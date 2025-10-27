Ekonomika

Bilion dolarů? Bez vysoké odměny by Musk mohl odejít z čela Tesly, varuje šéfka

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Elon Musk by mohl odejít z pozice generálního ředitele společnosti Tesla, pokud akcionáři neschválí navrhovaný balíček jeho odměn ve výši až bilionu dolarů (téměř 21 bilionů Kč). V dopise akcionářům to podle agentury Reuters uvedla předsedkyně představenstva Robyn Denholmová. Ta s výzvou přišla před výroční valnou hromadou akcionářů, která je plánovaná na 6. listopadu.
Americký miliardář Elon Musk.
Americký miliardář Elon Musk. | Foto: Reuters

Podle Denholmové je Muskovo vedení zásadní pro úspěch Tesly. Varovala, že bez plánu, který by ho náležitě motivoval, by společnost mohla přijít o jeho "čas, talent a vizi".

Soud ve státě Delaware na začátku tohoto roku zrušil dohodu o jeho odměně za rok 2018, protože zjistil, že byla udělena neoprávněně a vyjednána řediteli, kteří nebyli plně nezávislí. Vedení automobilky následně v září navrhlo nový plán odměn pro svého šéfa, podle nějž by během deseti let mohl získat zhruba bilion dolarů, pokud by firma splnila řadu ambiciózních cílů.

Související

Musk ještě větším ultraboháčem. Prolomil dosud nevídanou hranici majetku

Elon Musk

Musk by podle plánu v příštích deseti letech získával odměny ve formě akcií Tesly při splnění stanovených cílů, které se týkají například objemu prodeje či tržní hodnoty podniku. K získání maximální částky by bylo mimo jiné zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného zhruba bilionu dolarů, napsala agentura Bloomberg.

Podle návrhu by Musk nedostával žádnou mzdu, ani odměny v hotovosti. "Tradiční systémy odměn uplatňované u vedoucích pracovníků v jiných podnicích nebyly shledány jako vhodné pro motivační odměňování pana Muska," uvedla Tesla.

Čtyřiapadesátiletý Musk je již nyní nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 451 miliard dolarů (9,4 bilionu Kč). V posledním roce se výrazně angažoval v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

 
Mohlo by vás zajímat

"Promluvím s Juchelkou." Prezident naznačil, co udělá s prosbou neměnit důchody

"Promluvím s Juchelkou." Prezident naznačil, co udělá s prosbou neměnit důchody

Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody

Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody

"Cla jsou formou amerického sebepoškozování." Z Kanady srší na Trumpa kritika

"Cla jsou formou amerického sebepoškozování." Z Kanady srší na Trumpa kritika

Jsem opravdu miliardář? Dokud majetek neprodáte, nikdy nevíte, říká investor

Jsem opravdu miliardář? Dokud majetek neprodáte, nikdy nevíte, říká investor
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Elon Musk tesla odměna odchod valná hromada Donald Trump

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

ŽIVĚ
"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 34 minutami
Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Zatčené muže chtěli vyšetřovatelé sledovat ještě několik dní. Doufali, že je dovedou ke zmizelým šperkům.
před 41 minutami
"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku

"Je to jejich hlavní cíl." Zelenskyj připustil ruské jednotky v Pokrovsku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí připustil, že se bojuje přímo ve městě Pokrovsk na východě Ukrajiny.
před 1 hodinou
Bilion dolarů? Bez vysoké odměny by Musk mohl odejít z čela Tesly, varuje šéfka

Bilion dolarů? Bez vysoké odměny by Musk mohl odejít z čela Tesly, varuje šéfka

Elon Musk by mohl odejít z pozice generálního ředitele společnosti Tesla, pokud akcionáři neschválí balíček jeho odměn ve výši až bilionu dolarů.
před 1 hodinou
Přes 10 tisíc zpožděných letů. Nedostatek dispečerů v důsledku shutdownu dusí USA

Přes 10 tisíc zpožděných letů. Nedostatek dispečerů v důsledku shutdownu dusí USA

Omezený provoz amerických vládních úřadů silně dopadá na leteckou dopravu ve Spojených státech. Jen za poslední dva dny se zpozdilo přes 10 000 letů.
před 1 hodinou
Obzvlášť bolestivý okamžik pro Putina. V Kremlu sílí paranoia z převratu

Obzvlášť bolestivý okamžik pro Putina. V Kremlu sílí paranoia z převratu

V Moskvě houstne atmosféra. Zatímco americký prezident Donald Trump přitvrzuje vůči Rusku, Kreml se obává převratu.
před 2 hodinami
"Opravdu tu citujete ruského propagandistu?" Ministr financí USA zpražil moderátorku
1:17

"Opravdu tu citujete ruského propagandistu?" Ministr financí USA zpražil moderátorku

Když moderátorka americké CBS citovala zvláštního ruského vyslance Kirilla Dimitrijeva, reagoval americký ministr financí Scott Bessent ostře.
Další zprávy