Auto

Whisky, kterou si nekoupíte, majitele si vybírá. A James Bond by ji určitě neodmítl

Whisky, kterou si nekoupíte, majitele si vybírá. A James Bond by ji určitě neodmítl
Whisky z roku 1959 má jedinečný příběh, jde o investiční artefakt.
S Astonem Martin ji pojí to, že značka vstoupila do F1 a vyhrála tehdy závod Le Mans.
Jediná láhev ze sedmi putuje do Česka a designér Rony Plesl pro ni navrhl také speciální sadu skleniček.
Rony Plesl popisoval, čím se při návrhu skleniček nechal inspirovat. Prý mimo jiné i ženskými tvary. Zobrazit 6 fotografií
Foto: Eva Srpová
Eva Srpová Eva Srpová
před 2 hodinami
Do Česka dorazila druhá nejstarší whisky, jakou kdy skotská značka Glenfiddich stočila do lahví. Z jednoho sudu z roku 1959 vzniklo pouhých sedm kusů pro svět a jen jeden z nich míří do Evropské unie. Má formu uměleckého díla, cenu luxusního vozu a příběh, který se nepije, ale vypráví.

Tato lahev, která nepatří do baru, ale do aukční síně, galerie a muzea zároveň. Glenfiddich 1959 nepůsobí jako alkohol, ale jako umělecký exponát.

Související

Duch, který v lese nestraší. S Rolls-Roycem Ghost se dá vyjet snad i na Sněžku

Rolls-Royce Ghost Extended
32 fotografií

Vždyť i vzezřením působí jako socha. Základna je ve tvaru monopostu Aston Martin z roku 1959 v ikonické závodní tyrkysové barvě, z ní vyrůstají proudnice z jasanové dýhy a mědi, která ale není obyčejná měď. Pásky se nastříhaly z varných kotlů palírny Glenfiddich. A celé dílo korunuje jedna z nejvzácnějších whisky ze skotského Dufftownu.

7 lahví, 4 kontinenty, 1 pro Česko

Z jediného sudu z roku 1959, který strávil 65 let ve skladech, vzniklo pouhých sedm lahví. Dlouhá léta odparu, takzvaná andělská daň, ukousla z obsahu tolik, že zbylo na sedm "sedmiček".

Jedna zůstává v archivu palírny, jedna v rodině Grantů, třetí má majitel Aston Martinu. Zbylé čtyři odletěly do světa, konkrétně na čtyři různé kontinenty, jako historické artefakty. V Evropské unii bude jediná právě v Česku.

Související

Nejzlatější Rolls všech dob. Prozkoumali jsme Phantom, který mění definici luxusu

Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection
30 fotografií

"Že jedna z nich putuje právě sem, znamená víc, než si uvědomujeme. Česko dnes už není periferií sběratelského světa whisky. Máme respekt, historii a - co je nejdůležitější - sběratele, jejichž vášeň má váhu," řekl na tiskové konferenci Tomáš Konečný, regionální manažer William Grant & Sons.

Pak přidal historku, která zněla jako začátek dobrodružného románu. "Když v Glenfiddich master blender Brian Kinsman otevřel sklad nejstarších sudů, narazil na zapomenutý sud z roku 1959. Nikdo netušil, že v sobě skrývá tekutý poklad. Dnes je to druhá nejstarší whisky, kterou kdy Glenfiddich naplnil do lahví."

Související

Čínské SUV zaujalo i šéfa BMW. Prolezli jsme Xiaomi YU7, které se okamžitě vyprodalo

Xiaomi YU7 živě
44 fotografií

Láhev, která odmítá žadatele

Získat ji nebylo o penězích, ale o důvěře. "Volali lidé z celého světa. Že prý zaplatí víc. Nedala se. Tahle lahev si vybírá kupce sama," říká Robert Vaněček ze společnosti Prestige Portfolio, který akvizici pro českého sběratele vyjednal.

"Přesvědčit palírnu trvalo přes rok. Museli jsme doložit nejen sbírku, ale kredibilitu, kontinuitu, respekt. Stejně jako limitovaný Aston Martin nekoupíte bez historie v garáži, ani tohle nezíská člověk bez vlastní whisky stopy," dodává.

