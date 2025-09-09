Auto

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo

Na mnichovském autosalonu se na stánku jednoho z dodavatelů objevilo Xiaomi YU7, čínské SUV konkurující třeba Tesle Modelu Y.
Firma ho nebude dovážet, ale podle jeho zástupce auto ukázala proto, že je technicky a technologicky zajímavé. Zkrátka jako takový poutač na svůj stánek.
Zvenku vypadá YU7 jako kombinace Ferrari Purosangue s Astonem Martin DBX.
Při pětimetrové délce je skoro překvapující, že ho poměrně snadno přehlédnete. Kromě toho má SUV také dva metry na šířku. Zobrazit 44 fotografií
Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 4 hodinami
V Evropě bude až od roku 2027, přesto na mnichovském autosalonu budilo pozornost jako novinka, kterou si koupíte už zítra. Na stánku jednoho z dodavatelů se objevilo Xiaomi YU7, které bylo v domovské Číně vyprodané za pár hodin na několik let dopředu. Byla to tak vlastně unikátní příležitost seznámit se s vyprodaným autem, které si Evropan nekoupí.

Narůžovělé SUV stojí v expozici dodavatele technických řešení trochu nenápadně. Kdo nedává pozor, ani by si ho nemusel všimnout, což je při pětimetrové délce trochu paradox. Pozornější oko ale jasně identifikuje jeden z největších elektrických hitů posledních týdnů: Xiaomi YU7. Na auto od výrobce telefonů se přišla podívat i nejvyšší konkurence.

Xiaomi YU7

Předseda představenstva BMW Nicolas Peter se u čínského SUV zastavil spolu s dalšími lidmi mnichovské automobilky na několik dlouhých minut. YU7 si důkladně prohlédl a následně o voze vedl poměrně zanícenou debatu.

Minimálně technicky totiž musí Xiaomi zaujmout prakticky kohokoliv. V nabídce jsou tři verze: vrcholná čtyřkolka Max (na obrázcích) má 508 kW a z 0 na 100 km/h zrychluje za 3,23 vteřiny. Slabší čtyřkolka Pro s 365 kW to pořád zvládne za 4,27 vteřiny a základní zadokolka s 235 kW akceleruje za 5,88 vteřiny.

Nejvyšší verze Max má v útrobách 101,7kWh baterii a slibuje dojezd 760 kilometrů, obě slabší verze mají 96,3kWh baterku a dojezd 770 km u čtyřkolky a 835 km u zadokolky. Je dobré dodat, že jde o hodnoty podle čínského testovacího cyklu, který je méně striktní než evropský standard WLTP. Takové hodnoty ale výrobce neuvádí.

Design nejen na fotkách působí jako směsice Ferrari Purosangue s Astonem Martin DBX. Vyložená kopie to není, ale detaily inspirované oběma auty najdete. Hlavní atrakcí je samozřejmě hliníková kapota s rozměry 1960 x 1587 mm a plochou 3,11 m2. Ta se mimochodem otevírá i zavírá nenápadným tlačítkem na předním blatníku. Pokud nevyužijete palubní displej.

Pod kapotou je ukrytý 141litrový frunk na kabely i s upozorněním, abyste do něj nezavírali psi nebo děti. Podobně jako to mají třeba modely AMG, je pak pod přední kapotou plaketka, která potvrzuje, že jde skutečně o vrcholné provedení Max.

Zajímavým detailem jsou zasouvací kliky dveří, jinak ale vlastně nemá YU7 čím designově zaujmout. Lehce úsměvně pak působila otázka od jednoho čínského novináře, kterých je v Mnichově skutečně hodně, jestli bychom si raději koupili YU7 nebo Porsche 911.

Interiér Xiaomi ukazuje, jak moc se za poslední dekádu čínské automobily posunuly. Ty tam jsou nevzhledné a smrdící plasty, palubní deska je obšitá kůží, volant má vložky z karbonových vláken. V sedadlech se příjemně sedí, bezrámové dveře se zevnitř otevírají stiskem tlačítka.

Jenže designově je to vlastně mix BMW a Tesly. Xiaomi dotáhlo o pár měsíců před iX3 koncept, kterému v Mnichově říkají Panoramic Vision. Na rozdíl od BMW se tady ale skutečně jedná o tři LED displeje dohromady tvořící 1,1 metru širokou obrazovku. Nejde tak o reflexi informací.

Středový palubní displej zase připomíná Tesly, a to nejen velikostí a absencí klasických budíků, ale také grafikou celého menu i jednotlivých částí. Barevné schéma je stejné, piktogramy podobné… Jak vypadá navigace, ověřit nešlo, čínský software to nedovolil, čínské bylo také nabíjení. Tam by mimochodem mělo SUV načerpat 620 kilometrů za čtvrt hodiny.

Skoro stejně jako v Tesle vypadá i displej pro zadní cestující, přes nějž je také možné nastavovat klimatizaci nebo se zabavit hraním her. Místa je vzadu ve všech směrech skutečně královsky, navíc opěradla zadních sedadel jsou polohovatelná. Kufr má základní objem 678 litrů a po sklopení zadních sedadel 1758 litrů. Ta se mimochodem sklápějí elektricky, což trvá úmorně dlouhou dobu, a do roviny.

Interiér jako celek působí jako příjemné místo, kterému ale do evropské konkurence pořád něco chybí. Navíc připomíná nejen jiné zavedené značky, ale i některé čínské konkurenty.

Nic z toho však neodradilo čínské zákazníky. Když výrobce spustil předprodej, za osmnáct hodin získal 240 tisíc závazných objednávek, to znamená už se zaplacenou nevratnou zálohou. Při ceně v přepočtu kolem tři čtvrtě milionu korun a i špičkové verzi Max s cenou pod milion se ani nelze divit. Samozřejmě v Evropě by cena byla výrazně vyšší.

Původně plánovanou výrobu se povedlo vyprodat prakticky až do roku 2027, a to navzdory tomu, že Xiaomi neustále rozšiřuje své výrobní prostory a aktuálně má kapacitu asi 300 tisíc aut. Počítat je ale třeba také se sedanem SU7.

