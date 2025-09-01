Během prázdnin zemřelo v Česku při dopravních nehodách nejvíc lidí od roku 2021

Předběžné údaje poskytl Jan Straka z dopravní policie, oficiální čísla za uplynulý měsíc a od začátku roku policie zveřejní na webu příští týden.
Od začátku roku si dopravní nehody zatím vyžádaly 277 mrtvých. Je to o 16 méně než za stejné období loňského roku, řekl Straka. V meziročním srovnání ubylo i nehod a těžce zraněných, více bylo lehkých zranění.
Srpen se 60 zesnulými je zatím nejtragičtějším měsícem tohoto roku na českých silnicích. Dosud byl nejhorší červen s 47 oběťmi. Nejtragičtějším dnem letošních prázdnin byla neděle 10. srpna, kdy zahynulo šest lidí. Loni během dvou prázdninových měsíců zemřelo podle policejních údajů 89 lidí - 42 v červenci a 47 v srpnu.
Od začátku letošního roku se v Česku stalo přes 55 tisíc nehod, přibližně o 5800 méně než za stejné období loňského roku. Těžce zraněných bylo letos zatím 1048, v meziročním srovnání o 40 méně. Lehce zraněno bylo při nehodách zhruba 16 400 lidí, o 187 víc než minulý rok od začátku ledna do konce srpna.