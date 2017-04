Budvarka do každého krajského města. Pivovar chystá síť restaurací

AKTUALIZOVÁNO před 19 minutami

Budějovický Budvar otevřel v Českých Budějovicích novou pivnici Budvarka. Do dvou let chce otevřít síť těchto restaurací ve všech krajských městech, v Praze jich má být několik.

České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar ve čtvrtek v Českých Budějovicích představil nově předělanou pivnici Budvarka. Po 20 letech nahrazuje původní pivnici Budvar v pivovarském areálu.

Podnik do přestavby investoval přes pět milionů korun, řekl obchodní ředitel Budvaru Robert Chrt. Do dvou let chce pivovar otevřít značkové restaurace Budvarka ve všech krajských městech, v Praze několik. Budvar bude mít od 1. května nového ředitele Petra Dvořáka.

Nová Budvarka je v místech, kde od roku 1996 fungovala pivnice Budvar. "Po více než 20 letech jsme přistoupili k zásadní změně designu i pojetí našich značkových restaurací. Cílem bylo vytvořit moderní koncept pro náročného hosta a zároveň zachovat prvky tradiční pivnice, kde si návštěvník může vychutnat prémiovou značku Budweiser Budvar," řekl Chrt. Pivnici s kapacitou 120 míst podle výrobního ředitele Budvaru Adama Brože loni navštívilo asi 60 000 lidí. V budoucnu se restaurace rozšíří o dalších 80 míst.

Zařízení pracuje s pivními prvky. Kónické polosloupy připomínají sklenici s přetékající pivní pěnou, výčep si vzal inspiraci z typického černého budvarského sudu, výplně stěn jsou obložené pivními tácky, kožené opěráky lavic jsou šité ve tvaru pivních lahví, dlažbu tvoří mozaika ve tvaru pivních přepravek. Židle vyrobila česká firma Ton.

Budvarka v areálu je druhou značkovou restaurací nového stylu. "První se otevřela počátkem března v centru Českých Budějovic a začaly přípravy několika dalších," řekl mluvčí Budvaru Petr Samec. Točí se zde tankový kroužkovaný ležák. Nové Budvarky nyní podnik chystá v Praze, Litoměřicích, Liberci a Zlíně. V Českých Budějovicích je známá restaurace Masné krámy.

Budějovický Budvar bude mít od 1. května nového ředitele, stane se jím Petr Dvořák, bývalý manažer Plzeňského Prazdroje. Chce posílit pozici pivovaru na mezinárodních trzích. Poté, co loni rezignoval dlouholetý ředitel Jiří Boček, vedl pivovar dočasně Petr Žáček, který by se podle svého čtvrtečního vyjádření měl vrátit na pozici ekonomického ředitele. Budvar loni prodal 1,61 milionu hektolitrů piva, nejvíc v historii podniku. Pivovar, který vlastní stát, letos investuje 750 milionů korun.

