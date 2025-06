Za pár minut bylo hotovo. Lidé vzali čínský elektromobil útokem, čekat ale můžou roky

Kolem elektromobilů Xiaomi je rušno všude, dokonce i tam, kde se neprodávají. A vedení čínské společnosti si po čtvrtečním spuštění rezervací nejnovějšího SUV YU7 může opět mnout ruce. Rychlost předobjednávek totiž předčila všechna očekávání.

Na sociálních sítích Xiaomi se krátce po spuštění rezervačního systému objevila informace, že za tři minuty čínský výrobce získal 200 tisíc předobjednávek na své nové elektrické SUV YU7 (velké představení čtěte zde). Po nějaké době přišla aktualizace, za hodinu jich Číňané nasbírali 289 tisíc. To všechno přitom jen v domovině auta, mimo Čínu se totiž nový elektromobil Xiaomi zatím oficiálně neprodává.

Zájemce měl vlastně dvě možnosti. Buď objednávku rovnou závazně potvrdit, nebo zaplatit vratnou zálohu ve výši necelých 15 tisíc korun. Pokud by taková objednávka nebyla potvrzená do sedmi dnů, dostane peníze zpátky.

Existovala i možnost, že zájemce zaplatí zálohu asi 59 tisíc korun za závaznou prioritní objednávku. Protože totiž existuje určitý počet "částečně hotových" Xiaomi YU7, dočkal by se auta za jeden až pět týdnů. Kolik takových ale značka má, je otázkou. V pátek nicméně oborový magazín CarNewsChina napsal, že u těchto expresních objednávek už svítí vyprodáno.

Stejný zdroj pak uvádí, že Xiaomi za osmnáct hodin - to znamená do pátečnáho odpoledne - přijalo 240 tisíc závazných objednávek, tedy těch prioritních, případně bez vratné kauce. Tím se prakticky povedlo vyprodat plánovanou výrobu až někdy do začátku roku 2027.

Jen krátce po spuštění objednávek se tak objevila řada překupníků, která si za vyšší místa v pořadníku účtuje klidně vyšší desítky tisíc korun. Podle Xiaomi ale nelze objednávky převádět, případně měnit osobní data zájemce.

Agentura Reuters upozorňuje, že zájem o SUV Xiaomi byl zhruba třikrát větší než loni o první model firmy - sedan SU7. Na ten se za 24 hodin sešlo asi 90 tisíc objednávek. Zároveň YU7 také překonala odhady některých expertů, jakkoliv bylo od začátku jasné, že zájem bude vyšší než v případě modelu SU7.

Mezi hlavními důvody je samozřejmě cena. Základní verze s 96,3kWh baterkou a dojezdem 835 kilometrů podle čínského testovacího cyklu, který je ale jiný a méně náročný než evropský, stojí v přepočtu asi tři čtvrtě milionu korun. Základní Tesla Model Y (test čtěte tady) je v Číně v přepočtu zhruba o 30 tisíc korun dražší, má ale výrazně kratší dojezd 593 kilometrů, a dokonce i horší dynamiku.

Zmíněná agentura Reuters také cituje analytiky, podle nichž by agresivní politika Xiaomi mohla Teslu donutit ke slevám, případně bezplatné nabídce systému autonomního řízení FSD. Vzhledem k jiné legislativě jde o pokročilejší systém než v případě evropského Autopilota.

Není to přitom poprvé, co se Xiaomi potýká s vyšším zájmem, než jaké má výrobní kapacity (psali jsme zde). Na nejpopulárnější verzi sedanu SU7 s označením Pro se totiž aktuálně čeká 49 až 52 týdnů. Další dvě provedení se pohybují mezi 33 až 41 týdny, jen verze Ultra se dostává podle webu výrobce nanejvýše na 21 týdnů.

Nejspíše už v červenci chce Xiaomi otevřít v Pekingu svou druhou továrnu s kapacitou 150 tisíc aut ročně, zároveň už plánuje výstavbu třetí fabriky. V minulém týdnu značka získala v hlavním městě potřebný pozemek. Zatím jediný funkční závod v Pekingu má také kapacitu 150 tisíc aut ročně.

Pokud se vrátíme k SUV YU7, to se nabízí ještě ve verzích Pro s dojezdem 770 kilometrů za v přepočtu asi 827 tisíc korun a nejsilnější Max s větší baterkou a dojezdem 760 kilometrů za v přepočtu asi 975 tisíc korun. Všechny verze stojí na 800V architektuře a slibují rychlé nabíjení; energii na 620 kilometrů má auto načerpat za patnáct minut.

Nebývalý zájem o nové SUV výrazně pomohl také akciím Xiaomi, které na konci týdne vystřelily na hodnoty, kterých nikdy před tím nedosáhly. Pro automobilku to tak určitě představuje vítanou vzpruhu. V posledních týdnech a měsících se totiž musela potýkat s řadou problémů.

Kromě dlouhých dodacích lhůt třeba i s problémy s příplatkovou karbonovou kapotou u modelu SU7 Ultra, nebo požárem po nehodě ve chvíli, kdy bylo aktivní autonomní řízení. Nedávno také vyšlo najevo, že zatím Xiaomi na každém prodaném autě prodělává asi 20 tisíc korun.