržovali venku.
Lvovská oblast, hasič zasahuje v poničené obytné čtvrti po ruském útoku, při kterém byla zasažena civilní a energetická infrastruktura. "Nepřítel podnikl kombinovaný útok Šáhedy a raketami," uvedl starosta města.
před 1 hodinou
Točilo se tričky nad hlavou a zpíval se Ivan Trojan. Vypsaná fiXa slavila narozeniny

Točilo se tričky nad hlavou a zpíval se Ivan Trojan. Vypsaná fiXa slavila narozeniny

Ve středu večer kapela oslavila 20 let od vydání své zásadní desky Krása nesmírná a 31 let své existence. A byl to skvělý koncert se vším všudy.
před 1 hodinou
Návštěvnost webů z Googlu po nasazení umělé inteligence klesla až o 40 procent

Návštěvnost webů z Googlu po nasazení umělé inteligence klesla až o 40 procent

Více jsou podle expertů postižené některé zpravodajské weby, klesla ale i návštěva specializovaných stránek nebo e-shopů.
před 1 hodinou
V Německu o polovinu klesl počet žadatelů o azyl, obcím se ulevilo

V Německu o polovinu klesl počet žadatelů o azyl, obcím se ulevilo

Německá vláda kancléře Friedricha Merze, která nastoupila v květnu, slíbila, že zpřísní migrační a azylovou politiku.
před 1 hodinou
Stanjura předpokládá, že vládě navrhne deficit rozpočtu zhruba 280 miliard korun

Stanjura předpokládá, že vládě navrhne deficit rozpočtu zhruba 280 miliard korun

Pro letošní rok je schválený rozpočet s deficitem 241 miliard korun.
Další zprávy