Související

"Pochybná kvalita je pryč, bude se prodávat skvěle." Do Česka přichází 111letá značka

Aston Martin přichází do Česka
10 fotografií

Jak chutná 135 tisíc ve skleničce

Lahev o objemu 0,7 l obsahuje 17,5 standardních panáků. Jedna z lahví se v londýnském Harrods prodávala za 108 000 dolarů (2,2 milionu Kč). Z toho prostou matematikou plyne, že jeden doušek vychází na zhruba 125 000 korun.

A jak chutná? Podle master blendera Briana Kinsmana jako měnící se představení: "Aroma se vrací a mizí jako opona. Objeví se tóny hořké čokolády, datlí, vánočního koření. Je to pomalé, noblesní, nic nespěchá. Tohle není whisky, tohle je tekutý zážitek."

Související

Brit se usadil v Praze a začal úřadovat. Osm důvodů, proč milovat Aston Martin DB12

Aston Martin DB12
34 fotografií

Součástí českého příběhu je i šest sklenic od Ronyho Plesla, vzniklých v české sklárně Izaak Reich. "Hledal jsem inspiraci ve vůních, v přírodě… a ano, i v ženských tvarech," pousmál se Plesl. A jako podpis celého konceptu ukryl do každé sklenky symbol značky - jelena.

Vaněček s Konečným si také na tiskové konferenci pochvalovali, že vidět tuto láhev na veřejnosti není úplně běžná událost. "Obvykle ji sběratel po dodání ihned přesune do své sbírky a pochlubí se maximálně svým nejbližším. Je to tedy skutečně jedinečný okamžik, že se představuje novinářům a majitelům vozů Aston Martin," dodali. 

Spojení přitom není vůbec náhodné. Rok 1959 je totiž pro Aston Martin zásadní, značka vstupuje do formule 1, vyhrává Le Mans… a v Dufftownu někdo plní sud, který se teprve o šedesát let později stává exkluzivní legendou.

Láhev tak byla v Praze odhalena ve společnosti závodního Vantage GT4 týmu Janík Motorsport a blankytného Vantage Roadsteru.

Prohlédnout si 6 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci
7 fotografií

Tohle si raději nekupujte. Internetový bazar vydal nový žebříček problémových aut

Tohle si raději nekupujte. Internetový bazar vydal nový žebříček problémových aut
5 fotografií

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku
13 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem aston martin whisky příběh Technika a design

Právě se děje

před 4 minutami

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci
Prohlédnout si 7 fotografií
před 10 minutami
Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

V noci z úterý na středu jsme mohli v našich zeměpisných šířkách pozorovat neobvyklý jev – polární záři. Šance na ni je i dnes.
před 16 minutami
Rajchl nechce přiznat, zda hrál v pornu. V "grupáči" omylem neskončíte, říká právník

Rajchl nechce přiznat, zda hrál v pornu. V "grupáči" omylem neskončíte, říká právník

Podle právníka Tomáše Sokola má Rajchl velmi mizivé šance na úspěch s žalobou. "Žádný zásah do soukromí to není," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Aktualizováno před 29 minutami
Vláda znovu poslala návrh státního rozpočtu do sněmovny, je identický s tím původním

ŽIVĚ
Vláda znovu poslala návrh státního rozpočtu do sněmovny, je identický s tím původním

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 53 minutami

Andrej Babiš jednal s prezidentem Pavlem. Podívejte se na brífink

Andrej Babiš jednal s prezidentem Pavlem. Podívejte se na brífink
před 1 hodinou
ČD odhalily, jak citelně ušetřit při cestě pendolinem. Zároveň zvyšují odškodné

ČD odhalily, jak citelně ušetřit při cestě pendolinem. Zároveň zvyšují odškodné

Jednou z novinek je třeba povinná místenka na všechny expresů typu Ex1 spojující Prahu s Ostravou.
před 1 hodinou
"Jako bych neměla koleno." Pejšová prožila horor, po snovém debutu bojuje o olympiádu

"Jako bych neměla koleno." Pejšová prožila horor, po snovém debutu bojuje o olympiádu

Roky si jde za tím, že se jako žena chce prosadit do mužského hokeje. Na dlouhou dobu však Julii Pejšovou srazilo vážné zranění.
Další zprávy