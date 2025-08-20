Auto

Čínská elektrická senzace začne prodávat v Evropě. Xiaomi mezitím dál prodělává

Asi byste nenašli na trhu moc značek, jejichž příchod do Evropy je očekávaný tolik jako u Xiaomi. Na čínském trhu levné a rychlé elektromobily s dlouhým dojezdem budí velkou pozornost a jsou na měsíce dopředu vyprodané. Primárně výrobce chytrých telefonů už ale ví, kdy by měla jeho auta oficiálně zaplavit starý kontinent.
Xiaomi míří se svými elektromobily do Evropy.
Mobilní telefony a další elektroniku Xiaomi koupíte v Evropě už řadu let, přičemž se těší docela slušné popularitě. A teď se k tomu přidají i auta. Prezident Lu Weibing při prezentaci finančních a prodejních výsledků za druhé čtvrtletí roku začátkem tohoto týdne uvedl, že by se tak mělo stát v roce 2027. Uvádí to agentura Bloomberg.

Za pár minut bylo hotovo. Lidé vzali čínský elektromobil útokem, čekat ale můžou roky

Xiaomi YU7
Xiaomi tak sice nenaskakuje na aktuální masový příliv čínských značek do Evropy, vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám na domácím čínském trhu k tomu má nicméně zřejmě dobrý důvod. Pro zajímavost můžeme uvést, že konkurenční firma Huawei se snaží se svými modely pod značkou Aito prorazit i na starém kontinentu a po loňském pařížském autosalonu se objeví i za pár týdnů v Mnichově.

Zpátky ale k Xiaomi, které má od přelomu jara a léta letošního roku v nabídce dva modely: sedan SU7 a SUV YU7. Především o druhé jmenované SUV, které vzdáleně připomíná Ferrari Purosangue, je mezi čínskými zákazníky obrovský zájem. Když výrobce spustil předprodej, za osmnáct hodin získal 240 tisíc závazných objednávek, to znamená už se zaplacenou nevratnou zálohou.

Ještě bez započítání výsledků YU7 ale prodeje automobilky ve druhém čtvrtletí vzrostly na 81 302 vozidel. Provozní ztráta divize elektroaut se pak ve stejném období snížila na 300 milionu jüanů, to znamená že na jednom autě Xiaomi prodělalo v přepočtu necelých 11 tisíc korun. V prvním čtvrtletí přitom automobilka na jednom elektromobilu prodělávala v přepočtu 20 tisíc korun.

Za celé pololetí pak Xiaomi prodalo přes 157 tisíc aut a od uvedení SU7 v minulém roce už prodeje přesáhly 300 tisíc aut. Čekací doby jsou ale nadále dlouhé: na SU7 se podle verze čeká 34 až 41 týdnů (výjimkou je jen sportovní a nejdražší model Ultra s dobou od pěti do dvanácti týdnů), na YU7 pak 41 až 58 týdnů.

 
