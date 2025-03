"Spalovací motor není nepřítel." Fabia, Scala a Kamiq mohou přežít jako hybridy

Nejdostupnějším modelům mladoboleslavské Škody prodlouží život hybridní technologie. Uvedl to šéf značky Klaus Zellmer. "Nepřítelem nejsou spalovací motory, ale emise," dodal. Pochlubil se také tím, že Škoda Auto má vyvíjet motor pro Volkswagen v USA.

Škodě Auto se loni dařilo. Dosáhla nejlepších finančních výsledků ve své historii. S tržbami ve výši 27,8 miliardy eur, tedy 698 miliard korun, si meziročně polepšila o 61 miliard Kč a vykázala provozní zisk ve výši 2,3 miliardy eur (58 miliard korun), což představuje 30procentní nárůst oproti předchozímu roku. Hodnoty v české měně jsou přepočítané průměrnými kurzy v daných letech.

Značka dodala celosvětově 926 600 vozů, meziročně o 6,9 procenta více. Vůbec poprvé se na evropském trhu umístila mladoboleslavská automobilka na čtvrté příčce mezi nejprodávanějšími značkami, předloni byla sedmá.

Rentabilita prodeje činí 8,3 procenta, čímž se automobilka řadí mezi nejziskovější velkoobjemové výrobce v Evropě.

"Jsou to skvělé výsledky a jsme na ně velmi hrdí, zejména proto, že dnešní situace v autoprůmyslu je zřejmě daleko složitější než v letech nedávných. Zároveň víme, co nás čeká, jakým výzvám čelíme. Výhledově, ideálně do konce této dekády, bychom chtěli dosáhnout rentability tržeb na úrovni 10 procent a věříme, že to je reálné," dodal šéf automobilky Klaus Zellmer. Informují o tom Hospodářské noviny.

Paradoxní je, že koncernu VW naopak loni klesl čistý zisk téměř o 31 procent a právě Škoda Auto byla jediná ze značek německé skupiny, která loni rostla ve všech ukazatelích.

Fabia, Scala i Kamiq jako hybrid

Za úspěchem Škody je podle Zellmera jak příznivé kurzové vlivy, vyšší odbyt i úsporný program, na který automobilka naběhla před třemi lety, tak i široká nabídka aut. "Máme nejrozmanitější portfolio v naší historii a nabízíme jak spalovací motory, v některých modelech doplněné o hybridní technologie, tak i plně elektrické vozy," říká.

Klaus Zellmer tak pozitivně hodnotí právě to, že značka možná neměla tak ambiciózní plány v prosazení elektromobility v co nejkratším období jako jiné evropské automobilky. Zdůrazňuje, že rozhodnutí o budoucnosti automobilového pohonu je na zákaznících, nikoliv na politických regulacích.

"Neexistuje na světě tak velký objem peněz, který by zákazníky přesvědčil, aby si kupovali elektromobily, když je nechtějí. Proto je důležité jim nabízet to, co jim dává smysl," vysvětluje, proč chce automobilka nechat v nabídce modelů ty "klasické" spalovací, jak nejdéle to půjde.

Škoda proto hodlá nadále vyvíjet spalovací motory, ale s nižší emisní stopou, tedy například takové, které mohou spalovat syntetická paliva. Současně ale investuje i do elektromobility. "Již dříve jsme oznámili, že naše vstupní modely na platformě A0, tedy Fabia, Scala i Kamiq, udržíme ve výrobě do roku 2030, pokud to legislativa dovolí. Tyto vozy dosud neměly hybridní technologii, chceme ji proto upravit a zabudovat právě do těchto našich nejdostupnějších vozů," dodává Zellmer.

Plug-in hybridní techniku ale nedostanou, je příliš nákladná a nevyplatila by se.

"Hledáme cestu, jaká technologie může snížit produkci emisí a současně udržet konvenční motory, které jsou mezi zákazníky pořád oblíbené. Nepřítelem není spalovací motor, ale emise a my věříme, že klasický motor se může nadále upravovat tak, aby obstál i v době, kdy chceme snížit dopad na životní prostředí," dodává Zellmer s tím, že v roce 2035, kdy by se měla na území EU prodávat výhradně bezemisní auta, má mít dle odhadů elektrický pohon jen jedna třetina z nich.

"Pokud tedy nevyřešíme, jaké ekologičtější palivo pro ně vyvinout, snaha o dekarbonizaci automobilové dopravy nebude mít efekt," připomíná.

Šéf automobilky také okomentoval návrh úpravy systému za překračování emisí tak, že by automobilky vykazovaly plnění emisních cílů za tříleté období namísto dosavadního každoročního hodnocení, čímž by měly získat čas na splnění limitů a minimálně letos by se tak hrozícím pokutám vyhnuly.

Dále zmínil, jak automobilce vydělává nový elektromobil Elroq v porovnání se sesterským spalovacím Karoqem a proč Škoda nevyvíjí dvojče Volkswagenu ID.1, které se má za dva roky stát nejdostupnějším elektromobilem se značkou VW. To vše se dočtete v obsáhlejším článku v Hospodářských novinách.

Informoval také, kdy by se měl představit koncept elektrické Octavie a zároveň se pochlubil tím, že české vývojové centrum v Mladé Boleslavi je pověřeno spoluvyvíjet s Volkswagenem nový motor pro americký trh. Konkrétně pro značku Scout Motors, která uvede na trh jak čisté elektromobily, tak modely s takzvaným prodlužovačem dojezdu, tedy REX (Range Extender), který je například velmi populární v Číně.

Jedná se o malý spalovací motor integrovaný do elektromobilu, který slouží jako generátor elektrické energie pro dobíjení baterie. Díky kombinaci obou pohonů tak současné vozy s REX technologií zvládnou ujet více než 1300 kilometrů.

Právě tuto REX technologii mají vyvíjet v centru Škody v Česaně. "Náš šéf vývoje podvozků i agregátů Martin Hrdlička je v pracovní skupině, která tento motor pro americký trh vyvíjí. Já osobně jsem velkým fanouškem tohoto typu pohonu a věřím, že v budoucnu by se mohl prosadit i v Evropě. Dává to smysl," dodal pro Hospodářské noviny Zellmer.