Blíží se konec dálničních známek? Evropská komise chce digitální mýtné pro celou EU

Dálniční známky by mohly za pár let skončit. Pokud projdou návrhy týkající se mýtného, které předložila Evropská komise, země Evropské unie by měly mít jednotný mýtný systém. Při určování výše mýtného by se zohledňovala i míra emisí a hluku.

Brusel - Evropská komise dnes předložila návrhy na zpřísnění opatření proti mzdovému dumpingu v sektoru kamionové dopravy nebo na zavedení celoevropských pravidel pro mýtné systémy. Mýtné by se podle návrhu vybíralo na základě ujetých kilometrů a země, které mýto zavedly nebo zavedou, ho budou muset evidovat elektronicky. Odzvonilo by tak například dnešním paušálním dálničním známkám. Společná pravidla by měla platit od roku 2024. Čeští řidiči musí dostávat německou minimální mzdu, i když jen projíždějí. Komise chystá úlevu číst článek Oba návrhy jsou součástí rozsáhlé iniciativy Evropa v pohybu, kterou dnes Evropská komise schválila. Jde o soubor opatření, která mají podpořit modernizaci mobility a dopravy. Navrhovaná zlepšení se týkají zvýšení bezpečnosti provozu, spravedlivějšího výběru poplatků na silnicích, snížení emisí CO2, znečištění ovzduší a dopravního přetížení nebo zajištění náležitých pracovních podmínek a doby odpočinku. "Evropská unie má jedinečnou příležitost vést modernizaci silniční dopravy nejen doma, ale i ve světě. Naše reformy položí základ pro standardizované digitální silniční systémy, spravedlivější sociální podmínky a prosaditelná tržní pravidla. Pomohou snížit socioekonomické náklady dopravy, jako jsou čas strávený v provozu, úmrtí a závažná zranění na silnicích nebo zdravotní rizika plynoucí ze znečištění a hluku," řekla k tomu komisařka pro dopravu Violeta Bulcová. Evropské mýto pro osobní i nákladní automobily má členským zemím společně také umožnit započítání nákladů na životní prostředí a náklady vyplývající z přehuštění dopravy. Při určování výše mýtného tak mají úřady zohledňovat například míru emisí CO2 u jednotlivých modelů automobilů, ale také třeba míru hluku. Státy mají mít i nadále volnost v rozhodnutí, zda zavedou mýtný systém, nebo dodatečnou ekologickou daň. Ty země, které už mýtné systémy mají nebo se pro ně rozhodnou, se budou muset od roku 2024 řídit novými jednotnými celoevropskými pravidly. To mimo jiné znamená, že všechna mýta v Evropě budou evidována digitálními systémy. Komise tvrdí, že její návrh "zvyšuje vzájemné propojení mýtných systémů tak, aby bylo možné využívat silnic po celé Evropské unii bez vyřizování různých administrativních formalit". Evropská komise chce zároveň tvrději postupovat proti mzdovému dumpingu v sektoru kamionové dopravy, což bude vyžadovat upřesnění příslušné evropské směrnice. Zamezeno má být například fenoménu takzvaných "nomádů", tedy řidičů, kteří jsou prakticky neustále na cestě po Evropě a nevracejí se do své domovské země. Mobilita výrazně ovlivňuje každodenní život lidí a přímo v Evropské unii zaměstnává více než 11 milionů osob. Infografika Mapa: Tady vzniknou nové dálnice. Letos začneme stavět ve velkém, plánuje stát

