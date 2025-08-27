Nižší limit alkoholu, testy zraku pro seniory i alkoholové zámky. Zpřísní Britové?

Britská labouristická vláda vedená Keirem Starmerem chce omezit počet vážných nehod na tamních silnicích. Podle vyjádření z vládních kruhů, které cituje britský Autoexpress, totiž po rekordně nízkých číslech na konci funkčního období předchozího levicového premiéra Gordona Browna během vlád konzervativců v letech 2010 až 2024 nehodovost neklesala, ba naopak zůstávala "zarytě" vysoká.
Chystané změny se mají dotknout třeba starších řidičů. Ti nad 70 let budou muset například nově každé tři roky povinně absolvovat testy zraku, a pokud neuspějí, přijdou o řidičský průkaz. Podle odborníků byl dosud přístup britských úřadů ke kontrole schopnosti řídit poměrně laxní. Je dokonce zaznamenán případ tří nehod se čtyřmi zabitými chodci. Na vině byli starší řidiči, kteří svůj zhoršující se zrak sami nenahlásili úřadům.
Nepřipoutaní spolujezdci také možná budou v Británii dostávat trestné body.
Největší změnou ale má být snížení hranice alkoholu v krvi, která se má po celém Spojeném království srovnat na 0,5 promile. V Anglii, Walesu a Severním Irsku přitom dosud bylo dovoleno 0,8 promile, nejvíce v celé západní Evropě. Severní Irsko se už rozhodlo limit snížit na půl promile, teď je na řadě Anglie a Wales.
Autoexpress dokládá anglický problém s alkoholem i statistikami - od roku 2010 je podle něj počet nehod a mrtvých způsobených alkoholem za volantem relativně stálý, chybí žádoucí pozitivní vývoj. V roce 2023 zahynulo při takových nehodách ve Spojeném království 260 lidí.
"Výzkumy ukazují, že s 0,8 promile alkoholu v krvi máte šestkrát větší šanci, že způsobíte nehodu, při níž někdo zemře, než když řídíte s nulou," cituje BBC Katherine Severiovou z think-tanku Institut alkoholových studií. Když podle ní limit v roce 2014 snižovalo Skotsko, okamžitě klesl i počet přestupků opilých řidičů. Lidé podle ní také začali snížení limitu podporovat a z věci se začalo stávat společenské tabu.
Vláda také plánuje vyjít vstříc kritikům, kteří jako Simon Williams z Královského autoklubu RAC upozorňují na to, že samotné snížení limitu nestačí. "Celou řadu nehod způsobují recidivisté, kteří usedají za volant opilí opakovaně," tvrdí.
Vláda proto chce nařídit takovým šoférům, aby měli v autě nainstalovaný alkoholový zámek. Ten umožní nastartovat po dýchnutí jen střízlivým. Takový zámek je dnes ostatně možné doinstalovat do všech nových aut - přípravu na něj vyžaduje bezpečnostní předpis GSR2.
Podle Johna Scrubyho, bývalého dopravního policisty a dnes organizátora Kampaně proti alkoholu za volantem, je problémem samotné stanovení limitu. Vláda by ho měla podle něj určit tak, aby mu rozuměli i obyčejní lidé.
"Máme značky omezující hmotnost, výšku nebo rychlost vozidla. Pokud se někoho zeptáte na alkohol, řekne vám, že to jsou dvě piva nebo dva panáky, ale to je špatně," upozorňuje na to, že každý reaguje na alkohol jinak a na výsledky průzkumu, podle nějž si alkoholový limit podobně vykládá čtvrtina Britů.
Podle charitativní organizace Drinkaware přitom není možné přesně určit, kolik skleniček znamená, že máte v krvi víc alkoholu, než povoluje zákon. To je výhoda české nebo slovenské nulové tolerance, limit v počtu vypitých piv je totiž jasný. A ostatně i britská policie doporučuje "po konzumaci" neřídit.
Vláda Spojeného království má svůj nový program zaměřený na snížení nehodovosti představit během letošního podzimu. Pokud ke zpřísnění limitu alkoholu za volantem dojde, stane se tak podle Mirroru v horizontu několika měsíců.