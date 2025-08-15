Značky už se instalují. První motoristé se rychlostí 150 km/h projedou po dálnici D3

Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora by se mohlo začít jezdit rychlostí 150 kilometrů v hodině na přelomu září a října. V pátek začala instalace speciálních proměnných značek, které budou rychlost povolovat.
Jde zhruba o padesátikilometrový úsek. Je to první část dálnice v ČR, kde by se mohlo vyšší rychlostí jezdit. Novinářům to dnes řekl Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
"Podmínky, kdy se bude moci jezdit rychlostí 150 kilometrů v hodině, musí být naprosto ideální. To znamená, že nebude hrozit žádné riziko. Musí být dobrá dohlednost, nesmí být mokrá nebo kluzká vozovka. Zároveň musí být plynulá doprava bez kolon a nesmí se na dálnici pracovat," uvedl Rýdl.
Zvýšenou rychlost bude regulovat 42 značek. ŘSD za pořízení, instalaci a provoz značek zaplatila 55 milionů korun. "Systém bude řízen z jednoho místa, což je národní dopravní informační centrum, které bude vyhodnocovat, jakou rychlostí se bude moci jezdit," uvedl Rýdl. Kvůli instalaci proměnných značek, které zajišťuje sdružení firem Mobility and Intelligence a Značky Morava, je nyní například omezený provoz na D3 za Českými Budějovicemi. Přibližně na sedmi kilometrech je v obou směrech svedený provoz do jednoho pruhu.
Rýdl dodal, že úsek D3 z Českých Budějovic vyhovuje podmínkám pro zvýšenou rychlost vzhledem ke svému profilu i díky tomu, že jde o relativně novou vozovku. ŘSD má pro zvýšení rychlosti z nynějšího maxima 130 až na 150 kilometrů v hodině vybrané i další dálnice, mohla by se zvyšovat například na dálnici D1 na trase z Přerova do Ostravy nebo na D11 u Hradce Králové. ŘSD se zavedením vyšší rychlosti na těchto místech ale počká na analýzu situace na D3 po zvýšení rychlosti.
Zvýšení rychlosti nad 130 kilometrů v hodině na vybraných úsecích dálnic umožnila novela zákona o provozu na pozemních komunikacích.