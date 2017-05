Čeští řidiči musí dostávat německou minimální mzdu, i když jen projíždějí. Komise chystá úlevu

před 45 minutami

Evropská komise se chystá navrhnout, aby pravidla o minimální mzdě platila pro tranzitní dopravu jen omezeně. Firmy by ji měly vyplácet, pokud danou zemí jejich řidiči jen neprojíždí, ale vezou do ní zboží. Svou minimální mzdu po českých firmách vyžadují například Německo nebo Francie.

Brusel - Dopravním firmám ze zemí s nízkou minimální mzdou by měl odpadnout jeden z největších problémů v Evropské unii: nutnost platit svým řidičům při průjezdu například Německem nebo Francií tamní minimální mzdu. Podle informací Hospodářských novin Evropská komise už brzy navrhne, aby se pravidla o minimální mzdě týkala tranzitu jen omezeně.

"Měl by to být konec problémů českých řidičů," říká český úředník, který má vyjednávání o pravidlech pro dopravu na starosti. Francie či Německo teď vyžadují, aby společnosti z Česka − ale i dalších zemí − platily svým řidičům aspoň francouzskou či německou minimální mzdu. A to i v případě, že tudy pouze projíždějí. Několika řidičům a firmám už daly pokuty.

Tuzemské firmy tvrdí, že se je obě země touto cestou snaží poškodit. "Fakticky jde o vytlačení levnějších konkurentů, hlavně ze střední a východní Evropy, z trhu," tvrdí například prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Evropská komise se tomu ve svém návrhu chystá dát za pravdu. Místní minimální mzdu firma nebude muset platit, pokud její řidič danou zemí neprojíždí v součtu víc než tři dny měsíčně. Česko požadovalo, aby byl tento strop vyšší. I tak je ale s návrhem spokojeno.

