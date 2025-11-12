Whisky, kterou si nekoupíte, majitele si vybírá. A James Bond by ji určitě neodmítl

Tato lahev, která nepatří do baru, ale do aukční síně, galerie a muzea zároveň. Glenfiddich 1959 nepůsobí jako alkohol, ale jako umělecký exponát.
Vždyť i vzezřením působí jako socha. Základna je ve tvaru monopostu Aston Martin z roku 1959 v ikonické závodní tyrkysové barvě, z ní vyrůstají proudnice z jasanové dýhy a mědi, která ale není obyčejná měď. Pásky se nastříhaly z varných kotlů palírny Glenfiddich. A celé dílo korunuje jedna z nejvzácnějších whisky ze skotského Dufftownu.
7 lahví, 4 kontinenty, 1 pro Česko
Z jediného sudu z roku 1959, který strávil 65 let ve skladech, vzniklo pouhých sedm lahví. Dlouhá léta odparu, takzvaná andělská daň, ukousla z obsahu tolik, že zbylo na sedm "sedmiček".
Jedna zůstává v archivu palírny, jedna v rodině Grantů, třetí má majitel Aston Martinu. Zbylé čtyři odletěly do světa, konkrétně na čtyři různé kontinenty, jako historické artefakty. V Evropské unii bude jediná právě v Česku.
"Že jedna z nich putuje právě sem, znamená víc, než si uvědomujeme. Česko dnes už není periferií sběratelského světa whisky. Máme respekt, historii a - co je nejdůležitější - sběratele, jejichž vášeň má váhu," řekl na tiskové konferenci Tomáš Konečný, regionální manažer William Grant & Sons.
Pak přidal historku, která zněla jako začátek dobrodružného románu. "Když v Glenfiddich master blender Brian Kinsman otevřel sklad nejstarších sudů, narazil na zapomenutý sud z roku 1959. Nikdo netušil, že v sobě skrývá tekutý poklad. Dnes je to druhá nejstarší whisky, kterou kdy Glenfiddich naplnil do lahví."
Láhev, která odmítá žadatele
Získat ji nebylo o penězích, ale o důvěře. "Volali lidé z celého světa. Že prý zaplatí víc. Nedala se. Tahle lahev si vybírá kupce sama," říká Robert Vaněček ze společnosti Prestige Portfolio, který akvizici pro českého sběratele vyjednal.
"Přesvědčit palírnu trvalo přes rok. Museli jsme doložit nejen sbírku, ale kredibilitu, kontinuitu, respekt. Stejně jako limitovaný Aston Martin nekoupíte bez historie v garáži, ani tohle nezíská člověk bez vlastní whisky stopy," dodává.
Jak chutná 135 tisíc ve skleničce
Lahev o objemu 0,7 l obsahuje 17,5 standardních panáků. Jedna z lahví se v londýnském Harrods prodávala za 108 000 dolarů (2,2 milionu Kč). Z toho prostou matematikou plyne, že jeden doušek vychází na zhruba 125 000 korun.
A jak chutná? Podle master blendera Briana Kinsmana jako měnící se představení: "Aroma se vrací a mizí jako opona. Objeví se tóny hořké čokolády, datlí, vánočního koření. Je to pomalé, noblesní, nic nespěchá. Tohle není whisky, tohle je tekutý zážitek."
Součástí českého příběhu je i šest sklenic od Ronyho Plesla, vzniklých v české sklárně Izaak Reich. "Hledal jsem inspiraci ve vůních, v přírodě… a ano, i v ženských tvarech," pousmál se Plesl. A jako podpis celého konceptu ukryl do každé sklenky symbol značky - jelena.
Vaněček s Konečným si také na tiskové konferenci pochvalovali, že vidět tuto láhev na veřejnosti není úplně běžná událost. "Obvykle ji sběratel po dodání ihned přesune do své sbírky a pochlubí se maximálně svým nejbližším. Je to tedy skutečně jedinečný okamžik, že se představuje novinářům a majitelům vozů Aston Martin," dodali.
Spojení přitom není vůbec náhodné. Rok 1959 je totiž pro Aston Martin zásadní, značka vstupuje do formule 1, vyhrává Le Mans… a v Dufftownu někdo plní sud, který se teprve o šedesát let později stává exkluzivní legendou.
Láhev tak byla v Praze odhalena ve společnosti závodního Vantage GT4 týmu Janík Motorsport a blankytného Vantage Roadsteru.