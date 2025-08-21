Stanjura předpokládá, že vládě navrhne deficit rozpočtu zhruba 280 miliard korun

Součástí návrhu budou výdaje na obranu ve výši minimálně 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) i návratná půjčka společnosti EDU II na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.
Stanjura připomněl, že zákon o rozpočtové odpovědnosti umožňuje pro příští rok schodek zhruba 230 miliard korun. Zákon se ale nevztahuje na výdaje na obranu, které přesáhnou dvě procenta HDP, a nepodléhají mu ani jednorázové výdaje, mezi které stavba jaderných bloků patří. Přesnou výši navrženého deficitu ministerstvo sdělí vládě 31. srpna.
Rozpočtové příjmy by se v příštím roce měly díky hospodářskému růstu zvýšit zhruba o dvě procenta, což odpovídá vyšším desítkám miliard korun, řekl Stanjura. Podle něj ale tento růst téměř zcela pokryjí automatické valorizace výdajů.