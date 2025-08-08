Bez něj by elektrické BMW nemělo svou tvář. Teď míří designér k čínské štice

Ještě loni na jaře designér Kai Langer novinářům zaníceně popisoval koncept BMW Vision Neue Klasse X, z něhož se už za pár týdnů stane první elektrické BMW s úplně novou technikou. Přes dvacet let strávil návrhář u mnichovské automobilky, největší stopu zanechal jako hlavní designér elektrické divize BMW i.
Přestože však některá jeho BMW teprve uvidíme, Langer už u premiéry nebude. Respektive bude, ale už pod křídly jiné automobilky. Jak jste si asi z úvodu stihli domyslet, velké designérské jméno ulovilo Xiaomi.
Kai Langer oznámil změnu dresu na svém profilu na sociální síti LinkedIn, kde čínskou firmu označil za jednu z nejprogresivnějších, nejrychleji rostoucích mezi technologickými hráči. "Jsem velmi zvědavý na možnosti, které dostanu, abych pokračoval v tvorbě lepší budoucnosti," dodal Langer.
Následuje tak několik svých kolegů. Designér Li Tianyuan se do Xiaomi vydal už v roce 2021. Loni k čínské firmě zamířil i Rudolf Ditrich, který sice není designér, ale u BMW pracoval patnáct let mimo jiné i jako technický ředitel vývoje aut pro divizi BMW Motorsport. U Xiaomi od loňského roku vede evropské výzkumné a vývojové centrum.
Xiaomi je známé především jako výrobce mobilních telefonů a spotřební elektroniky. Loni však vstoupilo i do světa automobilů se sedanem SU7, u něhož byl poradcem pro design Chris Bangle. Ironicky spojený také hlavně s BMW. SU7 se zatím nabízí jen v Číně, i tak se ale stal prodejní senzací, na kterou se čeká desítky měsíců. Xiaomi totiž teprve postupně rozšiřuje své výrobní kapacity.
Letos pak do nabídky přibylo SUV YU7, u něhož se několik hodin po spuštění povedlo vyprodat plánovanou výrobní kapacitu až do roku 2027. Kdo si auto v konfigurátoru složí teď, může na něj čekat podle verze od 42 až do 60 týdnů.
Není to také poprvé, co čínská automobilka přetáhla velké designérské eso. Naposledy loni se to povedlo koncernu SAIC, do nějž spadá i MG, které angažovalo Slováka Jozefa Kabaně. Toho se povedlo získat od Volkswagenu. Na "své" první MG Kabaň zatím čeká, ale třeba u konceptu Cyber X z letošního šanghajského autosalonu už byly vidět některé jeho nápady.
Pro změnu pro Changan pracuje od října 2023 jiný bývalý designér Volkswagenu Klaus Zyciora, který stojí za vzhledem současných elektrických modelů řady ID. Někdejší designér Audi nebo Mercedesu Stefan Sielaff už od roku 2021 dělá pro Geely, kde se věnuje především tvarům modelů značky Zeekr.
Vůbec nejznámější je ale asi případ Brita Gilese Taylora. Ten kdysi dělal pro Rolls-Royce nebo Citroën, ale od roku 2018 je ve službách koncernu FAW, kam spadá luxusní značka Hongqi. To je přitom takový "čínský Rolls-Royce".