Během prázdnin zemřelo v Česku při dopravních nehodách nejvíc lidí od roku 2021

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Při dopravních nehodách v Česku během obou prázdninových měsíců letos zemřelo 96 lidí. Je to nejvíc od prázdnin roku 2021, kdy bylo obětí podle policejních statistik 101. V červenci zemřelo na českých silnicích 36 lidí, v srpnu 60.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Policejní prezidium Trevír

Předběžné údaje poskytl Jan Straka z dopravní policie, oficiální čísla za uplynulý měsíc a od začátku roku policie zveřejní na webu příští týden.

Od začátku roku si dopravní nehody zatím vyžádaly 277 mrtvých. Je to o 16 méně než za stejné období loňského roku, řekl Straka. V meziročním srovnání ubylo i nehod a těžce zraněných, více bylo lehkých zranění.

Srpen se 60 zesnulými je zatím nejtragičtějším měsícem tohoto roku na českých silnicích. Dosud byl nejhorší červen s 47 oběťmi. Nejtragičtějším dnem letošních prázdnin byla neděle 10. srpna, kdy zahynulo šest lidí. Loni během dvou prázdninových měsíců zemřelo podle policejních údajů 89 lidí - 42 v červenci a 47 v srpnu.

Od začátku letošního roku se v Česku stalo přes 55 tisíc nehod, přibližně o 5800 méně než za stejné období loňského roku. Těžce zraněných bylo letos zatím 1048, v meziročním srovnání o 40 méně. Lehce zraněno bylo při nehodách zhruba 16 400 lidí, o 187 víc než minulý rok od začátku ledna do konce srpna.

 
ekonomika Aktuálně.cz Obsah domácí Doprava nehoda úmrtí prázdniny

